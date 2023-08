Top 4 mạnh nhất The Face Vietnam 2023: "Nữ thần mạng" hay 3 nhân tố mới xứng đáng lên ngôi Quán quân?

Khép lại tập 9 The Face Vietnam 2023, top 4 chung cuộc bước vào đêm Chung kết cuối cùng đã chính thức lộ diện. Những cái tên sáng giá đã vượt qua hàng loạt đối thủ nặng ký, giờ đây bắt đầu tranh tài cho ngôi vị Quán quân bao gồm Xuân Hạnh (đội HLV Vũ Thu Phương), Phương Vy (đội HLV Minh Triệu - Kỳ Duyên), Tú Anh và Minh Toại (đội HLV Anh Thư).

Trước thềm Chung kết diễn ra vào ngày 13/8 tới, người hâm mộ chương trình thi nhau dự đoán Quán quân chung cuộc của The Face Vietnam 2023. Mỗi nhân tố trong top 4 đều có những thế mạnh nổi trội khác nhau khiến "cuộc chiến" cuối cùng càng thêm phần kịch tính.

Tú Anh (đội HLV Anh Thư)

Trong số top 4 chung cuộc The Face Vietnam 2023, Tú Anh được khán giả nhận xét là người có gương mặt, thần thái đậm chất "high fashion" (thời trang cao cấp) nhất. Cô nàng sở hữu vóc dáng chuẩn người mẫu, là ngôi sao tiềm năng cho làng thời trang Việt, được dự đoán có thể sải bước trên cả những sàn runway quốc tế.

Tú Anh sở hữu gương mặt, vóc dáng đậm chất người mẫu thời trang cao cấp

Thời điểm casting The Face Vietnam 2023 cũng là khoảng thời gian Tú Anh bắt đầu với nghề mẫu. Dù là "tân binh", cô vẫn được các nhà thiết kế "chọn mặt gửi vàng" trình diễn các bộ sưu tập ở sàn diễn trong nước. Điểm yếu có thể thấy rõ nhất ở nữ thí sinh đó chính là chưa linh hoạt trong biểu cảm, diễn xuất để phù hợp với các nhãn hàng khác nhau. Tuy nhiên, Tú Anh đã dần thay đổi để hoàn thiện bản thân, chinh phục nhãn hàng ở các chặng đường cuối, nhận về hợp đồng giá trị, phủ sóng hình ảnh khắp nơi cùng chiến dịch quảng cáo son môi. Nếu có một thí sinh chuyển mình thuyết phục nhất để phù hợp với thời trang thương mại, không ai khác chính là Tú Anh.

Thí sinh đội siêu mẫu Anh Thư cũng được HLV đội đối thủ đánh giá cao. Điển hình, trong tập 6, Tú Anh giành được điểm số cao nhất trong lớp học thử thách quay TVC quảng cáo son môi vì đã thể hiện nổi bật sản phẩm, biết cách tương tác với bạn diễn. So kè với hot girl Phương Vy trong set quay, Tú Anh được cả Minh Triệu khen ngợi có tinh thần thời trang vượt mặt cả "gà chiến" đội mình.

Trong tập 7, khi bị đưa vào phòng loại để chứng minh năng lực của bản thân, Tú Anh từng bày tỏ mong muốn có thể mang gương mặt Á đông lên sàn diễn quốc tế. Thể hiện được quyết tâm của mình, Tú Anh được HLV Vũ Thu Phương giữ lại chương trình. Nữ người mẫu khẳng định: "Dù em vẫn còn non nhưng chị tin với nội lực của em, em có thể còn đi xa hơn nhiều nữa. Chị thường xuyên thấy lửa trong ánh mắt em".

