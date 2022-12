Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, thu giữ 2 khẩu súng và 27 viên đạn

Vào khoảng 1 giờ ngày 18-12, tại bản Lũng Xá, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an đã phối hợp với Công an huyện Vân Hồ, Công an huyện Mộc Châu bắt giữ Tráng A Lầu ( 41 tuổi, trú tại xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, Sơn La).

Đối tượng Tráng A Lầu cùng tang vật. Ảnh: Công an cung cấp

Tại hiện trường, tang vật thu giữ gồm 2 khẩu súng, 1 hộp tiếp đạn, 27 viên đạn (1 viên đạn đã lên nòng) và một số vật chứng liên quan khác.

Được biết, Tráng A Lầu là đối tượng đặc biệt nguy hiểm đang bị truy nã về hành vi mua bán trái phép chất ma túy theo quyết định số 20 ngày 10-11-2011 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Hiện, cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.