Tổng tài lột xác khiến netizen đồng loạt “quay xe”, vừa đổi trang phục liền được khen “đẹp hơn truyện tranh”

Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi (Marry My Husband) từ khi công bố tạo hình nhân vật thì đã gây rất nhiều tranh cãi xoay quanh nam chính Na In Woo. Khán giả cho rằng anh hoàn toàn không phù hợp với hình tượng tổng tài, từ ngoại hình đến thần thái đều khác xa nguyên tác. Trong phim anh vào vai Ji Hyuk, cháu trai duy nhất của một chủ tịch tập đoàn lớn nhưng hiện giấu thân phận và làm trưởng phòng tại nơi nữ chính làm việc.

Trước khi phim lên sóng, Na In Woo gây nhiều tranh cãi thế nhưng sau khi những tập đầu ra mắt, khán giả lại có phần dễ tính hơn với anh. Lý do chủ yếu là bởi Na In Woo diễn xuất rất tốt, chemistry bùng nổ với nữ chính. Phải sang đến tập 5, khán giả mới hoàn toàn bị thuyết phục bởi ngoại hình của Na In Woo.

Cụ thể trong tập 4, nhân vật Ji Hyuk (Na In Woo) đã quyết định thay đổi phong cách vì sự góp ý của nữ chính. Anh bắt đầu cười nhiều hơn, đeo kính áp tròng thay vì cặp kính cận “phong ấn nhan sắc”.

Sang đến tập 5, Ji Hyuk thay đổi hoàn toàn, đổi từ kiểu tóc đến cách ăn mặc. Thay vì mặc những bộ vest quá rộng, khiến bản thân trông như “ông già” thì anh xuất hiện với bộ vest vừa vặn với cơ thể hơn. Trong phân cảnh anh xuất hiện cùng diện mạo mới, các nhân vật khác đều phải trầm trồ. Dĩ nhiên khán giả cũng tương tự, rất nhiều bình luận khen ngợi dành cho màn lột xác này.

Khán giả đồng loạt "quay xe", khen ngợi diện mạo của Na In Woo. Nhiều người còn cho rằng anh đẹp hơn cả nguyên tác. Hóa ra không phải Na In Woo không hợp vai tổng tài mà do khán giả đã quá vội vàng kết luận, không cho Na In Woo có thời gian để lột xác và tỏa sáng.

