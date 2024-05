Thời gian gần đây, nam diễn viên nổi đình đám Won Bin được khán giả chú ý trở lại, lý do là bởi bộ phim cũ của anh được tái phát hành với phiên bản có chất lượng hình ảnh cao hơn. Thêm vào đó anh cũng đưa ra thông báo chính thức về việc sẽ không tham gia buổi kỷ niệm của một bộ phim mà mình từng đóng trong quá khứ. Thông báo này khiến nhiều người nghi ngờ rằng anh đang chuẩn bị cho việc giải nghệ chính thức sau 14 năm từ chối vô số kịch bản, nhất định không chịu tái xuất.

Ngoại lệ duy nhất của làng giải trí Hàn

Woo Bin sinh năm 1977, những năm đầu 2000, anh là một siêu sao vô cùng nổi tiếng bởi sở hữu nhan sắc cực phẩm, là chàng trai trong mộng của mọi cô gái và khả năng nhập vai vô cùng xuất sắc. Thời điểm góp mặt trong bom tấn Trái Tim Mùa Thu, dù chỉ đảm nhận vai phụ nhưng Won Bin được yêu thích không kém gì nam chính Song Seung Hun. Cũng chính bộ phim này đã khiến Won Bin một bước trở thành sao hạng A, được truyền thông và khán giả tung hô bằng vô số những mỹ từ, như mỹ nam "trăm năm có một".

Sau Trái Tim Mùa Thu, gần như tất cả các tác phẩm mà Won Bin tham gia đều thành công vang dội. Tuy nhiên thay vì đóng phim truyền hình – lĩnh vực mà anh đang được săn đón nhiệt tình, Won Bin lại chuyển hướng sang đóng điện ảnh. Loạt tác phẩm như Taegukgi, My Brother, Mother, The Man from Nowhere đã giúp anh được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Bằng chứng là anh đã thắng một loạt giải thưởng lớn trong các giải thưởng danh giá như Grand Bell, Rồng Xanh.

Nhan sắc xuất sắc thời trẻ của Won Bin

Năm 2010, giữa lúc sự nghiệp đang thăng hoa, Won Bin lại dừng các hoạt động phim ảnh. Không có bất cứ lời thông báo chính thức nào, anh cứ vậy mà lần lượt từ chối hàng loạt kịch bản lớn như Train To Busan, Hậu Duệ Mặt Trời, Đảo Địa Ngục,… và không xuất hiện trên màn ảnh thêm bất cứ lần nào. Từ mỹ nam "trăm năm có một", khán giả chuyển qua gọi Won Bin là mỹ nam lười nhất showbiz. Dù vậy anh vẫn không nghệ hoàn toàn mà thỉnh thoảng xuất hiện trong các clip quảng cáo.

14 năm không đóng phim nhưng Won Bin vẫn liên tục được khán giả và truyền thông gọi tên sau mỗi năm. Người ta khao khát anh trở lại màn ảnh thay vì lãng quên anh như nhiều diễn viên "lười" khác. Đây cũng chính là lý do khiến Won Bin được coi là ngoại lệ duy nhất của làng giải trí Hàn, có mất tích bao lâu thì cũng vẫn được khán giả yêu thương.

Nghỉ đóng phim nhưng vẫn kiếm tiền khủng, U50 trẻ đẹp xuất sắc

Dù Won Bin đã nghỉ đóng phim nhiều năm, vợ anh cũng chẳng mấy khi tái xuất nhưng hai vợ chồng vẫn có cuộc sống trong mơ với khối tài sản khổng lồ. Truyền thông Hàn thậm chí còn gọi Won Bin là ông trùm bất động sản bởi anh kiếm tiền khủng từ lĩnh vực này. Được biết, năm 2014, nam diễn viên Trái Tim Mùa Thu đã tậu một căn nhà ở Samsungdong và một tòa nhà ở Sungsoodong. Năm 2018, vợ chồng Won Bin - Lee Na Young tiếp tục mua đứt một tòa nhà 7 tầng tọa lạc gần Ga Apgujeongrodeo, khu phố Cheongdamdong đắt đỏ. Có tin đồn rằng giá trị tòa nhà này với thời điểm đó lên tới hơn 300 tỷ đồng và đây chỉ là một trong số rất nhiều bất động sản của Won Bin.

Won Bin sở hữu rất nhiều bất động sản

Đó là chưa kể việc Won Bin còn kiếm tiền khủng nhờ việc nhận các hợp đồng quảng cáo đắt giá. Việc luôn duy trì được sức hút dù không còn đóng phim khiến Won Bin liên tục được các nhãn hàng lớn nhắm tới. Theo thống kê của trang EN Seoul, Won Bin đã tham gia khoảng 40 quảng cáo cho nhiều nhãn hàng trong suốt 8 năm. Mỗi hợp đồng quảng cáo mang về cho tài tử khoảng 11,8 tỷ đồng, nâng tổng số tiền kiếm được lên tới 473 tỷ đồng trong 8 năm dù không diễn xuất. Hiện tại, anh vẫn nắm giữ vị thế là một siêu sao quảng cáo vô cùng ăn khách tại Hàn Quốc.

Hiện, Won Bin đã gần 50 năm nhưng khán giả vẫn chưa bao giờ ngừng hi vọng về việc anh tái xuất màn ảnh. Ở tuổi U50, Won Bin cũng nổi tiếng bởi diện mạo trẻ đẹp xuất sắc, xứng đáng với danh xưng "mỹ nam trăm năm có một" của mình.

