Toyota cam kết vì một Việt Nam xanh hơn, sạch hơn và hạnh phúc hơn

Trong hơn 3 thập kỷ có mặt tại Việt Nam, đồng hành cùng sự phát triển của đất nước, Toyota không chỉ chú trọng vào việc nâng cao chất lượng các sản phẩm và dịch vụ, phục vụ tốt hơn nữa nhu cầu của người Việt mà còn luôn kiên định với cam kết phát triển bền vững, lấy bảo vệ môi trường làm một trong những trụ cột quan trọng nhất trong chiến lược phát triển dài hạn của mình.

Từ định hướng đó, Toyota Việt Nam một lần nữa khẳng định sự đồng hành, chia sẻ của mình đối với cam kết của Việt Nam đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 "Net Zero" vào năm 2050 nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu bằng các chương trình hành động cụ thể, thiết thực bền bỉ trong nhiều năm qua.

Theo đó, mới đây nhất ngày 6/3, hưởng ứng "Tết trồng cây – Đời đời nhớ ơn Bác Hồ", Toyota Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường với vai trò hỗ trợ một phần kinh phí trồng 125 cây chò chỉ tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng. Hoạt động không chỉ góp phần bổ sung mảng xanh cho khu di tích mà còn lan tỏa thông điệp bảo vệ thiên nhiên, thúc đẩy phong trào trồng cây trong cộng đồng. Đây là năm thứ 7 liên tiếp Toyota Việt Nam bền bỉ tham gia chương trình và đã trồng được hàng ngàn cây xanh khắp Việt Nam.

Không dừng lại ở hoạt động trồng cây đầu năm, cũng tại tỉnh Phú Thọ, vào tháng 11/2025, Toyota Việt Nam phối hợp với Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chính thức khởi động Chương trình "Toyota chung tay xanh hóa học đường" năm 2025 tại trường Tiểu học Ngọc Thanh B, phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ với hơn 280 cây bóng mát được trồng mới tại 9 trường tiểu học và trung học cơ sở thuộc 3 tỉnh thành phố bao gồm: Phú Thọ, Đà Nẵng và An Giang.

Sau 10 năm triển khai, chương trình đã đóng góp hơn 9.800 cây xanh cho 104 trường học tại 28/34 tỉnh thành trên cả nước, nhận được sự đánh giá cao từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường và cộng đồng.

Tại lễ phát động, Toyota Việt Nam cũng tiến hành bàn giao một sân chơi với diện tích khoảng 250m2 cho các em học sinh trường Tiểu học Ngọc Thanh B trong khuôn khổ Chương trình "Hành trình thứ hai của lốp" năm 2025. Điểm đặc biệt là các đồ chơi như xích đu, bập bênh, cầu trượt, cầu thăng bằng… đều được làm từ lốp xe ô tô đã qua sử dụng với nhiều màu sắc và hình khối đa dạng, vừa tạo không gian lành mạnh cho trẻ em, vừa góp phần bảo vệ môi trường.

Hoặc như chương trình "Vì một Việt Nam xanh 2025" (tiền thân là chương trình Một tỷ cây xanh vì Việt Nam xanh) tại tỉnh Phú Thọ vào tháng 10/2025, đã trồng và trao tặng hơn 400 cây sao đen và giáng hương cho phường Phúc Yên và phường Xuân Hòa, góp phần phủ xanh đô thị, cải thiện chất lượng không khí và mang đến không gian sống trong lành hơn cho cộng đồng.

Với ý nghĩa đó, bà Nguyễn Thị Thu Huyền – Phó tổng giám đốc – Toyota Việt Nam một lần nữa nhấn mạnh, không dừng lại ở những con số, mỗi cây xanh được trồng lên còn là một biểu tượng cho cam kết lâu dài của Toyota đối với môi trường Việt Nam.

Theo bà Huyền, mục tiêu của Toyota là trung hòa Carbon vào năm 2050 với định hướng tiếp cận đa chiều (Multi-Pathway) – triển khai đồng thời nhiều giải pháp giảm phát thải, phù hợp với điều kiện hạ tầng và nhu cầu của từng khu vực.

Trong đó, công nghệ Hybrid Electric tự sạc điện kết hợp nhiên liệu sinh học được đánh giá là phương án thực tiễn giúp giảm khí thải CO2 một cách hiệu quả tại Việt Nam, hướng đến một tương lai xanh hơn, an toàn hơn cho mọi người.

Thêm vào đó, Toyota đã và đang tích cực triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường dài hạn và bền vững như: đầu tư, nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ thân thiện với môi trường tại nhà máy; thúc đẩy hoạt động bảo vệ môi trường tại các đại lý Toyota; giới thiệu những mẫu xe mới với công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường…

"Tất cả những nỗ lực ấy hợp thành một thông điệp nhất quán: : Toyota không chỉ sản xuất ô tô – chúng tôi kiến tạo giá trị bền vững cho xã hội, vì một Việt Nam xanh hơn, sạch hơn và hạnh phúc hơn", đại diện Toyota Việt Nam cam kết.

Năm 2026 đánh dấu cột mốc 31 năm hình thành và phát triển của Toyota – hành trình bền bỉ gắn liền với sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô và nền kinh tế Việt Nam. Hơn ba thập kỷ qua, song song với việc không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, Toyota Việt Nam luôn kiên định theo đuổi chiến lược phát triển bền vững, lấy bảo vệ môi trường làm một trong những trụ cột trọng tâm trong mọi hoạt động của doanh nghiệp.