Go Min Si là nữ diễn viên được coi là lứa "Tae - Hye - Ji của thế hệ MZ" (Tae - Hye - Ji ý chỉ Kim Tae Hee, Song Hye Kyo và Jeon Ji Hyun). Cô có ngoại hình xinh đẹp và kỹ năng diễn xuất tuyệt vời. Dù mới 29 tuổi nhưng Go Min Si đã có nhiều tác phẩm đình đám nổi danh cả châu Á.

Nhìn sự nghiệp hiện tại, thành công đến khá sớm của Go Min Si, không ai ngờ cô lại từng thất bại trong hơn 1000 bổi thử vai trước khi chính thức trở thành diễn viên. Lý do không phải tại cô thiếu năng lực hay ngoại hình, vấn đề lại đến từ việc Go Min Si không có bằng đại học chuyên ngành diễn xuất.

Nữ diễn viên từng chia sẻ cô lớn lên với ước mơ làm diễn viên nhưng bố mẹ lại muốn cô trở thành nữ quân nhân hoặc học nhà ngoại giao. Khi tốt nghiệp cấp 3, cô băn khoăn rất nhiều về việc mình nên theo đuổi công việc gì, cuối cùng cô đã học về kinh tế và trở thành một người chuyên tổ chức tiệc cưới. Thời gian đó, cô luôn tự hỏi bản thân rằng mình có hạnh phúc khi làm công việc này không, kết quả là Go Min Si đã từ bỏ công việc ổn định, lên Seoul làm việc bán thời gian và đi học các lớp diễn xuất.

Những ngày đầu theo đuổi đam mê, Go Min Si đã đi casting rất nhiều nhưng toàn nhận về lời từ chối. "Tôi đã thử vai hơn 1000 lần nhưng đều thất bại. Tôi chưa bao giờ nản lòng. Ngày đó tôi đã được hỏi rất nhiều lần rằng bạn tốt nghiệp khoa sân khấu điện ảnh của trường nào." - Min Si chia sẻ. Việc làm trái nghề, bị đánh giá thấp vì "ít học" đã khiến Go Min Si càng quyết tâm hơn. Cô từng tuyên bố: "Tôi nghiến răng và quyết tâm nỗ lực để chứng tỏ rằng diễn xuất không dựa trên trình độ học vấn."

Và quả nhiên Go Min Si đã đúng, từ một người không có bằng đại học diễn xuất, cô đã từng bước nhỏ đi lên và xây dựng một sự nghiệp đáng gờm khi chưa tròn 30 tuổi. Những tác phẩm đình đám ở loạt phim truyền hình như Youth of May, Sweet Home, ... đã khiến cái tên Go Min Si nổi tiếng khắp châu Á. Đó là chưa kể đến việc năm ngoái, cô còn có cho mình vai diễn xuất sắc ở bộ phim điện ảnh Smugglers , tác phẩm oanh tạc phòng vé Hàn với doanh thu nội địa lên tới 962 tỷ đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, Go Min Si có thể vỗ ngực tự hào khi mình thành công ở cả lĩnh vực phim điện ảnh lẫn truyền hình, số lần thắng các giải thưởng danh giá cũng không ít.

Youth of May

Sweet Home

Smugglers

Đáng nói hơn khi Go Min Si còn có khả năng biên kịch và làm đạo diễn phim. Ngay khi còn là một tân binh, cô đã cho ra mắt bộ phim Parallel Novel, tác phẩm mà cô không chỉ làm đạo diễn, viết kịch bản mà còn đòng chính. Dù chỉ là phim ngắn nhưng Parallel Novel được đánh giá cao về giá trị nghệ thuật, thậm chí nó còn giúp cô thắng giải thưởng lớn tại lễ trao giải Three Minutes Film Festival.

Nguồn ảnh: Hancinema