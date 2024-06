Chuyện diễn viên bị từ chối nhiều lần khi đi casting là điều chẳng hiếm gặp ở màn ảnh Hàn. Tuy nhiên, bị từ chối tới 200 lần chỉ vì trông quá... sexy thì có lẽ nữ diễn viên Jang Mi In Ae là trường hợp duy nhất.



Jang Mi In Ae sinh năm 1984, từng nổi tiếng với bộ phim đình đám Soulmate. Những năm đầu sự nghiệp, cô chủ yếu đóng những phim gắn mác 18+ với nhiều cảnh táo bạo. Vì lý do này nên khi muốn chuyển hướng sang những vai ít khoe da thịt hơn, Jang Mi In Ae liên tục bị các đạo diễn từ chối. Chính cô từng chia sẻ mình bị đến 200 đoàn phim từ chối khi đi casting với chung một lý do, họ không thích hình ảnh sexy mà trước đó cô theo đuổi. Chính sự gợi cảm đã khiến cô bị hạn chế về vai diễn và không ai muốn trao cho cô cơ hội thay đổi dù diễn xuất của cô không hề tệ.

Jang Mi In Ae vốn nổi tiếng bởi dáng vẻ quyến rũ

Suốt từ 2007 đến 2010, Jang Mi In Ae không có thêm bất cứ vai diễn nào. Phải đến 2011, may mắn mới mỉm cười với cô khi cô có cơ hội đóng chính trong bộ phim TV Novel: Dear My Sister của đài KBS. Vai diễn Han Bok Hee trong phim có tạo hình đơn giản, nhẹ nhàng, là một người làm nghề lao động chân tay, luôn chăm chỉ và lương thiện. Thời điểm góp mặt trong tác phẩm này, Jang Mi In Ae từng không thể giấu được sự xúc động mà chia sẻ: "Bây giờ tôi cảm thấy mình có thể thể hiện con người thật của mình." Sau bộ phim này, Jang Mi In Ae tiếp tục có cơ hội thể hiện bản thân ở Missing You - một tác phẩm nổi tiếng của đài MBC.

TV Novel: Dear My Sister

Tưởng đâu sự nghiệp sang trang, có thể vỗ ngực tự hào trước những người từ chối mình năm xưa. Ai ngờ năm 2013, Jang Mi In Ae bị điều tra và bị truy tố vì sử dụng trái phép chất propofol. Tòa án quận trung tâm Seoul tuyên bố nữ diễn viên phạm tội sử dụng propofol 410 lần trong 6 năm (hoặc 5, 6 lần một tháng). Cô bị kết án 8 tháng tù giam sau đó được hưởng án treo trong vòng 2 năm. Bê bối chấn động năm đó từng làm tốn rất nhiều giấy mực của báo giới.

Sau 2 năm án treo, Jang Mi In Ae luôn cố tìm cách trở lại làng giải trí nhưng không thành công. Phải tới năm 2019 cô mới may mắn có cơ hội xuất hiện với một vai diễn nhỏ trong bộ phim My Lawyer, Mr. Jo 2: Crime and Punishment. Từ đó đến nay, cô không có thêm dự án phim nào nữa. Hiện cô đã 40 tuổi, đã kết hôn hơn 1 năm và làm mẹ của một nhóc tì đáng yêu.

