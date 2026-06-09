Chủ tịch và Kế toán trưởng bị bắt, doanh nghiệp điện phát thông báo quan trọng

Công ty sẽ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên vào cuối tháng 6 tới đây để kiện toàn nhân sự.

CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2, mã chứng khoán TV2) dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 vào ngày 30/6 tới đây tại TP.HCM.

Theo chương trình đại hội vừa công bố, cổ đông TV2 sẽ xem xét nhiều nội dung như báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026, báo cáo của Ban Kiểm soát, báo cáo tài chính đã kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, cùng tờ trình về tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát.

Một nội dung đáng quan tâm khác là TV2 dự kiến trình cổ đông bầu bổ sung 2 thành viên Hội đồng quản trị và 1 thành viên Ban Kiểm soát.

Động thái kiện toàn nhân sự diễn ra sau khi PECC2 công bố thông tin bất thường vào ngày 21/5 vừa qua liên quan đến việc ông Nguyễn Chơn Hùng, Chủ tịch HĐQT, và bà Bùi Thị Ngọc Lý, Kế toán trưởng công ty, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra được PECC2 dẫn lại, việc khởi tố nằm trong quá trình điều tra vụ án xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, CTCP Tập đoàn PC1 cùng một số đơn vị liên quan trên phạm vi cả nước.

Được biết, PECC2 là một trong những doanh nghiệp đáng chú ý trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế và quản lý xây dựng công trình điện tại Việt Nam, từng tham gia nhiều dự án năng lượng và hạ tầng trọng điểm.

Về tình hình kinh doanh, năm 2025, TV2 ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.335 tỷ đồng, gần như đi ngang so với năm trước. Nhờ biên lợi nhuận cải thiện, doanh nghiệp báo lãi sau thuế 96 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ.

Sang quý I/2026, dù doanh thu xây lắp giảm 21% xuống còn 244 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của TV2 vẫn tăng mạnh 92%, đạt 53 tỷ đồng. Đây là mức lợi nhuận theo quý cao nhất của doanh nghiệp kể từ năm 2022. Động lực chính đến từ doanh thu tài chính và phần lãi từ các công ty liên kết.

Tính đến cuối quý 1/2026, tổng tài sản của TV2 đạt khoảng 4.270 tỷ đồng, tăng 43% so với đầu năm. Năm nay, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 2.560 tỷ đồng, tăng 82% so với thực hiện năm 2025. Tuy nhiên, sau quý đầu năm, TV2 mới hoàn thành khoảng 10% kế hoạch doanh thu năm.

Diễn biến tại TV2 diễn ra trong bối cảnh một doanh nghiệp cùng lĩnh vực là CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3 cũng vừa công bố thông tin liên quan đến biến động nhân sự cấp cao. Doanh nghiệp này cho biết ngày 8/6 đã nhận được thông báo từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn, Chủ tịch HĐQT; ông Lạc Thái Phước, Tổng Giám đốc; và ông Phạm Hoàng Vinh, Kế toán trưởng.