Trải nghiệm ẩm thực Singapore độc đáo ngay tại Việt Nam

"Quốc đảo sư tử" – bến đỗ của nền ẩm thực đa sắc màu

Nằm ở cửa ngõ châu Á, "Quốc đảo sư tử" Singapore có nền văn hóa ẩm thực giao thoa từ nhiều nơi trên thế giới, vì thế sẽ thật đáng tiếc khi có dịp ghé thăm mà không thưởng thức nền ẩm thực của quốc gia này. Ẩm thực Singapore là sự kế thừa và pha trộn từ công thức đến cách chế biến của những nền văn hóa khác nhau như Trung Quốc, Malaysia, Ấn Độ... Những món ăn nổi tiếng của Singapore có thể kể đến là Cua sốt ớt, Bak Kut Teh (canh sườn trà), bánh mì nướng mứt Kaya, ...

Cua sốt ớt là một trong những món ngon Singapore không thể bỏ lỡ

Cách thưởng thức ẩm thực tại Singapore cũng khá đa dạng. Khu văn hóa ẩm thực bình dân (hawker) tập hợp nhiều hàng quán với mức giá phải chăng thường là điểm dừng chân lý tưởng dành cho du khách. Các khu ẩm thực này mang đến nhiều lựa chọn đa dạng phù hợp mọi khẩu vị của thực khách. Nếu muốn khám phá ẩm thực của các món ăn gia đình Trung Hoa, du khách không thể bỏ qua các món ăn "Zi Char" độc đáo. Còn nếu quan tâm đến phong cách ẩm thực hiện đại hơn, đừng quên thưởng thức các món ăn được nấu theo phong cách Mod-Sin - biến tấu các món ăn truyền thống theo những cách mới lạ.

Đánh thức giác quan tín đồ sành ăn tại Việt Nam

Từ tháng 7 này, các thực khách sành ăn tại Việt Nam có thể thưởng thức ẩm thực Singapore thông qua chiến dịch "Taste Obsession: Singapore" với trung tâm của chiến dịch là chuỗi sự kiện hợp tác giữa các nhà hàng và đầu bếp tài năng đến từ hai nước Việt Nam và Singapore. Chiến dịch được thực hiện với mong muốn giới thiệu ẩm thực Singapore đến với người Việt, mang cơ hội trải nghiệm các ẩm thực đa dạng của đảo quốc tới các thực khách, đồng thời khuyến khích mọi người du lịch trực tiếp tới Singapore để trải nghiệm.

Chiến dịch Taste Obsession: Singapore được thực hiện nhằm giới thiệu ẩm thực Singapore đến người Việt

Mở màn chuỗi sự kiện là sự kết hợp giữa nhà hàng Singapore - Keng Eng Kee (KEK) và nhà hàng Việt - Mùa Craft Sake trong hai ngày từ 19 đến 20/7. Trong đó, KEK đến từ Singapore là nhà hàng nổi tiếng với các món ăn mang phong cách "Zi Char", từng lọt top 50 Hương vị châu Á của Thế giới (World's 50 Best Essence of Asia) và xuất hiện trong series "Asian Street Food" của Netflix. Trong khí đó, Mùa Craft Sake nổi tiếng với phong cách ẩm thực bốn mùa – mùa nào thức nấy, và phục vụ các món ăn hiện đại.

Bếp trưởng Wayne từ nhà hàng KEK sẽ kết hợp cùng bếp trưởng Trụ Lang từ nhà hàng Mùa Craft Sake làm nên thực đơn đặc biệt

Trong lần hợp tác này, hai nhà hàng sẽ mang đến thực đơn mới lạ cho thực khách. Đầu tiên phải kể đến món khai vị giòn tan mang tên gỏi da cá chiên giòn kết hợp với salad Việt Nam. Theo sau đó là món súp collagen tiêu trắng với bánh phở. Hương vị súp collagen mới mẻ kết hợp cùng bánh phở đặc trưng chắc chắn sẽ khiến vị giác của thực khách cảm thấy vừa lạ vừa quen.



Nối tiếp chuỗi sự kiện là sự kết hợp của nhà hàng The Dragon Chamber cùng The Triệu Institute từ ngày 08 đến 10/8. Ẩn mình sau một quán cà phê tại Singapore, The Dragon Chamber là một nhà hàng "núp hẻm" gợi nhớ hình ảnh những tổ chức bí mật trong khu phố Trung Hoa xưa. Tại đây, các món ăn vẫn giữ hương vị Trung Hoa truyền thống nhưng cũng có phần táo bạo và thách thức thực khách bước ra khỏi vùng an toàn, tạo nên trải nghiệm ẩm thực đáng nhớ. Nhà hàng này sẽ kết hợp cùng The Triệu Institute của Việt Nam - nổi tiếng với sự kết hợp trải nghiệm 2 trong 1. Một tầng của nhà hàng dành riêng cho các tín đồ sành ăn với các món ăn hiện đại. Tầng còn lại là thiên đường rượu gin tonic và cocktail dành cho bất kỳ ai đam mê những chuyến phiêu lưu vị giác.

Từ ngày 9 đến 31/8, tiệm bánh Chin Mee Chin từ Singapore sẽ có thực đơn kết hợp cùng Ivoire của Việt Nam. Trong đó, Chin Mee Chin là tiệm bánh tọa lạc tại khu phố lịch sử Katong, có bề dày hơn 100 năm tuổi và nổi tiếng với những món ăn sáng truyền thống mang văn hóa Hải Nam. Còn Ivoire là tiệm bánh nằm tại vị trí đắc địa đối diện Bưu Điện Thành Phố Hồ Chí Minh, luôn sẵn sàng làm say lòng những tín đồ hảo ngọt.

Với sự kết hợp đặc biệt từ những nhà hàng mang phong cách hoàn toàn khác nhau, chắc chắn thực khách sẽ thêm thấu hiểu và say mê nền văn hóa ẩm thực đa dạng của Singapore.