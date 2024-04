Trạm Cứu Hộ Trái Tim: Lộ diện nhân vật ngoại tình với An Nhiên, là bố đẻ của bé Gôn?

Trạm Cứu Hộ Trái Tim vẫn đang thu hút khán giả bởi loạt tình tiết ngập drama liên quan đến mối quan hệ tay ba giữa Hà - Nghĩa và An Nhiên. Ở những diễn biến mới nhất, Nghĩa đã đuổi Hà ra khỏi nhà. Dù cả hai chưa ly hôn nhưng Nghĩa đã muốn đón mẹ con An Nhiên về chung sống. Tuy nhiên, An Nhiên không đồng ý vì nếu Nghĩa chưa ly hôn dứt điểm, thì mối quan hệ của Nghĩa - Nhiên vẫn là bất hợp pháp. Giữa lúc mọi chuyện rối ren thì Hà lại biết mình có bầu. Bố đứa trẻ không ai khác chính là Nghĩa.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả đưa ra dự đoán bé Gôn - con trai của An Nhiên không phải con ruột của Nghĩa. Thậm chí, cư dân mạng còn mạnh dạn đoán bố đẻ của Gôn chính là Việt - bác sĩ nha khoa từng xuất hiện trong cảnh quay An Nhiên đưa con trai đi khám.

Việt là nhân vật bác sĩ nha khoa từng xuất hiện trong cảnh phim An Nhiên đưa con trai đi khám răng

Đó là khi An Nhiên đưa Gôn đi gặp Nghĩa nhưng lại tình cờ đụng độ Ngân Hà. Thế nên cô nàng đành đổi kế hoạch, đưa Gôn đi khám răng. Đón mẹ con Gôn ở phòng khám là bác sĩ Việt. Người này tự giới thiệu với Gôn rằng mình là bạn thân của An Nhiên. Anh ta còn bế ẵm cậu bé vô cùng tình cảm. Việt có một câu thoại khá ẩn ý khi nói rằng: "Bác phải cảm ơn cái răng của bạn nhỏ này!". Dường như ý Việt muốn nói, nhờ có cái răng đau của Gôn nên mình mới có cơ hội được gặp gỡ An Nhiên.



Liệu Việt có liên quan gì đến mẹ con An Nhiên?

Diễn viên thủ vai Việt là Đức Trí. Tên nam diễn viên cũng xuất hiện trong dàn cast phụ được đưa vào phần credit cuối phim. Thế nên khả năng cao nhân vật Việt cũng góp một phần không nhỏ trong câu chuyện phim. Dân mạng còn đoán rằng, Việt chính là người ngoại tình với An Nhiên, tạo ra "quả báo" cho Nghĩa về sau.



Diễn viên Đức Trí từng chia sẻ ảnh hậu trường tham gia phim Trạm Cứu Hộ Trái Tim





Nghĩa lập ra một kế hoạch kỹ lưỡng để trả thù ông Trường. Nhưng sau cùng, có lẽ Nghĩa cũng chẳng có gì. An Nhiên là một phụ nữ mưu mô và tham vọng. Những thứ mà Nghĩa cướp được, cô ta cũng là người hưởng thụ, và biết đâu, An Nhiên còn có một âm mưu to lớn hơn phía sau. Nghĩa phản bội Hà để đi ngoại tình, nhưng biết đâu, chính anh ta cũng sẽ bị An Nhiên cắm sừng?

Đón xem Trạm Cứu Hộ Trái Tim tiếp tục lên sóng VTV3 tối thứ 2, 3, 4 hàng tuần.