Dù là thí sinh đội HLV Anh Thư, Tú Anh vẫn được HLV Vũ Thu Phương đặt niềm tin có thể tiến xa trong chương trình

Tú Anh được xem là một cái tên đáng gờm cho ngôi vị Quán quân tại The Face Vietnam năm nay

Xuân Hạnh (đội HLV Vũ Thu Phương)

Xuân Hạnh hoàn toàn là gương mặt mới đối với khán giả. Cô nàng gây ấn tượng ở vòng chọn đội The Face Vietnam 2023 khi giới thiệu bản thân có thành tích học tập khủng, từng đạt giải nhì Nghiên cứu khoa học khiến các HLV phải trầm trồ.

Xuân Hạnh hứa hẹn là đại diện cho thế hệ người mẫu trẻ tri thức, có thành tích học tập đáng nể

Trước khi tham gia The Face Vietnam 2023, "gà chiến" đội Vũ Thu Phương hoàn toàn chưa biết đến nghề mẫu, sàn runway. Từng không biết nhiều về thế giới thời trang, Xuân Hạnh càng ngày càng chứng minh được thực lực vượt trội của bản thân. Trong tập 5, khi quay TVC quảng cáo cho sản phẩm chăm sóc tóc, cô nàng được giám khảo khen ngợi có màn thể hiện tự nhiên và quyến rũ giúp khung hình trở nên đắt giá. Video xuất sắc của Xuân Hạnh đã mang về chiến thắng cho HLV Vũ Thu Phương, còn giúp nữ thí sinh được đại diện nhãn hàng ký kết hợp đồng.

Xuân Hạnh được ví như "viên ngọc thô" tiềm năng ở The Face Vietnam 2023

Khi bị đưa vào phòng loại trong tập 8, Xuân Hạnh được HLV Anh Thư giữ lại khi chia sẻ về màn lột xác của mình ở The Face: "Em là một người từ con số 0 đi lên, cận 6 độ, giày đi size 40, còn không có gu hay stylist. Em đã thoát khỏi hình ảnh mọt sách và không nghĩ bản thân có hình ảnh như hiện tại". Anh Thư chọn Xuân Hạnh đi tiếp cùng The Face Vietnam 2023 với mong muốn có thể phát triển thị trường người mẫu có tri thức tại Việt Nam.

Xuân Hạnh được đánh giá là một trong những thí sinh có gương mặt đẹp nhất trong top 15 năm nay. Đôi mắt to, làn da khỏe khoắn, khung xương cân đối, góc cạnh khiến Xuân Hạnh không chỉ là cái tên tiềm năng trong giới người mẫu mà còn là nhân tố được đề cử đi thi các cuộc thi sắc đẹp trong tương lai.

Liệu Xuân Hạnh sẽ làm nên chuyện ở Chung kết The Face Vietnam 2023?

Phương Vy (đội HLV Kỳ Duyên - Minh Triệu)

The Face Vietnam 2023 quy tụ rất nhiều gương mặt quen thuộc với khán giả khi đã có sức hút nhất định trên MXH và Phương Vy (Bâu Krysie) là một trong số đó. Ngay từ đầu chương trình, "nữ thần mạng" đã được đánh giá là ứng cử viên tiềm năng cho ngôi vị Quán quân, liên tục được khen ngợi là "ngôi sao sáng giá" cho làng thời trang Việt trong tương lai.

Phương Vy là hot girl nổi tiếng trên MXH, còn được netizen gọi với biệt danh "nữ thần mạng"

Người đẹp sinh năm 2000 là gương mặt quen thuộc được các nhãn hàng mời chụp ảnh thời trang quảng bá sản phẩm

Ở những tập phát sóng đầu tiên, Phương Vy gây ấn tượng cho khán giả khi sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp trong các thử thách nhóm. Giữ vững phong độ xuyên suốt cuộc đua, Phương Vy được Kỳ Duyên - Minh Triệu quyết bảo vệ đến cùng để có thể tiến sâu vào Chung kết. Trong tập 5, "cô nàng kẹo ngọt" này đã được nhãn hàng chăm sóc tóc lựa chọn ký kết hợp đồng nhờ phần thể hiện xuất sắc.

