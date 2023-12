Tổn thương của Taylor Swift sau ồn ào với Kanye West: Không tin tưởng ai, phải chuyển ra nước ngoài, sợ nghe điện thoại

Còn nhớ vào năm 2016, Taylor Swift vướng vào lùm xùm với vợ chồng Kanye West - Kim Kardashian. Kanye West đem Taylor Swift vào bài hát Famous với ca từ thô tục, dùng hình nộm nữ ca sĩ đóng cảnh khỏa thân trong MV. Taylor Swift lên tiếng phản pháo, cặp vợ chồng chiêu trò liền tung ra đoạn ghi âm trong đó nữ ca sĩ đồng ý cho họ làm vậy. Chính vì vậy mà Taylor bị coi là kẻ nói dối và bị cả thế giới gọi là "rắn độc".

Về sau, sự thật đã được làm sáng tỏ rằng đó chỉ là đoạn ghi âm cắt ghép. Scandal năm nào đã khiến Taylor Swift trở nên cứng cỏi, cô sử dụng chính hình tượng "rắn chúa" để trở lại mạnh mẽ hơn. Nhưng những tổn thương là không thể tránh khỏi. Trong cuộc phỏng vấn nhân dịp được tạp chí Time vinh danh là "Nhân vật của năm", Taylor Swift đã trải lòng về quãng thời gian khó khăn này.

Vào năm 2016, cặp đôi chiêu trò Kanye West - Kim Kardashian đã cắt ghép cuộc ghi âm, biến Taylor Swift trở thành kẻ nói dối

"Đó hoàn toàn là 1 cuộc điện thoại được dàn dựng và ghi âm bất hợp pháp, Kim Kardashian sau đó đã chỉnh sửa và tung ra, nói với mọi người rằng tôi là kẻ dối trá. Điều đó khiến tâm trạng tôi sa sút ở mức chưa từng thấy. Tôi chuyển đến 1 đất nước khác. Tôi đã không rời khỏi căn nhà thuê trong 1 năm. Tôi sợ phải nghe điện thoại" - Taylor Swift hồi tưởng.

Mặc dù nữ ca sĩ không nói rõ, nhưng người hâm mộ đã nhận ra đó là đất nước Anh. Taylor Swift chuyển đến London vào năm 2016 và dành nhiều thời gian bên bạn trai Joe Alwyn. Khoảng thời gian đó, chủ nhân bản hit You Belong With Me gần như ở ẩn vì vụ lùm xùm với vợ chồng Kanye West: "Tôi xa lánh hầu hết mọi người vì không còn tin tưởng ai nữa. Cuộc đời tôi xuống dốc. Điều đó thực sự rất khó khăn".

Vụ lùm xùm khiến Taylor Swift không còn tin tưởng ai, sợ phải nghe điện thoại. Cô chuyển đến London để ở bên bạn trai Joe Alwyn

Đến năm 2017, Taylor Swift trở lại mạnh mẽ với album Reputation và sử dụng chính hình tượng "rắn chúa" mà công chúng gán cho cô. Trong lúc Taylor ngày càng thành công thì những kẻ thù của cô lại phải chịu thất bại nặng nề, trong đó có cả Kanye West. Rapper này vướng hàng loạt bê bối, ly dị với Kim Kardashian và mất đi khối tài sản khổng lồ.

Sau loạt biến cố, Taylor Swift trở nên trưởng thành và khôn ngoan hơn. Sự thành công của cô chính là đòn trả thù lớn nhất dành cho những kẻ cản đường. Nữ ca sĩ đình đám ẩn ý đầy sâu cay: "Tôi cũng học được rằng việc chủ động đánh bại kẻ thù không ích gì cả. Đã là rác thì sẽ tự động biến đi thôi".

Taylor Swift được Time vinh danh là "Nhân vật của năm"

Nguồn: Time