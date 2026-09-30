Tổng thống Mỹ Trump ký "hiến pháp" AI cùng các trùm công nghệ

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các lãnh đạo công nghệ đã nhất trí xây dựng tiêu chuẩn tự nguyện về trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời tái khẳng định ủng hộ việc nhanh chóng mở rộng các trung tâm dữ liệu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo chí khi lãnh đạo các tập đoàn công nghệ đang đứng bên cạnh. (Ảnh: AP)

Tổng thống Trump đưa ra phát biểu trên sau cuộc gặp với các lãnh đạo công nghệ tại Nhà Trắng ngày 29/9, trong bối cảnh gia tăng lo ngại về an toàn AI và tác động ngày càng lớn của ngành này đối với cộng đồng.

Theo bản sao thỏa thuận được ông Trump đăng trên mạng xã hội, các công ty nhất trí hợp tác với “kiểm toán viên độc lập” để đánh giá xem hệ thống AI của họ có hoạt động đúng như mục đích mà thiết kế đặt ra hay không.

Các công ty cũng cho biết sẽ nỗ lực bảo đảm công cụ AI của họ không “xâm nhập hoặc truy cập vào hệ thống kỹ thuật theo những cách ngoài dự kiến”.

Thoả thuận được ký kết trong bối cảnh gia tăng lo ngại về rủi ro do AI gây ra, sau khi OpenAI và Anthropic báo cáo tác nhân AI của họ đã tự ý hành động và xâm nhập vào hệ thống của các công ty khác.

Các trung tâm dữ liệu - nơi cung cấp năng lực tính toán để huấn luyện và vận hành các mô hình AI, đang vấp phải phản đối tại nhiều cộng đồng trên khắp nước Mỹ do lo ngại về nhu cầu điện năng, chi phí và những tác động khác đối với địa phương. Phản ứng này gây ra thách thức chính trị đối với đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11.

“Nó gần giống như một bản hiến pháp, theo một cách nào đó. Những người lớn nhất trên thế giới đã ký vào đó, và tôi cũng ký với tư cách tổng thống. Và nó thực sự là một hình thức bảo vệ”, Tổng thống Trump nói về thỏa thuận vừa được các công ty ký kết.

Sau cuộc họp, ông Trump trả lời câu hỏi của các phóng viên trong khoảng 30 phút về an toàn AI và những chủ đề khác, trong khi nhóm CEO đứng phía sau ông.

Những lãnh đạo tham dự cuộc gặp gồm Greg Brockman của OpenAI, Dario Amodei của Anthropic, Mark Zuckerberg của Meta, Sundar Pichai của Google và Jensen Huang của Nvidia.

Ông Zuckerberg được ông Trump gọi lên phía trước để phát biểu. Ông cho biết các công ty đã nhất trí xây dựng “cơ chế kiểm soát nội bộ chặt chẽ” hệ thống AI của họ.

Tổng thống Trump cho biết đang cân nhắc thành lập hội đồng gồm 10 người để giám sát an toàn của các công cụ AI. Ông không nêu danh sách những người có thể tham gia hội đồng này. Ông cũng cho biết sẽ sớm bổ nhiệm một quan chức chuyên trách về chính sách AI của Nhà Trắng.

Các công ty công nghệ đang bị chỉ trích vì chưa làm đủ để khiến AI an toàn hơn.

Một cuộc thăm dò toàn quốc do Reuters/Ipsos thực hiện từ ngày 17 - 20/9 cho thấy khoảng 73% người được hỏi lo ngại các công ty AI chưa làm đủ để ngăn AI gây ra những tổn hại nghiêm trọng cho xã hội, trong khi 55% cho rằng việc làm chậm tốc độ phát triển AI sẽ là điều tốt.

Các lãnh đạo và nhà đầu tư trong ngành AI thuộc nhóm đóng góp nhiều nhất cho MAGA Inc., một ủy ban hành động chính trị (PAC) ủng hộ Tổng thống Trump.

Cũng trong ngày 29/9, Mỹ công bố công cụ AI mới mà họ nói sẽ giúp công chúng sử dụng các dịch vụ của chính phủ dễ dàng hơn.

Cùng ngày, Tổng thống Trump chỉ đạo các cơ quan chính phủ sử dụng thuật ngữ “siêu trí tuệ” (super intelligence) thay cho khái niệm “trí tuệ nhân tạo”.