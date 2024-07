Tổng biên tập Vogue "chịu trận" khi dự event trước thềm Olympic 2024

Ngày 26/7 (theo giờ Việt Nam) tức đêm trước Lễ khai mạc Olympic 2024, tập đoàn LVMH đã tổ chức sự kiện Prelude - buổi tiệc chào mừng sự đồng hành của thương hiệu này với Thế vận hội mùa hè năm nay. Góp mặt trong dàn khách mời cao cấp của đế chế hàng hiệu là loạt sao và người có sức ảnh hưởng trong làng thời trang như: Anna Wintour, Pharrell Williams, Rosalía, Snoop Dog, Tyla...

Cũng tại event trên, một sự nhầm lẫn tai hại đã xảy đến với kênh truyền hình quốc gia Pháp: Infor France 2. Cụ thể, khi kênh đưa tin màn phỏng vấn trực tiếp với Tổng biên tập Vogue Anna Wintour, tên bà đã bị viết nhầm thành "Annal WINTOUR". Ngay lập tức khoảnh khắc thú vị đã được lan truyền và trở thành chủ đề hài hước cho dân cư mạng bàn tán.

Lỗi chính tả trên sóng trực tiếp của kênh truyền hình nước Pháp với tên gọi của bà trùm Vogue - Anna Wintour

Một số bình luận của netizen:

- Không ai hoàn hảo mọi việc nhưng cái này hài thật sự luôn.

- Tui muốn đi thử cái "tour" này.

- Thật luôn á hả? hahaha.

- Không thể chấp nhận được pha này.

- Cảm ơn đã cho tụi tui thêm một cái meme để đời của bà ấy.

Bên cạnh những bình luận mỉa mai dành cho nhà đài nước Pháp và nhân vật chính Anna, cũng có một ý kiến tích cực khác được để lại như sau: "I think that is a | sparating her first and last name" (tạm dịch: Tôi thì nghĩ đó là dấu gạch để phân cách tên và họ của bà ấy đấy).

Loạt bình luận châm chọc của netizen dành cho cả 2 phía nhân vật chính trong câu chuyện.

Anna Wintour là một trong số các khách mời cấp cao của ông chủ LVHM trong sự kiện trước đêm khai mạc Olympic. Năm nay đế chế thời trang xa xỉ nước Pháp sẽ đồng hành cùng Thế vận hội mùa hè với tư cách nhà tài trợ hàng đầu.

Dàn khách mời xịn xò trong sự kiện Prelude của LVMH vừa qua.