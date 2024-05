Trạm Cứu Hộ Trái Tim tập 34: Nghĩa bị đồng bọn lật mặt, ngày đi tù không còn xa?

Trong tập mới của Trạm Cứu Hộ Trái Tim phát sóng tối 27/5, An Nhiên tiếp tục thúc Nghĩa bán công ty để sớm chuyển ra nước ngoài. Tuy nhiên, Nghĩa lấy lý do muốn trả thù ông Trường chứ không quá quan tâm đến việc kiếm nhiều tiền. Ngược lại, sau khi chứng kiến mâu thuẫn giữa vợ và mẹ ruột, nam chính dần nghi ngờ An Nhiên lừa dối mình. Anh tìm đến bác sĩ để hỏi về chuyện cái thai. Thế nhưng, người này đã bị mua chuộc và khẳng định An Nhiên mang bầu thật.

Nghĩa liên tiếp vướng những rắc rối mới.

Không dừng lại ở đó, ở công ty, Nghĩa bị các đồng nghiệp phàn đòn. Cụ thể, tay Tuấn pháp chế chính là kẻ đứng sau môi giới việc bán công ty Lan Hà với giá rẻ mạt cho đối thủ để ăn khoản tiền hoa hồng lớn. Biết mọi chuyện đã bại lộ, Tuấn thông báo sẽ nghỉ việc nhưng tuyên bố sẽ không đi tay không, yêu cầu nhận 10% số tiền từ thương vụ bán công ty. Trước đó, bộ phim đã hé lộ tình tiết Tuấn chính là bố của bạn thân bé Anh Chi - người đang chung sống cùng Hà và bà Lan. Đây nhiều khả năng là cơ hội để gia đình nữ chính lật ngược thế cờ. Về nhà, khi biết chuyện, An Nhiên ức chế trước yêu cầu của Tuấn. Cô yêu cầu Nghĩa đàm phán lại và đồng thời nghĩ cách đối phó.

Tuấn ra điều kiện đòi 10% hoa hồng từ tiền bán công ty Lan Hà.

Ở một diễn biến khác, Vũ tiếp tục cố gắng chinh phục Ngân Hà bằng cách giúp cô trong phiên tòa cứu bố. Tuy nhiên, nữ chính vẫn cự tuyệt tình cảm của anh với lý do không có tâm trí yêu đương. Thế nhưng, khán giả có thể cảm nhận được cô phần nào vẫn rung động trước những hành động chân thành của bạn trai cũ. Trong khi đó, Ngân Hà cũng phát hiện chuyện Mỹ Đình và Nam hẹn hò. Nữ chính chúc mừng cô bạn khi cuối cùng cũng tìm được người tử tế, phù hợp để sánh đôi.

Mỹ Đình thừa nhận tình cảm với Nam, báo tin vui cho Ngân Hà.

Một số bình luận của khán giả về tập mới Trạm Cứu Hộ Trái Tim: - Chịu ông Nghĩa. Trả thù cho bố bằng được, còn vì gái mà bỏ mẹ thì không sao. - Như phim của Nghĩa và An Nhiên vậy. Gia đình nữ chính chả thấy động tĩnh gì. - Đúng là phim. Vợ có bầu hay không cũng không biết. - Kiểu gì ra đến sân bay Nghĩa và An Nhiên cũng bị bắt do tay Tuấn và bà Xinh đưa ra bằng chứng.