Tuy nhiên, sở hữu gương mặt xinh đẹp nhưng bất lợi của "gà chiến" đội HLV em út lại là vóc dáng nhỏ bé không phù hợp sàn runway, khả năng diễn xuất, giao tiếp trước ống kính còn hạn chế. Trong tập 9 vừa lên sóng tuần qua, Kỳ Duyên - Minh Triệu cho biết thí sinh của đội mình đã dần bước ra khỏi vùng an toàn, thoát mác "bình hoa di động". Thậm chí, Minh Triệu còn có lời hứa chắc nịch với HLV Anh Thư:

"Nếu hôm nay chị Thư cho Bâu một cơ hội quay về, có mặt sải bước trong đêm Chung kết nhưng khi đó bạn xuất hiện không phải là một Bâu đã 'lột xác' thì tất cả mọi người sẽ không bao giờ thấy hình ảnh cùng nhau của em và Kỳ Duyên ở bất cứ một chương trình truyền hình thực tế nào nữa hết".

Biết sử dụng mạng xã hội và tự có chiến lược quảng bá hình ảnh bản thân rộng khắp, thu về lượng fan lớn đó chính là điểm cộng vô cùng nổi bật của Phương Vy. Trong thời đại 4.0, việc hòa nhập và sử dụng thành thạo mạng xã hội như công cụ để phát triển nghề nghiệp là yêu cầu khá quan trọng. Một người mẫu chỉ thành công khi biết đưa hình ảnh, tiếng nói của bản thân đến đông đảo khán giả.

Khán giả trông đợi vào màn thay đổi ngoạn mục của Phương Vy đúng như lời Minh Triệu đã hứa trong tập 9 The Face Vietnam 2023

Minh Toại (đội HLV Anh Thư)

Minh Toại (hay còn được biết đến với biệt danh "hot boy IELTS") là ví dụ điển hình cho câu chuyện "lội ngược dòng" ở The Face Vietnam 2023. Từng nhận "vé vớt" từ HLV Anh Thư, Minh Toại giờ đây đã lọt vào hẳn top 4 chung cuộc và sẵn sàng tranh đấu ngôi vị Quán quân chung cuộc. Anh chàng cũng chính là nhân tố được bà Trang Lê - nhà sản xuất chương trình đánh giá cao trong thử thách catwalk ở tập 3, giúp đội HLV Anh Thư giành chiến thắng và nhận suất diễn cho NTK Adrian Anh Tuấn.

Minh Toại nỗ lực từng ngày để thay đổi bản thân, ngày càng hoàn thiện ở The Face Vietnam 2023

Trong chương trình, Minh Toại có 2 lần được HLV Anh Thư đưa vào phòng loại nhưng cuối cùng vẫn nằm trong vòng an toàn đúng như kỳ vọng của "chị đại" The Face. Có thể về kỹ năng, ngoại hình, Minh Toại không phải là người xuất sắc nhất, nhưng nam người mẫu luôn nỗ lực hết công suất, biết nắm bắt cơ hội, cộng thêm cả một chút may mắn. Anh Thư cũng tiết lộ Minh Toại đã gác hết tất cả công việc riêng để toàn tâm dốc sức cho hành trình ở The Face Vietnam 2023.

Được nhà sản xuất đánh giá cao, Minh Toại sẽ là người lên ngôi Quán quân The Face Vietnam 2023?

Với những thành tích nổi bật trong chương trình, liệu Xuân Hạnh, Phương Vy, Minh Toại hay Tú Anh sẽ được xướng tên cho ngôi vị Quán quân The Face Vietnam 2023 và có chuyến đi trải nghiệm ở 6 kinh đô thời trang danh giá nhất thế giới là Paris, Milan, London, New York, Tokyo và Seoul?

Đêm Chung kết The Face Vietnam 2023 sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 30 ngày 13/8/2023 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM), đồng thời được tường thuật trực tiếp trên kênh YouTube của nhà sản xuất.