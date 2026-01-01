TP.HCM chính thức giải thể Trường Quốc tế Mỹ AISVN

UBND TP.HCM đã quyết định giải thể Trường tiểu học, THCS và THPT Quốc tế Mỹ - Việt Nam (American International School Vietnam - AISVN ) tại địa chỉ số 220 Nguyễn Văn Tạo, xã Long Thới, huyện Nhà Bè, TP.HCM (nay là xã Hiệp Phước, TP.HCM) sau thời gian dài đình chỉ hoạt động và không khắc phục được nhiều vi phạm trong quản lý, tài chính và đội ngũ giáo viên.

Quyết định giải thể nêu rõ các đơn vị liên quan và nhà đầu tư - Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Mỹ AIS - phải thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy định pháp luật, bao gồm: Giải quyết quyền lợi cho người học, người lao động, tài chính, tài sản, đất đai…và đặc biệt là thanh toán các khoản nợ còn tồn đọng.

UBND TP cũng yêu cầu trường hoàn lại học phí và các khoản thu chưa sử dụng cho phụ huynh, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của học sinh và gia đình.

Trường Quốc tế Mỹ AISVN (220 Nguyễn Văn Tạo, TP.HCM).

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, AISVN đã bị đình chỉ hoạt động từ ngày 1/7/2024 vì không đáp ứng được các điều kiện tối thiểu để hoạt động giáo dục. Trong đó, điển hình là thiếu nguồn lực tài chính, đội ngũ giáo viên và nhân sự.

Sau 1 năm đình chỉ, nhà trường không có phương án khắc phục hiệu quả, đồng thời đề nghị kéo dài thời hạn đình chỉ thêm một năm cũng không được chấp thuận.

Trước đó, cuối tháng 3/2024, Trường Quốc tế AISVN gây xôn xao dư luận khi bất ngờ cho gần 1.300 học sinh nghỉ học. Thời điểm đó, các khối học sinh đang bước vào cao điểm của các kỳ thi chuẩn bị kết thúc năm học nên việc làm trên khiến phụ huynh phẫn nộ.

Các phụ huynh Trường Quốc tế AISVN đã tập trung tại trụ sở Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường - Công an TP.HCM (PC03) và Sở GD&ĐT TP.HCM để phản ánh sự việc và nhiều vấn đề khác liên quan đến trường.

Theo phụ huynh, ngày 17/3, hội đồng trường Trường Quốc tế AISVN tổ chức họp với phụ huynh học sinh để thông tin về tình hình hoạt động của nhà trường.

Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Út Em, Chủ tịch hội đồng trường cho biết, tài chính của trường hiện khó khăn, không ổn định. Trường không thể trả lương cho giáo viên và nhân viên trường nhiều tháng nay. Dù trường đã tập trung tìm kiếm giải pháp giải quyết tình hình khó khăn về tài chính nhưng không khả thi.

Đến 21h cùng ngày, bà Nguyễn Thị Út Em gửi email cho toàn thể phụ huynh, thông báo về việc tạm cho học sinh nghỉ học trong ngày 18/3.

Sau 1 ngày cho học sinh nghỉ học và bị phụ huynh phản đối, tối 18/3, bà Nguyễn Thị Út Em gửi email tới toàn thể phụ huynh, thông báo việc trường sẽ mở cửa, tiếp tục dạy học vào ngày 19/3.

Tuy mở cửa trở lại nhưng trường không hề có giáo viên đứng lớp. Học sinh đi học hay không, đến hay về đều không có bất kỳ sự kiểm soát nào từ nhà trường. Vì vậy, học sinh vẫn phải tiếp tục nghỉ học.

Đến ngày 30/3, Sở GD&ĐT TP.HCM đã tổ chức cuộc hợp với Hội đồng Trường Quốc tế AISVN và gần 900 phụ huynh. Tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở GD&ĐT TP đã công bố tờ trình báo cáo về việc tái cơ cấu của trường.

Theo tờ trình được Công ty CP Giáo dục Quốc tế Mỹ AIS gửi UBND TP.HCM và Sở GD&ĐT, công ty cho biết để trường hoạt động bình thường dự kiến cần khoản chi 125 tỷ đồng. Để có khoản chi này, trường kêu gọi phụ huynh đóng góp. Đây dường như là phương án duy nhất để duy trì hoạt động trường lúc này.

Ngày 1/4, Trường quốc tế Mỹ công bố số tài khoản nhận đóng góp từ phụ huynh. Sau vài ngày, số tiền hỗ trợ trường đã nhận được từ phụ huynh là 31 tỷ đồng, đủ trả lương cho giáo viên tháng 3/2024. Ngày 3/4, học sinh Trường quốc tế AISVN trở lại trường.

Tuy nhiên, số tiền cần chi để vận hành là 125 tỷ đồng, trong khi đó chỉ nhận được 31 tỷ đồng từ phụ huynh. Do đó, trường đã phải kết thúc năm học sớm vào ngày 26/4, thay vì cuối tháng 5 như thông thường.

Đến tháng 8/2024, Sở GD&ĐT TP.HCM có văn bản gửi UBND Thành phố đề xuất giải thể trường Quốc tế Mỹ (AISVN) sau 1 năm đình chỉ hoạt động nhưng không khắc phục được nguyên nhân vi phạm.