"Tổng tài" Park Seo Joon tiết lộ bí quyết để có chiều cao 1m85: Từ nhỏ đã bị bố bắt tập luyện môn thể dục này

"Ông hoàng phim hài tình cảm truyền hình"

Nhắc tới Park Seo Joon, người ta sẽ nghĩ ngay tới danh xưng "Ông hoàng phim hài tình cảm truyền hình" Hàn Quốc. Nam tài tử từng thành công với hàng loạt phim truyền hình ăn khách như She Was Pretty (2015), Fight For My Way (2017), Thư Ký Kim Sao Thế? (2018) và Tầng Lớp Itaewon (2020)...



Mới đây, Park Seo Joon chính thức gia nhập vũ trụ điện ảnh Marvel. Nhiều giả thuyết cho rằng anh chàng sẽ đóng vai Hoàng tử Yan của Aladna - một hành tinh nơi người dân dùng âm nhạc để giao tiếp.

Bên cạnh sự nghiệp phim ảnh thành công, Park Seo Joon nhận được nhiều sự chú ý nhờ ngoại hình chuẩn soái ca. Theo thông tin chính thức từ Naver, Park Seo Joon sở hữu chiều cao 1m85 cùng tỉ lệ cực kỳ chuẩn.

Hồi đi học, Park Seo Joon là hot boy nổi đình nổi đám. Ngoại hình điển trai của anh làm xao xuyến trái tim rất nhiều bạn học nữ. Từ khi còn là học sinh trung học, Park Seo Joon đã cao tới 1m82. Mỹ nam này từng chia sẻ trong một chương trình truyền hình rằng anh được nhiều bạn học nữ tỏ tình hồi học trung học.

Park Seo Joon bén duyên với showbiz sau khi trở thành diễn viên trong MV ca nhạc và từ đó bắt đầu sự nghiệp phim ảnh. Từ khi khởi nghiệp, Park Seo Joon thường xuyên lọt top "Những mỹ nam quyến rũ trên màn ảnh Hàn". Bên cạnh gương mặt điển trai, mỹ nam này còn sở hữu hình thể quyến rũ với cơ bắp sáu múi.

Nam tài tử cũng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh tập luyện tại phòng tập để giữ gìn cơ thể chuẩn chỉnh của mình. Mặc dù sở hữu ngoại hình nổi bật nhưng Park Seo Joon lại cho rằng khuôn mặt mình không có gì nổi bật: "Gương mặt của tôi khá bình thường. Vì có ngoại hình không mấy nổi bật nên tôi có thể giúp người đứng cạnh mình thêm xinh đẹp. Vì vậy, diễn viên nào muốn trông xinh hơn, hãy làm việc cùng tôi".

Tuân thủ việc nhảy dây từ khi còn nhỏ

Mới đây, Park Seo Joon đã góp mặt trong talkshow Cultwo Show của đài SBS. Trong chương trình, Park Seo Joon cũng tiết lộ bí mật về chiều cao 1m85 của mình. "Ngay từ nhỏ, cha tôi đã bắt tôi nhảy dây rất nhiều. Tôi nghĩ điều này đã giúp tôi cải thiện chiều cao", nam diễn viên chia sẻ.

Park Seo Joon cũng cho biết việc tập luyện thể dục đã trở thành truyền thống trong gia đình. Nam diễn viên cho biết, trong giai đoạn cấp 3, mỗi ngày anh cùng bố và anh trai chạy 10 vòng quanh sân và nhảy dây 2000 lần mỗi sáng. Việc này giúp Park Seo Joon luôn đứng đầu các bài kiểm tra về thể lực trong những năm cấp 3. Tuy nhiên, nam diễn viên cũng khuyến cáo rằng việc tập luyện của anh hơi quá sức với nhiều người và mọi người nên tùy vào sức khỏe của mình để có bài tập thể dục phù hợp.

Park Seo Joon luôn duy trì việc tập luyện để có body hoàn hảo.

Sau này, khi vào showbiz, Park Seo Joon cũng vẫn tiếp tục duy trì việc tập thể dục buổi sáng với các bài tập như chạy bộ quanh khu phố, thực hiện các bài tập giãn cơ, chống đẩy hay đu xà. Ngoài ra, phòng gym cũng là địa điểm mà Park Seo Joon thường ghé qua.



Nam diễn viên cho biết, công việc đóng phim ngoài đòi hỏi thể lực mà 1 số vai diễn cũng sẽ yêu cầu về hình thể. Thời điểm Park Seo Joon đóng vai 1 võ sĩ MMA Yong Hu thì nam diễn viên đã phải thực hiện chế độ tập luyện vô cùng khắt khe, 1 ngày dành 8 tiếng để luyện cơ bắp. Ngoài ra, Park Seo Joon tiết lộ rằng việc tập luyện cũng giúp anh giải phóng những năng lượng tiêu cực, giảm stress.