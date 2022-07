Top 6 phim Hàn đáng xem về tình yêu của các ngôi sao

Thời gian qua, khán giả đã được sống trong thế giới đầy u ám của Thiên nga bóng đêm cũng như đã phải nghẹt thở với những màn đấu trí trong Bác sĩ luật sư. Nếu muốn đổi gió với một bộ phim lãng mạn, vậy thì 6 tác phẩm với chủ đề tình yêu người nổi tiếng dưới đây sẽ là những sự lựa chọn đáng để cân nhắc.



Tôi và anti-fan kết hôn (So i married the anti-fan)

Sooyoung và Choi Tae Joon nên duyên với nhau trong Tôi và anti-fan kết hôn.

Cái tên đầu tiên trong danh sách là Tôi và anti-fan kết hôn. Đây là bộ phim có sự góp mặt của Sooyoung (SNSD) cùng với Choi Tae Joon. Choi Tae Joon vào vai ngôi sao K-pop hàng đầu Hoo Joon, trong khi Sooyoung hóa thân thành cô phóng viên tạp chí Lee Geun Young. Geun Young chính là "anti-fan cứng" của Hoo Joon, thế nhưng họ lại vô tình phải sống cùng nhau. Cũng vì nguyên cớ này, tình yêu giữa hai người dần nảy nở.

Ngụy tạo (Imitation)

Trong Ngụy tạo, hai nhân vật Lee Ma Ha và Kwon Ryuk đã bí mật yêu đương bất chấp điều này có thể mang tới rủi ro cho sự nghiệp của họ.

Ngụy tạo mang tới câu chuyện về tình yêu bí mật giữa một thành viên nhóm nhạc nữ tân binh và một thành viên nhóm nhạc nam hàng đầu. Nữ chính của phim là Lee Ma Ha (Jung Ji So), thành viên của nhóm nhạc nữ Tea Party. Cô luôn mơ ước trở thành một thần tượng hàng đầu K-pop.

Park Ji Yeon đầy thần thái trong Ngụy tạo.

Nam chính của phim là Kwon Ryuk (Lee Jun Young), thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng SHAX. Ban đầu, Kwon Ryuk rất ghét Lee Ma Ha. Tuy nhiên, Lee Ma Ha lại liên tục xuất hiện trong cuộc sống của anh. Dần dần, đôi bên nảy sinh tình cảm với nhau và bắt đầu bí mật yêu đương, bất chấp điều này có thể mang tới rủi ro lớn cho sự nghiệp của cả hai.

Ngoài ra, có một lý do rất lớn khác để bạn quyết định xem Ngụy tạo, đó là sự hiện diện của Park Ji Yeon.

Phép màu (Miracle)

Miracle sở hữu dàn cast với vẻ ngoài cực "xịn sò".

Phép màu là bộ phim có sự góp mặt của mỹ nhân xinh đẹp Kang Min Ah và 2 ngôi sao của nhóm SF9 - Hwiyoung cùng với Chani. Trong phim, Kang Min Ah vào vai Lee Soo Rin, một cựu thực tập sinh thần tượng có ước mơ trở thành nữ idol. Tuy nhiên hiện tại, cô lại làm công việc sáng tạo nội dung. Soo Rin nhận được tình cảm từ cả 2 thần tượng nổi tiếng là Min Si Woo và Luis.

Vẻ đẹp tiềm ẩn (Beauty inside)

Nếu còn đang tiếc hùi hụi vì Why her đã kết thúc, bạn có thể gặp lại Seo Hyun Jin trong bộ phim Vẻ đẹp tiềm ẩn.

Nếu còn đang tiếc hùi hụi vì Why her kết thúc, bạn có thể gặp lại Seo Hyun Jin trong Vẻ đẹp tiềm ẩn. Đây vẫn là một tác phẩm thuộc chủ đề lãng mạn nhưng sở hữu nội dung rất mới lạ. Nhân vật nữ chính Han Se Kye (Seo Hyun Jin) là một nữ diễn viên nổi tiếng. Tuy nhiên, điều khiến Han Se Kye trở nên đặc biệt là mỗi tháng, cô sẽ có 1 tuần phải sống trong một cơ thể hoàn toàn khác.

Trong khi đó, Seo Do Jae (Lee Min Ki) lại mắc chứng prosopagnosia - căn bệnh khiến bệnh nhân không thể nhận diện gương mặt. Cả hai đều phải cố gắng để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, và rồi họ đã tìm thấy nhau.

Anh là hiệp sĩ bóng đêm của em (Let Me Be Your Knight)

Anh là hiệp sĩ bóng đêm của em hứa hẹn sẽ mang tới cho người xem những giây phút giải trí đúng nghĩa.

Đây là một bộ phim giải trí đúng nghĩa khi pha trộn các yếu tố lãng mạn, hài hước, tình bạn, tình yêu và cả tình cảm gia đình. Yoon Tae In (Lee Jun Young) là trưởng nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng toàn cầu LUNA nhưng lại mắc chứng mộng du. Nhằm bảo vệ sự nghiệp của mình, anh đã giấu mọi người chuyện này.

Để bí mật chữa trị cho Yoon Tae In, In Yoon Joo (Jung In Sun) đã chuyển tới sống cùng ban nhạc LUNA. Thế rồi, Yoon Tae In dần nảy sinh tình cảm với cô. Nhưng không chỉ Tae In, Yoon Joo cũng khiến cả 4 chàng trai rung động.

Sao băng (Shooting stars)

"Kiss-scene" khiến khán giả lụi tim của Kim Young Dae và Lee Sung Kyung.

Sao băng hé lộ câu chuyện về những người làm việc phía sau cánh gà để giúp cho các ngôi sao hàng đầu được tỏa sáng. Song song với đó, khán giả sẽ được thưởng thức câu chuyện tình yêu vừa ngọt ngào, vừa "tấu hài" của cặp đôi Gong Tae Sung (Kim Young Dae) và Oh Han Byul (Lee Sung Kyung).

Gong Tae Sung là một ngôi sao giải trí danh tiếng, còn Oh Han Byul là Trưởng phòng quan hệ công chúng của Star Force Entertainment - công ty đang ký hợp đồng với Gong Tae Sung. Vì một sự cố trong quá khứ, cả hai có vẻ không ưa gì nhau. Thế nhưng sau tất cả, tình yêu đã mang họ đến bên đối phương.