Ập vào cơ sở massage ở Đồng Nai, công an bóc trần "bí mật" của các đôi nam nữ

Theo thông tin trên trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, khoảng 21h10 ngày 6/12, phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) – Công an tỉnh Đồng Nai kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh dịch vụ xoa bóp V.T ở phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa do Bà N.T.T.L (SN 1978) làm chủ cơ sở.

Cơ sở massage xoa bóp V.T

Qua kiểm tra phát hiện tại phòng Vip 2 có nhân viên nữ đang thực hiện hành vi mua, bán dâm với khách nam với giá 500.000 đồng.

Qua làm việc chủ cơ sở khai nhận do cơ sở hoạt động khó khăn nên cho phép nhân viên cơ sở hoạt động kích dục cho khách nhằm tăng lợi nhuận và thu hút khách; nhân viên nữ khai nhận việc mua, bán dâm là thỏa thuận giữa hai bên, chủ cơ sở không biết.

Hai đối tượng có hành vi mua, bán dâm

Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đã bàn giao vụ việc cùng các đối tượng cho Công an phường Bình Đa để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.