Trải nghiệm 1 tháng dùng tinh dầu trắng răng: Kết quả "không như là mơ"

Đầu tiên phải nói về lý do mình muốn sử dụng tinh dầu trắng răng. Do sau khi sinh em bé lần 2, răng mình bị vàng ố hơn lần 1 rất nhiều. Một phần do phải uống nhiều sắt nước (mình có cơ địa thiếu máu thiếu sắt nhiều). Một phần do sức khoẻ răng miệng sau sinh lần này yếu hơn lần trước. Tình trạng chảy máu chân răng, hôi miệng cũng diễn ra thường xuyên hơn.

Lo sợ mới sinh xong, răng bị ê buốt hơn bình thường nếu can thiệp nha khoa, nên mình cân nhắc không lựa chọn phương pháp tẩy trắng răng. Nhưng khi nghe bạn bè đồng nghiệp "thổi tai" nhau rằng hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm có thể làm trắng răng mà không gây ê buốt. Thêm vào đó MXH cũng bùng nổ quảng cáo các sản phẩm này. Do đó sau một hồi xem xét lựa chọn, mình mua tinh dầu trắng răng về với mong muốn cải thiện tình hình.

Trải nghiệm 1 tháng dùng tinh dầu trắng răng…

Mình mua tinh dầu trắng răng tại một shop trên Facebook với giá 390.000VND. Nghe quảng cáo tinh chất trắng răng này đang rất được ưa chuộng nên mình càng háo hức muốn thử nghiệm ngay.

Cũng theo lời quảng cáo thì sản phẩm có những thành phần chính như cau, hương nhu, trầu không, bạc hà, quế, đinh hương, trà xanh, hoa cúc… có công dụng làm trắng răng. Đồng thời đặc trị các vấn đề về răng miệng như sâu răng, chảy máu chân răng, nhiệt miệng, hôi miệng, viêm lợi, viêm họng, làm sạch mảng bám. Chỉ với một giọt tinh dầu mỗi lần dùng mà có được loạt công dụng như vậy, mình cũng khá hoài nghi.

Về cơ bản nếu đọc ở bảng thành phần thì mình không thấy có khả năng trị viêm lợi, tuy nhiên vẫn mong là có khả năng làm trắng. Bảng thành phần tự nhiên là điểm cộng khiến mình khá yên tâm để thử nghiệm vì thời gian này vẫn phải cho con bú hoàn toàn.

Khi bóc sản phẩm, đập vào mắt mình là lọ tinh dầu trông khá bắt mắt, có ống hút bên ngoài, tương tự như một lọ serum dưỡng da. Đọc bao bì sản phẩm, đúng là tinh dầu trắng răng này có những thành phần như shop đã liệt kê cho mình trước đó.

Theo như lời shop bán hàng, có 3 cách sử dụng tinh dầu trắng răng.

Một là, sau khi lấy kem đánh răng, nhỏ 1 giọt tinh dầu lên trên và đánh răng từ 2-3 phút. Lưu ý ở cách này, bạn cần làm ướt bàn chải rồi mới nhỏ tinh dầu lên, sau đó chải ngay, khi chải răng nên nhẹ nhàng, hỗn hợp tinh dầu sẽ đi đến khắp khoang miệng và làm sạch.

Hai là, bạn đánh răng, chải lưỡi như thông thường, sau đó dùng tinh dầu nhỏ vào nước để súc miệng. Cách pha: nhỏ 1-2 giọt tinh dầu vào 20ml nước, dùng để súc miệng từ 2-3 phút.

Ba là, nhỏ 1 giọt sản phẩm vào vị trí sâu răng, nốt nhiệt miệng, viêm lợi và để yên. Sau khi hết sưng thì nhỏ sản phẩm thêm 1 ngày nữa rồi ngừng và duy trì đánh răng/súc miệng với sản phẩm bằng 2 cách trên.

Shop hướng dẫn khá tận tình và còn dặn mình sản phẩm chỉ dành cho trẻ 2 tuổi trở lên. Nếu mẹ nào định cho con dùng để chữa viêm lợi, nhiệt miệng… thì hãy lưu ý nhé!

