TP.HCM: Ập vào tiệm massage, công an phát hiện bí mật khủng

Ngày 26/12, Công an huyện Bình Chánh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Dung (hay gọi là Chị Hai, sinh năm 1978, ngụ huyện Bình Chánh), Nguyễn Duy Lam (sinh năm 1972, ngụ tỉnh An Giang), Trần Thị Chuyền (sinh năm 1994, ngụ tỉnh Bạc Liêu); Nguyễn Hồng Phúc (sinh năm 1999, ngụ quận Bình Tân), Lê Văn Của (sinh năm 1983, ngụ tỉnh Hậu Giang) về tội “Chứa mại dâm”.

Trước đó, tối 19/12, nhiều tổ công tác của Công an huyện Bình Chánh đồng loạt ập vào tiệm massage Phát Tài đường Nguyễn Cửu Phú; tiệm massage Ngọc Dung đường Trần Đại Nghĩa và tiệm massage Tây Đô (xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh).

Dung thuê 4 người này quản lý các tiệm

Tại đây, công an phát hiện nhiều nữ tiếp viên bán dâm cho khách nam. Các nữ tiếp viên khai bán dâm cho khách với giá vé 1,2 triệu đồng/người. Từ lời khai, công an bắt Dung (chủ của các cơ sở trên) và đồng phạm.

Tại công an, Dung khai thuê Phúc, Chuyền, Của, Lam quản lý 3 quán trên. Sau đó, nhóm tuyển các nữ nhân viên về làm tại quán. Các nữ nhân viên không có lương mà ăn chia 50% trên số tiền vé. Dung chỉ đạo ngầm cho các nữ tiếp viên bán dâm cho khách nếu có nhu cầu. Khi khách vào, quản lý sẽ tư vấn các dịch vụ theo bảng giá và cho nữ tiếp viên bán dâm cho khách.