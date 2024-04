Ở tập 14 Trạm Cứu Hộ Trái Tim phát sóng tối 9/4, mâu thuẫn giữa dàn nhân vật chính tiếp tục được đẩy lên đỉnh điểm. Sau khi phát hiện ra việc Nghĩa bịa ra chuyện kinh doanh đầm tôm để lừa mình thế chấp nhà, Ngân Hà (Hồng Diễm) tìm đến gặp chồng để đối chất và đồng ý ly hôn để đổi lại sự an toàn cho bố. Tuy nhiên, gã càng thách thức và từ chối cứu ông Trường. Ức chế, nữ chính xé đơn và quát mắng 2 mẹ con Nghĩa.

Ngân Hà đến tìm Nghĩa đối chất vụ đầm tôm.

Chứng kiến gia đình riêng của con trai sắp tan vỡ, bà Xinh (NSND Mỹ Uyên) khuyên Nghĩa suy nghĩ lại: "Ba không muốn con làm chuyện này đâu". Tuy nhiên, dù thuyết phục bằng đủ lý lẽ, Nghĩa vẫn quyết tâm thực hiện kế hoạch trả thù của mình mặc mẹ ruột khóc lóc van xin. "Ở đời có vay có trả. Con chỉ đang lấy lại những gì người ta nợ mình thôi", nam chính nói thêm.

Bà Xinh cầu xin con trai dừng tay.

Không dừng lại ở đó, Nghĩa cho người chuyển đồ của mình và An Nhiên đến nhà của Ngân Hà, như muốn đuổi vợ ra khỏi nhà riêng. Tuy nhiên, kế hoạch này lại bị chính tiểu tam phản đối: "Qua bên đó sống á? Anh cứ bình tĩnh đã. Anh và cô ta chưa ly hôn, nếu em đưa bé Gôn sang đó là chung sống bất hợp pháp đấy. Tội gì phải tạo ra cái đuôi cho người ta nắm". Những lời của An Nhiên khiến Nghĩa rất ngạc nhiên: "Anh chỉ muốn giày vò, hành hạ cô ta. Chẳng phải trước đây em nói muốn đưa Gôn sang đó ở với anh còn gì". An Nhiên lấy lý do vì bà Xinh chưa chấp thuận mình nên khuyên Nghĩa cố gắng chờ đợi thêm.

Nghĩa bất ngờ khi An Nhiên từ chối về nhà cũ của mình và vợ sống.

Sau đó, khi gặp mặt tại công ty, Nghĩa còn tiết lộ mình đã trộn thuốc tránh thai vào sữa hạt pha cho vợ uống hàng ngày. Điều này càng khiến Ngân Hà uất hận và rơi vào tuyệt vọng. Cô một mình bỏ ra dòng sông hoang vắng và khóc khi nghĩ lại mọi chuyện đã qua. Tập phim kết thúc khi người thân và bạn bè đến đêm vẫn không thấy nữ chính trở lại. Nhiều người lo lắng không biết đã có chuyện gì xảy ra với Ngân Hà sau cuộc cãi vã cùng Nghĩa.

Với việc Ngân Hà tiếp tục bị đẩy vào đường cùng và không thể chống trả, nhiều khán giả bày tỏ sự thất vọng trước phản ứng của nữ chính. Đa phần ý kiến cho rằng nội dung phim quá tàn độc, thiếu tính giải trí. Một số thậm chí còn đòi bỏ xem giữa chừng vì Ngân Hà chỉ biết khóc và hỏi tại sao.

Một số bình luận của khán giả về tập 14 Trạm Cứu Hộ Trái Tim: - Xem ức chế quá! Tàn ác quá! - Bực mình. Đến giờ vẫn hỏi tại sao anh lại đối xử với tôi như thế. - Phim Việt Nam càng xem càng ức chế. - Trời ạ lúc này phải cảm ơn Nghĩa chứ. Cảm ơn vì không để tôi có con với loại người bất nhân bất nghĩa như anh chứ sao lại khóc lóc và niệm thần chú "tại sao". - Hóng bà Hà có hành động mạnh hơn nữa mà coi toàn khóc lóc. - Đến tập cuối luôn được không ạ?