Vì mình muốn có hàm răng trắng một cách nhanh chóng nên sử dụng 2 cách đầu nhiều hơn. Mỗi ngày, mình đều chải răng sáng - tối bằng cách nhỏ tinh dầu trực tiếp vào kem đánh răng.

Đôi lúc, mình đổi qua cách súc miệng để thay đổi cũng như so sánh hiệu quả liệu có gì khác biệt.

… kết quả nhận được thật không ngờ

Trước khi dùng tinh dầu trắng răng, mình cẩn thận chụp lại ảnh để so sánh. Ngày đầu tiên sau khi chải răng có loại tinh chất này, mình cảm thấy răng mình chưa trắng lên nhưng có vẻ bóng hơn một chút so với ban đầu.

Sang ngày thứ 2, mình tiếp tục chải răng với tinh dầu trắng răng. Hiệu quả làm trắng răng cũng chưa thấy gì. Mình ấn tượng nhất vẫn là hình ảnh răng sáng bóng hơn ngay sau khi dùng tinh dầu.

Răng mình trước khi dùng tinh dầu tẩy trắng răng

Ngày thứ 3 đến hết 1 tuần, mình vẫn tiếp tục đánh răng theo cách này. Hiệu quả không có gì rõ rệt lắm, vẫn là cảm thấy sáng hơn chút, bóng hơn chút nhưng khi chụp vào ảnh vẫn không thấy rõ sự khác biệt.

2 tuần sau đó, miệng mình xuất hiện nốt nhiệt. Rất đau đớn, mình định bỏ dùng vì tinh dầu khá cay. Chợt nhớ sản phẩm có công dụng trị nhiệt miệng nên sau khi đánh răng xong, mình súc miệng với nước sạch có nhỏ tinh dầu. Sau 3 ngày, nốt nhiệt miệng se lại, dần hết đau đớn.

Lúc này mình cũng phát hiện, tình trạng chảy máu chân răng, ê buốt răng giảm đáng kể. Riêng tình trạng chảy máu chân răng, từ ngày dùng tinh dầu trắng răng, mình không thấy xuất hiện. Do dùng để trắng răng là chính nên mình suýt quên sức khoẻ răng miệng cũng có cải thiện.

Riêng vấn đề viêm họng, mình thấy không có tác dụng. Sau khi khỏi nhiệt miệng, mình bị nhiễm lạnh nên bắt đầu ho nhiều, viêm họng. Mình cũng tích cực dùng mong hết viêm họng khó chịu. Tuy nhiên, sử dụng tinh dầu trắng răng không giúp cải thiện tình trạng viêm họng như quảng cáo.

Sau một tháng dùng tinh dầu trắng răng, mình thấy răng có trắng hơn một chút nhưng không đáng kể, có công dụng làm sạch mảng bám, chữa nhiệt miệng, viêm lợi, giảm chảy máu chân răng… Nói chung là có hiệu quả nhất định trong chăm sóc sức khoẻ răng miệng. Tuy nhiên, sử dụng để tẩy trắng răng thì đây không phải lựa chọn sáng suốt.

Mình có liên hệ lại shop để hỏi sau bao lâu dùng sẽ giúp trắng răng, câu trả lời nhận được là: "Cái này còn phụ thuộc vào tình trạng của mỗi người khác nhau nữa. Nhưng thông thường khách dùng sau 1 lọ là thấy cải thiện rõ rệt rồi đấy ạ". Có lẽ sản phẩm chưa thực sự phù hợp với mình.

Ngay cả khi tô son đỏ pha cam (ảnh dưới), răng mình vẫn không được cải thiện bao nhiêu

Tuy nhiên, với mức giá 390.000VND/lọ (mua combo sẽ có giá rẻ hơn) có thể dùng được 2-3 tháng để sức khoẻ hàm răng cải thiện như trên, mình thấy cũng hoàn toàn xứng đáng. Nếu được chọn có mua tiếp hay không thì mình sẽ cân nhắc.

