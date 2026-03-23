TPHCM: Cần 100 tỉ đồng khẩn cấp xử lý đường lún sụp ven kênh Tàu Hủ

Sở Xây dựng vừa báo cáo UBND TPHCM tình hình khắc phục sạt lở, lún sụp bờ kè kênh Tàu Hủ, hư hỏng mặt đường Ba Đình, phường Chánh Hưng.

Ngày 18-1, tại vị trí đối diện công viên Hưng Phú, gần giao lộ Ba Đình – Lê Quang Kim, một phần mặt đường, vỉa hè, kè sông (khu vực tiếp giao kênh Tàu Hủ) xảy ra lún sụp, chiều dài 25 m, rộng 16 m, sâu 3 m.

Tới ngày 28-1, xuất hiện chuyển vị, lún ngoài phạm vụ hố sụp cũ, vết nứt tại mái kè và vỉa hè cách đoạn kè đã sụp khoảng 8 m về phía thượng lưu. Sau đó, khe nứt mở rộng lên 23 cm.

Ngày 2-2, bờ kè bị sạt thêm 8 m về phía thượng lưu kênh Tàu Hủ. Sau 2 lần sụt lún, bờ kè sụp dài 43 m; sụp đường 423 m2 (dài 43 m, rộng gần 11 m); sụp vỉa hè 324 m2 (dài 43 m, rộng 7 m).

Sự cố không gây thiệt hại về người nhưng ảnh hưởng đến công trình giao thông, hệ thống thoát nước, vỉa hè, mảng xanh…

Công tác khảo sát xác định nguyên nhân gây sạt lở, lún sụp gặp một số khó khăn như: cống sâu 14 m so với mặt đường nên mất nhiều thời gian cho công tác bơm khí để bảo đảm an toàn cho công nhân; ảnh hưởng bởi thủy triều, mực nước ngầm… Mỗi ngày công nhân chỉ làm việc được 4 giờ.

Sở Xây dựng cho biết công tác khắc phục, xử lý cần được thực hiện theo lộ trình kỹ thuật phù hợp, có khảo sát bằng thiết bị hiện đại làm cơ sở đánh giá đầy đủ phục vụ công tác thiết kế giải pháp khắc phục và không thể triển khai trong thời gian ngắn.

Sở Xây dựng kiến nghị UBND TPHCM chấp thuận tiếp tục thực hiện công trình khẩn cấp khắc phục sạt lở, lún sụp bờ kè kênh Tàu Hủ từ nguồn kinh phí chi thường xuyên – duy tu giao thông. Trong đó, dự kiến kinh phí thực hiện khoảng 100 tỉ đồng và hoàn thành trong tháng 8-2026.