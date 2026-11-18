Sử dụng điện thoại nơi công cộng luôn đi kèm nỗi lo bị người xung quanh vô tình nhìn thấy tin nhắn hay thông tin công việc riêng tư.

Nắm bắt nhu cầu này, Xiaomi 18 Pro Max đã tích hợp sẵn công nghệ màn hình chống nhìn trộm chủ động ngay trên tấm nền chính. Trải nghiệm thực tế cho thấy giải pháp này mang lại nhiều điểm mới mẻ so với cách làm truyền thống.

Chất lượng hiển thị sắc nét kể cả khi bật chế độ bảo mật

Khác với cơ chế tắt bớt điểm ảnh vốn dễ làm giảm độ chi tiết và gây nhiễu màu trên một số dòng máy khác, màn hình của Xiaomi 18 Pro Max sử dụng công nghệ hiển thị riêng biệt. Khi kích hoạt tính năng chống nhìn trộm, màu sắc và độ sáng vẫn được giữ nguyên vẹn, không xảy ra hiện tượng mờ hay vỡ chi tiết nhỏ khi xem ảnh và video.

Bên cạnh đó, tấm nền này có độ sáng tối đa đạt mức 1.791 nits giúp nội dung hiển thị rõ ràng dưới trời nắng gắt cũng như hạn chế tình trạng tối màn hình khi dùng trong điều kiện thiếu sáng.

Xiaomi 18 Pro Max đang bán giá tốt tại Thế Giới Di Động đi kèm nhiều ưu đãi hấp dẫn

Tùy chỉnh linh hoạt nhưng góc nhìn nghiêng vẫn có giới hạn

Người dùng Xiaomi 18 Pro và bản Pro Max có thể thiết lập chế độ riêng tư cho toàn màn hình, chọn lọc theo từng ứng dụng cụ thể hoặc chỉ che chắn cho các thông báo nhỏ xuất hiện trên thanh trạng thái.

Tuy nhiên, xét về mặt vật lý, hiệu quả che chắn của tính năng này vẫn chưa thể triệt để hoàn toàn. Nếu người bên cạnh đứng ở góc nghiêng quá sát, họ vẫn có thể quan sát được một phần nội dung đang hiển thị trên màn hình. Dù vậy, đây vẫn là trang bị hữu ích giúp tăng cường sự riêng tư mà không cần dùng thêm miếng dán ngoài làm giảm độ mượt cảm ứng.

Xiaomi 18 Pro Max đang bán giá tốt tại Thế Giới Di Động đi kèm nhiều ưu đãi hấp dẫn

Giá bán và ưu đãi mở bán tại Thế Giới Di Động

Hiện tại, sản phẩm đang được kinh doanh tại Thế Giới Di Động với mức giá chính thức từ 39.990.000 đồng đến 47.990.000 đồng cho phiên bản 12GB/256GB tùy theo tùy chọn màu sắc.

Khách hàng chọn mua trong giai đoạn này sẽ nhận được tổng gói ưu đãi lên đến 18 triệu đồng. Chương trình bao gồm ưu đãi giảm trực tiếp đến 6 triệu đồng, hỗ trợ thu cũ đổi mới trợ giá đến 5 triệu đồng cùng chính sách trả chậm 0% lãi suất với kỳ hạn đến 18 tháng và trả trước 0 đồng.

Bên cạnh đó, người dùng còn được hưởng gói bảo hành toàn diện 24 tháng kèm 1 lần bảo hành rơi vỡ màn hình hoặc mặt sau trong 24 tháng.