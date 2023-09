Top 5 điểm đến vui hết cỡ dịp cuối năm 2023

Trải nghiệm bữa tiệc sôi động giữa vịnh Hạ Long

Nếu trước đây, du khách đi vịnh Hạ Long chỉ để tắm biển, ngắm cảnh vịnh vào ban ngày, thì hiện nay bạn có thể đặt ngay những tour du thuyền đi trong ngày với những trải nghiệm "mới tinh".

Du khách sẽ được ngắm cảnh hoàng hôn thơ mộng trên vịnh, thưởng thức bữa tối buffet hải sản theo tiêu chuẩn 5*.... Đặc biệt hơn, nhiều du thuyền mang tới những bữa tiệc âm nhạc sôi động: có sự góp mặt của những ca sĩ nổi tiếng, DJ party sôi động, hay show diễn thực cảnh đa phương tiện vô cùng hoành tráng.

Giá tham khảo du thuyền Hạ Long ăn tối: từ 880.000 VNĐ/khách

Trải nghiệm du thuyền ăn tối sang trọng trên vịnh Hạ Long (Ảnh: Sưu tầm)

Đón mùa săn mây tại Sapa

Từ nay đến khoảng tháng 4 năm sau, Sapa chính thức bước vào mùa săn mây. Đây là một trong những trải nghiệm vô cùng độc đáo ở khu vực vùng núi Tây Bắc mà bạn chắc chắn không thể bỏ qua.

Một trong những địa điểm săn mây đỉnh nhất tại Sapa chắc chắn phải kể đến đỉnh núi Fansipan - nóc nhà Đông Dương. Để di chuyển lên đỉnh Fansipan, bạn nên đặt vé cáp treo Fansipan cùng tàu hỏa leo núi để có thể vừa đi vừa ngắm nhìn khung cảnh hùng vĩ của mảnh đất Sapa. Đây chắc chắn sẽ là trải nghiệm thú vị mà bạn không nên bỏ qua dịp cuối năm!

Giá vé cáp treo Fansipan tham khảo: 800.000 VNĐ/vé

Biển mây trên đỉnh Fansipan (Ảnh: Sưu tầm)

Check in tọa độ vui chơi cực hot phía Đông Hà Nội

Điểm đến tiếp theo mà bạn nên cho vào danh sách "must try" trong dịp cuối năm nay đó chính là Thủ đô Hà Nội. Dịp cuối năm nay, phía Đông Hà Nội dự kiến hoàn thiện một không gian vui chơi - giải trí - mua sắm cực lớn mang tên VinWonders Hà Nội.

Hai công viên của VinWonders Hà Nội là VinWonders Water Park và VinWonders Wave Park mang tới vô vàn trải nghiệm vui chơi tột đỉnh với: bể tạo sóng lớn nhất thế giới, công viên cát rộng hơn 10.000m2, hệ thống bể bơi ngoài trời và bể bơi 4 mùa siêu lớn với cụm 6 đường trượt các cấp độ….

Khám phá tổ hợp vui chơi - giải trí - mua sắm mới ở phía Đông Hà Nội (Ảnh: Sưu tầm)

Chưa dừng lại ở đó, từ nay đến cuối năm, VinWonders Hà Nội vẫn sẽ tiếp tục bổ sung thêm các trò chơi mới đến từ những nhà cung cấp hàng đầu quốc tế. Ngoài ra, nơi đây cũng được đầu tư những show trình diễn quốc tế, mở đầu là The Grand Voyage - bữa đại tiệc âm thanh - ánh sáng - sắc màu và những công nghệ trình chiếu tiên tiến trên thế giới.

Giá vé VinWonders Hà Nội tham khảo: từ 136.000 VNĐ/vé

Mãn nhãn với "show diễn đẹp nhất thế giới" tại Hội An

Một trải nghiệm độc đáo nữa mà bạn nên thử vào dịp cuối năm nay tại Hội An đó chính là xem show diễn thực cảnh Ký ức Hội An. Được mệnh danh là "show diễn đẹp nhất thế giới" Ký ức Hội An được trình diễn bởi gần 500 nghệ sĩ chuyên nghiệp trên sân khấu thực cảnh 25.000m2.

Show diễn Ký ức Hội An (Ảnh: Sưu tầm)

Show diễn sẽ cho khán giả hình dung được quá trình hình thành và phát triển của Hội An: từ một ngôi làng nhỏ trở thành một thương cảng phồn thịnh và đến ngày hôm nay trở thành một điểm đến du lịch được du khách trong và ngoài nước yêu thích.

Giá vé Ký ức Hội An tham khảo: từ 490.000 VNĐ/vé

Tưng bừng mùa lễ hội tại Phú Quốc

Du lịch mùa cuối năm chắc chắn bạn sẽ không thể bỏ qua thành phố Phú Quốc xinh đẹp bởi đây chính là mùa đẹp nhất trong năm trên đảo ngọc. Vào thời điểm này, bạn không chỉ được tắm biển, ngắm hoàng hôn chuyển màu, ăn hải sản… mà còn được đón mùa lễ hội vô cùng đặc sắc tại các địa điểm du lịch hot.

Dự kiến dịp cuối năm, VinWonders Phú Quốc sẽ tổ chức rất nhiều sự kiện hấp dẫn như: những show âm nhạc với sự góp mặt của ca sĩ nổi tiếng, Halloween, lễ thắp sáng cây thông Noel, pháo hoa đón năm mới….

Bên cạnh đó, đương nhiên bạn cũng không thể bỏ lỡ hàng loạt trò chơi cảm giác mạnh tại VinWonders Phú Quốc như: Thử thách thần sấm, Ngôi làng chiến binh, Sóng thần Oahu, Nọc độc mãng xà…. Đừng quên tham quan Cung điện Hải Vương Phú Quốc công trình thủy cung hình rùa lớn nhất thế giới với tổng diện tích lên đến 15.000m2 nha!

Giá vé VinWonders Phú Quốc tham khảo: từ 689.000 VNĐ/khách

Mùa lễ hội sôi động tại VinWonders Phú Quốc (Ảnh: Sưu tầm)

Mùa cuối năm đang đến rất gần, bạn đã sẵn sàng khám phá top 5 điểm đến vui chơi này chưa? Đặt vé vui chơi tại BestPrice ngay hôm nay để nhận được những ưu đãi hấp dẫn bậc nhất thị trường!