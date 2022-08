TP.HCM: Thêm xe tiêm vắc xin lưu động để tiêm cho học sinh

Ngày 24-8, theo Sở Y tế TP.HCM, để tăng cường độ bao phủ vắc xin cho trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi góp phần tăng miễn dịch cộng đồng, giảm số ca mắc và tử vong do COVID-19, ngành y tế TP đã tổ chức thêm loại hình xe tiêm vắc xin phòng COVID-19 lưu động cho học sinh.



Xe tiêm lưu động của Bệnh viện Quận 11 tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho học sinh tại Trường tiểu học Trưng Trắc - Ảnh: Sở Y tế cung cấp

Trước đó, trong ngày 23-8, ngành y tế TP cùng với UBND quận 11 đã huy động các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập triển khai 3 xe tiêm lưu động tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho học sinh, giáo viên của 6 trường học trên địa bàn.

Trong đó, một xe tiêm do đội tiêm Bệnh viện Nhi đồng 1 phụ trách (xe cấp cứu của PKĐK Việt Á Y Dược 99) tiêm 164 lượt tại Trường tiểu học Hưng Việt, Trường THCS Lê Anh Xuân; một xe tiêm do đội Bệnh viện Quận 11 phụ trách (xe cấp cứu Bệnh viện Quận 11) đã tiêm 111 lượt tại Trường tiểu học Trưng Trắc, Trường THCS Lữ Gia; một xe do Trung tâm Y tế quận 11 phụ trách (xe cấp cứu của Trung tâm Cấp cứu 115) đã tiêm 42 lượt tại Trường tiểu học Lạc Long Quân, Trường THCS Chu Văn An.

Chỉ còn 7 ngày nữa là kết thúc "Tháng cao điểm tiêm vắc xin phòng COVID-19 dành cho trẻ em", tuy nhiên theo nhận định của Sở Y tế, TP.HCM vẫn còn trong danh sách các tỉnh, thành có tỉ lệ tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi còn thấp.

Trước tình hình này, Sở Y tế yêu cầu Sở Giáo dục và đào tạo, các sở, ban ngành có liên quan, cùng UBND quận, huyện và thành phố Thủ Đức tăng cường và quyết liệt hơn nữa trong sự phối hợp với ngành y tế để truyền thông hiệu quả, vận động phụ huynh học sinh đưa con, em đến các điểm tiêm vắc xin để được tiêm đủ mũi tiêm theo quy định.

Để hỗ trợ các quận, huyện, thành phố Thủ Đức triển khai hiệu quả mô hình trên, Sở Y tế đã giao Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện Nhi đồng TP sẵn sàng bố trí các xe tiêm lưu động để hỗ trợ các địa phương tiêm vắc xin ngay tại các trường học của các học sinh khi được yêu cầu (do nhà trường sàng lọc phát hiện chưa tiêm, thuyết phục phụ huynh đồng thuận).

Ngoài ra, sở yêu cầu Trung tâm Cấp cứu 115 sẵn sàng phối hợp với các bệnh viện chuyên khoa nhi tăng cường xe tiêm lưu động khi có yêu cầu.