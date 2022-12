TP.HCM: Thầy dạy lái xe bị bắt sau 31 năm trốn truy nã

Ngày 20/12, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết vừa phối hợp với Công an phường Thới An, quận 12 bắt giữ được đối tượng Võ Văn Hùng (SN 1966, quê Quảng Nam) sau 31 năm lẫn trốn.

Võ Văn Hùng bị Công an quận Bình Thạnh truy nã về "tội chống người thi hành công vụ" vào năm 1991.

Hùng bị bắt khi đang là giáo viên dạy lái xe cho một trung tâm dạy lái xe ở phường Thới An, quận 12.

Vào năm 1988, Hùng lái ô tô di chuyển trên đường thuộc địa bàn quận Bình Thạnh. Khi đến khu vực cầu Văn Thánh thì bị cảnh sát yêu cầu dừng xe.



Đối tượng không chấp hành mà bỏ chạy, nên cảnh sát đuổi theo. Bị truy đuổi, Hùng tông vào xe cảnh sát khiến 1 cán bộ bị thương.

Sau khi gây án, Hùng bị bắt giữ và bị khởi tố, bắt giam. Sau đó, Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh tuyên án thì Hùng bỏ trốn sau đó.

Năm 1991, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh đã ra quyết định truy nã đối với Hùng.