Nữ thí sinh ở Nghệ An bỏ lỡ môn Toán do tai nạn giao thông

Chiều 27/6, ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, một nữ sinh Trường THPT Nghi Lộc 2 phải bỏ thi môn Toán Kỳ thi tốt nghiệp THPT vì tai nạn giao thông.

Theo đó, khoảng 13h chiều nay, thí sinh N.T.Đ. (SN 2006, trú tại xã Nghi Công, huyện Nghi Lộc) được bố điều khiển xe máy chở đến điểm thi để làm bài môn thi Toán.

Trên đường không may xe của em Đ. va chạm với xe tải khiến 2 bố con ngã ra đường, bị thương.

Ngay sau đó, người dân đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện.

Thông tin từ phía Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An cho biết, lúc 14h các bác sĩ 2 tiếp nhận trường hợp bị tai nạn giao thông. Bệnh nhân sinh năm 2006 bị thương nhẹ, người còn lại bị thương khá nặng.

Liên quan đến sự việc, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, trong điều kiện sức khỏe cho phép và thí sinh quyết tâm dự thi để đạt điểm cao nhằm xét tuyển đại học thì điểm thi, nhà trường sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, hỗ trợ em dự thi các môn còn lại.

Tuy nhiên, nếu trường hợp thí sinh sức khỏe, tâm lý yếu, không thể dự thi các môn tiếp theo, thì Sở sẽ hướng dẫn nhà trường làm quy trình xét đặc cách tốt nghiệp THPT cho em.

Thí sinh Nghệ An hoàn thành bài thi môn Toán vào chiều nay. Ảnh: Phạm Tâm

Sau sự việc này, Sở GD&ĐT cũng lưu ý đến tất cả 70 điểm thi quán triệt đảm bảo an toàn, an ninh trật tự tại điểm thi; nhắc nhở phụ huynh học sinh chú ý an toàn khi tham gia giao thông đến điểm thi.

Đặc biệt là với những điểm thi nằm gần trục giao thông lớn, lưu lượng xe cộ qua lại thường xuyên, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.