Trạm Cứu Hộ Trái Tim: An Nhiên trở mặt sau khi Nghĩa ra tù, khán giả chờ màn "phản đòn" của bà Xinh

Preview tập 39 Trạm cứu hộ trái tim hé lộ bối cảnh một vài năm sau, lúc này bé Kitty, con gái Ngân Hà đã lớn và biết nói. Cả nhà cùng nhau đến đón ông Trường ra tù. Cảnh đoàn tụ gia đình vỡ òa trong hạnh phúc.

Preview Trạm cứu hộ trái tim tập 39

Trong khi đó, An Nhiên và Việt lúc này cũng đã có mối quan hệ khăng khít hơn xưa. Có vẻ như cô ả tiểu tam đã không còn mặn mà với Nghĩa nữa. Trong cuộc nói chuyện, Việt hỏi An Nhiên có còn ý định di dân thì An Nhiên nói rằng Nghĩa đã có vết nhơ trong lý lịch, muốn nhập cư cũng phải mất vài năm.

"Anh cũng hiểu, em cũng chán ngấy anh ta rồi đúng không? Bỏ thì thương, vương thì tội à?" - Việt nói, sau đó còn tiến đến âu yếm An Nhiên. Không cần nói thì cũng có thể ngầm hiểu, những tháng ngày Nghĩa ngồi tù, An Nhiên và Việt hẳn vẫn còn qua lại với nhau. Giờ đây, Nghĩa cũng chẳng còn nhiều giá trị với An Nhiên, nên khả năng cô ta lật mặt với chồng là rất lớn.

Trong khi đó, ở trong tù, khi gặp bà Xinh, Nghĩa đã nhờ cậy mẹ giúp mình một điều gì đó liên quan đến An Nhiên. Phải chăng, Nghĩa cũng đã xâu chuỗi mọi chuyện và biết được bộ mặt thật sự của vợ mình?

Nghĩa đáng trách, nhưng đến giờ phút này lại trở nên đáng thương phần nào, nên khán giả hy vọng rằng bà Xinh sẽ giúp Nghĩa vạch trần bộ mặt của An Nhiên.

Đón xem Trạm cứu hộ trái tim tập 39 lên sóng tối nay trên VTV3.