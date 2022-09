Hiện trường vụ việc

Bị can Lê Thị Dung là nữ học viên, người trực tiếp lái xe gây tai nạn khiến cháu bé 5 tuổi tử vong, còn bị can Đinh Công Thành là thầy giáo dạy lái xe giao xe cho bị can Lê Thị Dung điều khiển và bỏ đi uống nước.

Cụ thể, vụ việc xảy ra khoảng 17h ngày 11/8, cháu T. (5 tuổi, Hải Hậu, Nam Định) được chị họ 11 tuổi chở trên chiếc xe đạp thì bất ngờ bị một ô tô 4 chỗ đi cùng chiều đâm từ phía sau. Chiếc ô tô sau va chạm vẫn tiếp tục di chuyển, khiến cháu T. tử vong.

Chiếc xe gây tai nạn được xác định là xe dành cho học viên tập lái của Trường Trung cấp Đại Lâm có địa chỉ tại phường Lộc Hạ, TP. Nam Định. Trong xe lúc này có hai nữ học viên, người cầm lái là Lê Thị Dung.

Đinh Công Thành là thầy dạy lái xe của Lê Thị Dung. Tại thời điểm xe gây tai nạn, bị can Thành không có trong xe mà đang ngồi phía ngoài uống nước. Sau khi gây tai nạn, cháu bé 5 tuổi đã được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi do chấn thương sọ não.