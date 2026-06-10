Tổng kiểm tra ma túy tại chung cư, một phường ở Đà Nẵng huy động gần 500 người

Ra quân kiểm tra cư trú và ma túy tại 12 block chung cư, lực lượng chức năng phát hiện 10 người dương tính với chất ma túy

Ngày 10-6, Công an phường Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cho biết đơn vị vừa huy động hơn 490 cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng an ninh trật tự cơ sở đồng loạt ra quân tổng kiểm tra cư trú, ma túy tại 12 block thuộc hai khu chung cư Thanh Lộc Đán và Hòa Minh.

Công an Đà Nẵng ra quân kiểm tra ma túy tại các chung cư từ sáng sớm

Đợt ra quân được triển khai từ 5 giờ sáng cùng ngày, nằm trong Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 và thực hiện mục tiêu xây dựng phường Thanh Khê không ma túy.

Theo đó, các tổ công tác đã kiểm tra thực tế 196 hộ dân với 618 nhân khẩu; đối chiếu thông tin cư trú, rà soát người tạm trú, lưu trú và các trường hợp có biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 16 trường hợp chưa thực hiện khai báo tạm trú theo quy định.

Đáng chú ý, Công an phường Thanh Khê đã tiến hành test nhanh ma túy đối với 128 trường hợp nghi vấn, qua đó phát hiện 10 trường hợp dương tính với chất ma túy.

Chiến dịch huy động gần 500 cán bộ chiến sĩ

Qua kiểm tra, cơ quan công an phát hiện 10 trường hợp dương tính ma túy

Các trường hợp này đang được tiếp tục xác minh, phân loại, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Công an phường Thanh Khê, đợt tổng kiểm tra thể hiện quyết tâm chuyển mạnh từ quản lý hành chính đơn thuần sang chủ động nắm địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến ma túy.

Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục duy trì các đợt kiểm tra đột xuất, tăng cường quản lý cư trú, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm góp phần bảo đảm an ninh trật tự và thực hiện hiệu quả chủ trương xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố không ma túy.