Khuyến cáo của bác sĩ khi dùng các sản phẩm tinh dầu tẩy trắng răng ngoài thị trường

Theo BS Nguyễn Thanh Tuấn (chuyên ngành Răng Hàm Mặt, làm việc tại Hà Nội), tinh dầu trắng răng nói chung tuy được quảng cáo mang lại nhiều công dụng khác nhau cho người tiêu dùng nhưng tác dụng đáng chú ý nhất là giúp loại bỏ một số vi khuẩn, giảm hôi miệng và tích tụ mảng bám. Điều này cũng có thể giúp ngăn ngừa viêm lợi và các vấn đề về răng miệng khác do vi khuẩn, đồng thời giúp ngăn vi khuẩn xâm nhập vào máu qua miệng một cách an toàn.

"Thế nhưng, chúng ta không thể có một hàm răng trắng sáng nếu chỉ súc miệng, dùng tinh dầu trắng răng không thôi mà không duy trì thói quen đánh răng sáng và tối cũng như làm tốt các bước chăm sóc răng miệng cơ bản. Bởi việc súc miệng nước diệt khuẩn hay tinh dầu sẽ không thể hoàn toàn lấy đi các mảng bám trong kẽ chân răng, mà chỉ hỗ trợ làm sạch sau bước vệ sinh răng bằng bàn chải mà thôi", BS Tuấn cho biết.

BS Nguyễn Thanh Tuấn đang tư vấn cho khách hàng

Về loại tinh dầu trắng răng bên trên, theo như bảng thành phần được cung cấp, BS Tuấn cho rằng đây là sản phẩm được đánh giá an toàn. "Song, nó chỉ nghiêng về việc thơm miệng, hoặc hơn chút nữa là đỡ viêm lợi. Nếu bạn muốn dùng tinh dầu này đánh răng để làm trắng răng thì vẫn chưa đủ bởi vì thành phần trong sản phẩm không đủ mạnh", chuyên gia khẳng định.

"Có thể sau một thời gian sử dụng tinh dầu trắng răng này, răng của các bạn sẽ sạch và trắng sáng hơn. Nhưng chỉ là biện pháp làm trắng răng tạm thời tại nhà, cá nhân tôi cho rằng, dòng tinh dầu trắng răng này sẽ khó lòng đạt được hiệu quả trắng răng 100% như quảng cáo", BS Tuấn nói thêm.

Chung quy lại, việc dùng tinh dầu tẩy trắng chiết xuất từ thiên nhiên có thể làm sáng màu răng (ở mức độ nhất định) và hạn chế viêm lợi, nhưng sẽ không thể giúp thay đổi tone màu răng rõ rệt như các biện pháp tẩy trắng răng chuyên biệt tại nha khoa bởi thành phần làm trắng răng không đủ, bên cạnh đó, nó chỉ mang tính chất tạm thời.

Chuyên gia cho rằng, đến thời điểm hiện tại, chưa có bất kì một nghiên cứu nào khẳng định về độ an toàn cũng như hiệu quả 100% của những sản phẩm tẩy trắng răng như bột tẩy trắng, tinh dầu trắng răng… đang được bán tràn lan trên mạng xã hội. Vì vậy, chị em nên cảnh giác trước những lời chào mời có cánh và phóng đại từ những người bán hàng.

Các bạn nên lựa chọn tẩy trắng răng bằng laser hiện đại tại các nha khoa uy tín, để đảm bảo được chất lượng của thuốc tẩy trắng và trình độ tay nghề của bác sĩ thực hiện. Thực hiện tẩy trắng răng tại nha khoa với các trang thiết bị công nghệ hiện đại, không chỉ đảm bảo an toàn cho sức khỏe răng miệng, mà còn giúp quá trình tẩy trắng diễn ra nhanh chóng và đạt hiệu quả tốt nhất.

"Không giống như những phong cách thời trang khác, đến rồi đi, hàm răng trắng sáng sẽ không bao giờ lỗi mốt. Thực tế, người ta cho rằng, chúng chính là phụ kiện quan trọng nhất giúp bạn khoe nụ cười tươi và luôn nổi bật giữa đám đông", BS Tuấn nhấn mạnh.