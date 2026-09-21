TPHCM đề xuất rút ngắn thời gian lập quy hoạch, không thu tiền không gian ngầm đến 15m

UBND TPHCM gửi đến HĐND TPHCM hai tờ trình dự thảo nghị quyết liên quan đến quản lý, khai thác không gian ngầm và quy hoạch không gian ngầm trên địa bàn.

Trong đó, thành phố đề xuất người sử dụng đất được sử dụng lòng đất đến độ sâu tối đa 15m mà không phải trả tiền sử dụng không gian ngầm; đồng thời thay việc lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch bằng lập Đề cương quy hoạch không gian ngầm, với thời gian tổ chức lập không quá 1 tháng.

Rút ngắn quy trình

Thành phố đang triển khai đồng thời nhiều dự án hạ tầng trọng điểm có cấu phần không gian ngầm quy mô lớn. Nhu cầu kết nối đồng bộ không gian ngầm giữa các công trình, giữa các khu đất liền kề tại khu vực nhà ga, khu TOD và các trung tâm đô thị mới ngày càng tăng, trong khi TPHCM chưa có quy hoạch không gian ngầm tổng thể làm cơ sở thống nhất cho quản lý, đầu tư và khai thác.

Theo UBND TPHCM, trình tự lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị và nông thôn theo quy định chung phải thực hiện nhiều bước, trong đó có lựa chọn tư vấn, lập, thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch trước khi lập đồ án. Quy trình này đòi hỏi nhiều thời gian, trong khi một số dự án hạ tầng ngầm trọng điểm đang cần đẩy nhanh tiến độ.

Do đó, UBND TPHCM đề xuất thay việc lập, thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch bằng lập Đề cương quy hoạch không gian ngầm, do Chủ tịch UBND TPHCM phê duyệt. Thời gian tổ chức lập Đề cương quy hoạch không gian ngầm thành phố không quá 1 tháng. Đề cương vẫn phải bảo đảm các nội dung theo yêu cầu.

Sau đó, cơ quan được giao tổ chức lập quy hoạch lựa chọn đơn vị tư vấn đáp ứng năng lực. Sở QH-KT là cơ quan thẩm định; thời gian thẩm định quy hoạch không gian ngầm không quá 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Hội đồng thẩm định do Chủ tịch UBND TPHCM quyết định thành lập trên cơ sở đề xuất của Sở QH-KT.

Được sử dụng miễn phí không gian ngầm đến 15m

Ngoài ra, UBND TPHCM có tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách quản lý, khai thác, sử dụng không gian ngầm và phát triển công trình ngầm trên địa bàn. Trong phạm vi ranh giới thửa đất, người sử dụng đất được sử dụng lòng đất đến độ sâu tối đa 15m mà không phải trả tiền sử dụng không gian ngầm. Mức 15m được xác định là giới hạn tối đa để tính phần không phải trả tiền, không phải độ sâu đương nhiên được phép xây dựng.

UBND TPHCM cũng đề xuất miễn tiền sử dụng không gian ngầm đối với các công trình, phần công trình phục vụ hạ tầng kỹ thuật công cộng hoặc sử dụng chung; chống ngập, phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường; trực tiếp phục vụ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh và nhiệm vụ công vụ khẩn cấp; bảo tồn tại chỗ di tích, di vật, cổ vật, địa điểm khảo cổ. Đối với công trình phục vụ văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, giáo dục, y tế, trợ giúp xã hội, nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, được giảm 50% tiền sử dụng không gian ngầm.

Với các dự án phục vụ giao thông, nhóm được hưởng chính sách gồm bãi đỗ xe ngầm, trạm sạc điện dùng chung bố trí ngầm và lối đi ngầm công cộng. Riêng bãi đỗ xe ngầm độc lập, thành phố đề xuất cho phép bố trí thêm diện tích thương mại, dịch vụ để tăng khả năng thu hút đầu tư và hỗ trợ thu hồi vốn.

Lối đi ngầm công cộng phải kết nối với nhà ga, đầu mối giao thông, công trình ngầm hoặc không gian công cộng, bảo đảm thông suốt, tiếp cận không rào cản, an ninh, an toàn và phòng cháy, chữa cháy; không áp dụng chính sách với hành lang nội bộ, lối thoát nạn chỉ phục vụ riêng cho dự án.

UBND TPHCM cũng đề xuất công trình hoặc phần công trình đã đưa vào khai thác, sử dụng trước ngày 1-1-2027 không phải nộp tiền sử dụng không gian ngầm; từ ngày 1-1-2027 trở về sau, tiền sử dụng không gian ngầm được tính từ thời điểm bắt đầu khai thác, sử dụng theo quy định.