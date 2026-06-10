Công an thông báo quan trọng tới tất cả người dân tham gia giao thông

Thông tin về nộp vi phạm giao thông mà tất cả người dân cần chú ý.

Với câu hỏi của người dân: Việc sử dụng tai nghe trong khi tham gia giao thông có nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông. Vậy hình thức xử phạt đối với hành vi sử dụng tai nghe khi tham gia giao thông như thế nào?

Bộ Công an trả lời: Căn cứ điểm c khoản 3 Điều 33 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 quy định: Người lái xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy không được sử dụng thiết bị âm thanh, trừ thiết bị trợ thính" và điểm đ khoản 4 Điều 7 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe quy định: "Người đang điều khiển xe mô tô, xe gắn máy sử dụng thiết bị âm thanh (trừ thiết bị trợ thính) bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng, bị trừ điểm giấy phép lái xe 04 điểm".

Như vậy, Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024 và Nghị định số 168/2024/NĐ-CP quy định chế tài xử phạt đối với hành vi sử dụng tai nghe nhằm bảo đảm người điều khiển phương tiện tập trung quan sát, lắng nghe các tín hiệu giao thông, âm thanh cảnh báo từ các phương tiện khác, góp phần phòng ngừa nguy cơ tai nạn giao thông và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.