Người đàn ông tử vong trong phòng riêng, trên cổ có vết lạ

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đang điều tra, làm rõ vụ việc một người tử vong trong phòng riêng, trên cổ vết xây xát, trang sức thường ngày nạn nhân mang theo bị mất.

Cụ thể, chiều tối 18/9, gia đình ông V.T.K.Đ (SN 1956, ngụ xã Phú Phụng, Vĩnh Long) phát hiện ông Đ. tử vong trong phòng riêng tại nhà nên trình báo cơ quan công an.

Tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Công an xã Phú Phụng vào cuộc điều tra.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện trên cổ ông Đ. có 2 vết xây xát da dạng cong bên trái và 1 vết xây xát da dạng thẳng bên phải. Đồng thời, số trang sức bằng kim loại màu vàng thường ngày nạn nhân đeo đều bị mất.