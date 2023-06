TPHCM dùng phà, tàu cao tốc vận chuyển đề thi ra đảo

Chiều nay 27/6, hơn 85.000 thí sinh dự thi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT tiến hành làm thủ tục dự thi. Số thí sinh này được bố trí thi ở 156 điểm thi chính thức và 6 điểm thi dự phòng. TPHCM huy động 14.595 cán bộ, công chức, viên chức tham gia phục vụ kỳ thi.

Cụ thể, tại huyện Cần Giờ có 2 điểm thi là THPT An Nghĩa và THPT Bình Khánh. TPHCM sẽ ưu tiên bố trí phà tại bến phà Bình Khánh phục vụ cho công tác chuyển giao đề thi, bài thi trong những ngày diễn ra kỳ thi. TPHCM sẽ giao đề sáng sớm và nhận bài vào cuối buổi chiều.

TPHCM sẽ ưu tiên bố trí phà tại bến phà Bình Khánh phục vụ cho công tác chuyển giao đề thi, bài thi trong những ngày diễn ra kỳ thi. (ảnh: internet)

Trong khi đó, tại tỉnh Bình Thuận, ông Phan Đoàn Thái, Giám đốc Sở GD&ĐT cho hay có 12.909 thí sinh đăng ký dự thi.

Toàn tỉnh tổ chức một hội đồng thi và 27 điểm thi đặt tại các Trường THPT trên địa bàn. Trong đó, có 1 điểm thi đặt tại huyện đảo Phú Quý. Đây là năm thứ 3, tỉnh tổ chức điểm thi tại huyện đảo Phú Quý. Điểm thi tại Trường THPT Ngô Quyền, đảo Phú Quý với 269 thí sinh.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Bình Thuận, Sở đã có kế hoạch thuê một tàu cao tốc để vận chuyển đề thi ra đảo Phú Quý và chuyển bài thi vào lại đất liền, cũng như đưa gần 40 thầy cô giáo ra làm nhiệm vụ coi thi tại đảo Phú Quý.

Đảm bảo an toàn cho tất cả các khâu trong kỳ thi

Về công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, ông Lê Hoài Nam - Phó giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, Sở đã phối hợp với Công an thành phố xử lý tình huống bất thường, bảo vệ an ninh, an toàn cho tất cả các khâu trong kỳ thi; bảo đảm tính bảo mật, an toàn tuyệt đối cho kỳ thi từ khâu in sao đề thi, bảo vệ các điểm thi, điểm in sao đề thi, cùng tham gia áp tải, bảo vệ đề thi, bài thi theo đúng quy chế và kế hoạch.

Phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông, các lực lượng của Sở Giao thông -Vận tải, lực lượng TNXP thành phố giải tỏa nhanh các khu vực kẹt xe trong các ngày thi, tạo điều kiện để cán bộ coi thi và thí sinh đến trường đúng giờ thi quy định.

Về công tác bảo quản đề thi, bài thi tại điểm thi, ông Nam cho hay, đề thi và bài thi được bảo quản trong các tủ riêng biệt. Tủ đựng đề thi, tủ đựng bài thi phải đảm bảo chắc chắn, được khóa và niêm phong (nhãn niêm phong có đủ chữ ký trưởng điểm thi, thư ký điểm thi, công an), chìa khóa do trưởng điểm thi giữ. Khi mở niêm phong phải có chứng kiến của những người ký nhãn niêm phong, lập biên bản ghi rõ thời gian mở, lý do mở, tình trạng niêm phong.

Phụ huynh đến xem số báo danh của con sáng ngày 27/6 tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, quận 4, TPHCM (ảnh: Ngô Tùng)

Khu vực bảo quản đề thi, bài thi của thí sinh có công an trực, bảo vệ liên tục và bảo đảm an toàn phòng chống cháy, nổ. Phòng bảo quản đề thi, bài thi bảo đảm an toàn, chắc chắn; có camera an ninh giám sát ghi hình các hoạt động tại phòng liên tục 24 giờ/ngày; có công an trực, bảo vệ liên tục; có 1 camera giám sát bảo đảm bao quát được toàn bộ các vật dụng chứa đề thi, bài thi trong phòng và các hành vi tác động đến vật dụng đó.

“Hệ thống camera không kết nối internet, có bộ lưu điện dự phòng, bảo đảm hoạt động liên tục kể cả khi mất điện; dung lượng thiết bị lưu trữ của hệ thống camera bảo đảm lưu trữ được toàn bộ dữ liệu của quá trình lưu trữ đề thi, bài thi tại điểm thi với dung lượng tối thiểu là 7 ngày. Hằng ngày, trưởng điểm thi phải phối hợp với lực lượng công an kiểm tra tình trạng hoạt động của camera” - ông Nam cho hay.

Bên cạnh đó, TPHCM cũng lên phương án phòng, chống cháy nổ, thiên tai, dịch bệnh và ứng phó với các tình huống bất thường khác. Trong đó, lực lượng phòng cháy chữa cháy có kế hoạch kiểm tra an toàn cháy nổ tại các điểm thi; bố trí trực 24/24 trên các địa bàn có điểm thi để kịp thời giải quyết khi có sự cố xảy ra; bố trí thêm lực lượng hỗ trợ công tác an ninh trật tự trước cổng các điểm thi.

Các tuyến y tế cơ sở, các bệnh viện trên địa bàn phối hợp với các điểm thi, tạo điều kiện ưu tiên cấp cứu và chăm sóc sức khỏe cho học sinh; chứng nhận bệnh, thương tích chính xác và nhanh chóng khi có những bất trắc xảy ra trong quá trình thi.

Lực lượng y tế địa phương phối hợp, hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại các điểm thi, điểm in sao đề thi, điểm chấm thi, bố trí cán bộ y tế trực trong thời gian thi. Bố trí nhân viên y tế trực, 3 phòng thi dự phòng tại mỗi điểm thi và 6 điểm thi dự phòng để xử lý các trường hợp bất thường.