Trai nghèo miền Tây nay là ngôi sao showbiz: Sở hữu biệt thự 40 tỷ xa hoa, còn tậu cả cơ ngơi 25 tỷ tặng bố mẹ

Nhắc đến Quốc Trường, khán giả không chỉ nhớ đến hình ảnh “soái ca” trên màn ảnh mà còn ấn tượng với hành trình đi lên từ con số 0. Ít ai biết, phía sau vẻ ngoài thành đạt hôm nay là cả một tuổi thơ cơ cực - và chính điều đó khiến những căn nhà anh sở hữu không chỉ là tài sản, mà còn là những cột mốc đầy ý nghĩa trong cuộc đời.

Biệt thự hơn 40 tỷ tại TP.HCM: Không gian sống chuẩn giới siêu giàu

Hiện tại, Quốc Trường đang sinh sống tại một căn biệt thự rộng khoảng 300m², tọa lạc trong khu đô thị Phú Mỹ Hưng (Quận 7, TP.HCM) - nơi vốn được xem là “lãnh địa” của giới thượng lưu Sài Gòn. Giá trị căn nhà ước tính hơn 40 tỷ đồng, nhưng điều đáng chú ý không chỉ nằm ở con số, mà còn ở cách anh xây dựng không gian sống mang đậm dấu ấn cá nhân.

Ngôi nhà được thiết kế theo phong cách Indochine tối giản với hai gam màu chủ đạo trắng - đen. Sự tương phản này tạo nên cảm giác mạnh mẽ, nam tính nhưng vẫn tinh tế. Các không gian được bố trí mở, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, giúp căn nhà luôn thông thoáng và dễ chịu.

Một trong những điểm đắt giá nhất của biệt thự là khu sân vườn rộng lớn. Quốc Trường trồng rất nhiều cây xanh, biến nơi đây thành một “khoảng thở” giữa đô thị đông đúc. Không chỉ đơn thuần là trang trí, khu vườn này còn là nơi anh thường xuyên tổ chức tiệc ngoài trời, uống trà chiều hoặc tụ họp bạn bè, gia đình.

Bên trong nhà, nội thất được lựa chọn kỹ lưỡng với chất liệu gỗ kết hợp các chi tiết trang trí như tranh vẽ, tạo nên sự cân bằng giữa hiện đại và hoài cổ.

Phòng làm việc được thiết kế đơn giản với view hướng ra đường phố - vừa đảm bảo sự riêng tư, vừa giữ được cảm giác kết nối với nhịp sống bên ngoài.

Phòng ngủ vẫn trung thành với phong cách Indochine, mang lại cảm giác gọn gàng, tối giản.

Không gian bếp đầy đủ tiện nghi cũng là nơi nam diễn viên thỉnh thoảng vào bếp nấu ăn cho gia đình. Điều thú vị là dù sở hữu không gian sống sang trọng, Quốc Trường vẫn giữ thói quen tự tay dọn dẹp, chăm sóc nhà cửa.

Phòng thờ vẫn sử dụng hệ tủ gỗ và theo phong cách cổ điển pha hiện đại đặc trưng.

Biệt thự 25 tỷ ở Cần Thơ: Món quà báo hiếu cha mẹ

Nếu căn nhà ở TP.HCM là nơi tận hưởng thành quả, thì biệt thự tại Cần Thơ lại là nơi chứa đựng nhiều cảm xúc nhất.

Sinh ra trong một gia đình khó khăn, Quốc Trường từng sống trong căn nhà nhỏ ẩm thấp giữa khu chợ cũ, quen với mùi rác và những ngày tháng mưu sinh từ rất sớm. Anh từng làm đủ nghề từ bán vé số đến phụ hồ để phụ giúp gia đình. Những ký ức ấy không hề biến mất, mà trở thành động lực để anh nỗ lực không ngừng. Năm 2019, sau nhiều năm làm nghề và kinh doanh, Quốc Trường xây dựng một căn biệt thự rộng hơn 700m² tại Cần Thơ, trị giá khoảng 25 tỷ đồng - như một món quà dành cho cha mẹ.

Căn biệt thự có diện tích lên tới hơn 700m² và mất khoảng 2 năm để hoàn thiện do nam diễn viên trực tiếp tham gia lên ý tưởng, chỉnh sửa thiết kế nhiều lần cùng kiến trúc sư.

Ngôi nhà gồm 3 tầng với đầy đủ các không gian chức năng như phòng khách, bếp, 7 phòng ngủ và phòng gym. Riêng phần nội thất đã tiêu tốn khoảng 10 tỷ đồng, được thiết kế theo phong cách hiện đại, tối giản với gam màu trắng - xám chủ đạo, mang lại cảm giác sang trọng nhưng vẫn gần gũi. Không gian bên trong được chăm chút kỹ lưỡng, từ phòng khách bài trí tinh tế với sofa hai tông màu và tranh treo tường, đến khu bếp gọn gàng nơi Quốc Trường thường xuyên phụ mẹ nấu ăn.

Phòng thờ được thiết kế riêng với tông màu trầm, tạo sự trang nghiêm, trong khi các phòng ngủ mang nhiều phong cách khác nhau, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của gia đình.

Khu vực nhà vệ sinh cũng được thiết kế hiện đại, tối giản, ưu tiên công năng.

Bên cạnh đó, căn biệt thự còn được tích hợp nhiều tiện ích như phòng gym riêng, không gian đọc sách và khu vực thư giãn, cho thấy sự đầu tư không chỉ về vật chất mà còn về chất lượng sống.

Điểm nhấn đặc biệt của ngôi nhà là khu sân vườn rộng lớn, trồng nhiều cây xanh, hoa cỏ và cây ăn trái. Quốc Trường còn bố trí khu vực BBQ, chuồng chim và nhiều tiểu cảnh, tạo nên không gian sinh hoạt ngoài trời lý tưởng cho cả gia đình.

Đáng chú ý, trong khu vườn có đặt một phiến đá phong thủy khắc chữ “Nhân quả” - thể hiện triết lý sống mà nam diễn viên theo đuổi. Với anh, giá trị lớn nhất không nằm ở tài sản, mà ở cách sống và những gì có thể mang lại cho gia đình.

Hai căn biệt thự - một ở TP.HCM, một ở Cần Thơ - phản ánh rõ hai “phiên bản” của Quốc Trường. Một bên là người đàn ông thành đạt, tận hưởng cuộc sống trong không gian hiện đại, tiện nghi. Một bên là người con luôn hướng về gia đình, dùng thành quả của mình để bù đắp cho những năm tháng thiếu thốn.

Từ cậu bé lớn lên giữa khó khăn đến một diễn viên - doanh nhân sở hữu khối tài sản đáng nể, hành trình của Quốc Trường không nằm ở những con số, mà nằm ở cách anh biến từng giấc mơ thành hiện thực: bắt đầu từ một mái nhà, và kết thúc bằng rất nhiều “tổ ấm”.