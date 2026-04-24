Tổng tài Trung Quốc thất nghiệp vì AI

Thị trường phim ngắn Trung Quốc từng chứng kiến sự bùng nổ chưa từng có, với quy mô nhảy vọt từ gần 1 tỷ nhân dân tệ (gần 3.800 tỷ đồng) vào năm 2020 lên hơn 50,4 tỷ nhân dân tệ vào năm 2024. Sự phát triển thần tốc này đã biến nhiều diễn viên vô danh thành những con cưng của các nhà sản xuất, mang lại cho họ mức thu nhập khổng lồ.

Thế nhưng, thời kỳ vàng son ấy đã nhanh chóng khép lại khi làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI) quét qua, kéo theo hiện tượng thất nghiệp tập thể đầy xót xa.

Làn sóng thất nghiệp ồ ạt của các diễn viên chuyên đóng vai "tổng tài" trong phim ngắn Trung Quốc do sự bùng nổ của công nghệ AI. Nhiều diễn viên từng có thu nhập khủng như Trương Tiểu Lỗi, Ngô Duy Bân hay Trần Vũ Tịch đột ngột mất việc, phải chuyển hướng về quê làm nông nghiệp hoặc quay video nội dung.

Theo ghi nhận từ tờ Sx Daily và The Economic Observer, những tháng gần đây đã chứng kiến hàng loạt diễn viên bị cắt giảm hợp đồng. Điển hình là trường hợp của Trương Tiểu Lỗi, nam diễn viên 28 tuổi từng quen mặt với khán giả qua gần 200 bộ phim ngắn.

Với danh xưng gương mặt chuyên trị vai tổng tài, anh từng dễ dàng kiếm được 30.000 - 40.000 nhân dân tệ (tương đương khoảng 115 - 154 triệu đồng) mỗi tháng. Thế nhưng từ sau kỳ nghỉ Tết âm lịch vừa qua, mọi dự án đều đột ngột dừng lại.

Đứng trước bờ vực mất việc vì các công ty sản xuất dồn lực cho phim AI, Trương Tiểu Lỗi đã quyết định từ bỏ thành phố, mang theo 400.000 nhân dân tệ (tương đương khoảng 1,54 tỷ đồng) về quê nhà ở Cam Túc, Trung Quốc để đầu tư nhà kính trồng ớt.

Sự chuyển hướng này nhanh chóng gây xôn xao cộng đồng mạng đất nước tỷ dân, theo đó, một số người bình luận dí dỏm rằng trong phim ngắn thứ không thiếu nhất chính là tổng tài, và cuối cùng thì các giám đốc quyền lực này cũng phải về quê cày ruộng.

Tuy nhiên, Trương Tiểu Lỗi vẫn giữ thái độ vô cùng lạc quan. Anh chia sẻ chân thành: "Mẹ tôi làm ruộng kiếm tiền cho tôi học đại học, bây giờ học xong tôi vẫn làm nông, đó là một vòng tuần hoàn. Công việc nào cũng cần đánh đổi mồ hôi nhưng mỗi thành quả đều xứng đáng".

Không chỉ Trương Tiểu Lỗi, những gương mặt kỳ cựu khác cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Nam diễn viên 39 tuổi Ngô Duy Bân từng làm việc 29 ngày một tháng với thù lao 1.500 nhân dân tệ (tương đương khoảng 5,8 triệu đồng) mỗi ngày, nay cay đắng thừa nhận bản thân có cảm giác không còn ai nhớ đến.

Cùng chung số phận, nữ diễn viên Trần Vũ Tịch từng nhận cát-xê 3.000 nhân dân tệ (tương đương khoảng 11,5 triệu đồng) mỗi ngày lúc phim đạt top 1 cũng phải đối diện hiện thực phũ phàng khi các đạo diễn đồng loạt im bặt, thậm chí một người còn khuyên cô nên tìm việc khác. Trần Vũ Tịch ngậm ngùi thú nhận bản thân như đang tỉnh mộng sau ba năm sống trong ảo ảnh hào quang. Hiện tại, cô đành thử sức với việc sáng tạo nội dung video và dành thời gian gặp gỡ bạn bè.

Nguyên nhân chính đến từ việc phim AI giúp cắt giảm đáng kể chi phí sản xuất, với mức kinh phí chỉ bằng 1/4 so với việc thuê diễn viên người thật đóng. Các chuyên gia nhận định việc ứng dụng AI là xu thế tất yếu và các diễn viên bắt buộc phải nâng cao năng lực diễn xuất để không bị đào thải.

Bài toán chi phí định hình lại ngành công nghiệp phim ngắn

Nguyên nhân cốt lõi khiến các diễn viên bị thay thế chính là sự chênh lệch khủng khiếp về chi phí sản xuất. Theo chia sẻ của nhà sản xuất Ngô Cường đến từ Tây An, Trung Quốc, việc ứng dụng công nghệ AI giúp các đơn vị làm phim tiết kiệm một khoản ngân sách khổng lồ.

Hạng mục chi phí Sản xuất bằng người đóng Sản xuất bằng AI Tổng chi phí (80 tập) Khoảng 400.000 nhân dân tệ Khoảng 100.000 nhân dân tệ Cát-xê diễn viên Hơn 300.000 nhân dân tệ 0 nhân dân tệ Yêu cầu nhân sự Đội ngũ hùng hậu, diễn viên Chỉ cần một chiếc máy tính

Với mức chi phí chỉ bằng một phần tư so với phương pháp truyền thống do không cần diễn viên, trường quay hay đạo cụ, không khó hiểu khi các nhà đầu tư đồng loạt thay đổi chiến lược. Trong dịp Tết vừa qua, các sản phẩm do AI thực hiện đã chiếm đến 30% trong tổng số 8,7 tỷ lượt phát phim ngắn trên toàn Trung Quốc. Không chỉ vậy, tốc độ tăng trưởng của mảng video mô phỏng người thật vẫn đang dẫn đầu thị trường.

Trước làn sóng thay đổi vũ bão này, chuyên gia trả lời trên Jimu News nhận định rằng ứng dụng AI là xu thế phát triển tất yếu của ngành công nghiệp giải trí. Máy móc có thể mô phỏng ngoại hình và giọng nói với mức giá vô cùng rẻ, nhưng chúng khó lòng thể hiện được những vai diễn có chiều sâu tâm lý phức tạp. Do đó, để tồn tại và không bị đào thải, những người làm nghệ thuật bắt buộc phải không ngừng trau dồi, nâng cao kỹ năng diễn xuất của bản thân để tạo ra những giá trị chân thực mà AI không thể thay thế.

Tham khảo: ENT