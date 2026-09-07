Trả nợ đồng nghiệp 20.000 đồng, nữ công nhân bất ngờ nhận "món quà khủng"

Câu chuyện về sự may mắn của người phụ nữ này đang nhận được sự quan tâm của cư dân mạng.

Câu chuyện thú vị về người phụ nữ may mắn này được đại lý Tú Vé Số ở TP.HCM chia sẻ trên Thanh Niên. Theo thông tin chia sẻ thì phía đại lý đã đổi thưởng cho một nữ công nhân trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 31/8, trị giá 2 tỷ đồng (chưa trừ thuế). Những tờ vé số trên có dãy số may mắn là 061923, trúng độc đắc xổ số TP.HCM ngày 31/8. Phía đại lý đã về tận nhà khách ở Tây Ninh để đổi thưởng tiền mặt.

Theo lời chia sẻ của vị khách nữ với đại lý thì ngày hôm đó chị trả nợ đồng nghiệp 20.000 đồng. Tuy nhiên đồng nghiệp cũng không nhớ đã từng cho chị mượn nên khi nhận lại, người này đã quyết định mua 2 tờ vé số, chia mỗi người 1 tờ. Sau khi có kết quả thì cả hai cùng trúng độc đắc.

Vé trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 31 tháng 8 đài TP.HCM được đại lý Tú Vé Số đổi thưởng. (Nguồn: Thanh Niên)

Một câu chuyện khác về nam khách hàng may mắn cũng đang nhận được sự chú ý của dư luận. Theo đó, đại diện đại lý vé số Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TP.HCM đã đổi thưởng cho khách có tờ vé số trúng độc đắc, có dãy số 889342 thuộc đài Bình Phước mở thưởng xổ số miền Nam ngày 5/9. Tờ vé trúng độc đắc trị giá 2 tỷ đồng (chưa trừ thuế).

Được biết, người đàn ông này ở xã Bà Điểm. Người này đi đám cưới ở Tây Ninh gặp người bán dạo nên mua ủng hộ, không ngờ trúng độc đắc. Người này đã liên hệ đại lý đổi thưởng và nhận tiền qua hình thức chuyển khoản. Theo tiết lộ từ phía đại lý, người đàn ông may mắn này dự định sẽ biếu hai bên nội ngoại một ít, số tiền còn lại để làm ăn.