Tồn tại lời nguyền khiến các cặp đôi khiếp sợ Met Gala: Cứ ai sánh đôi tham dự về là chia tay hết?

Khi "bữa tiệc thời trang lớn nhất hành tinh" Met Gala 2026 đang cận kề, giới mộ điệu không chỉ háo hức chờ đợi những bộ cánh lộng lẫy mà còn bắt đầu râm ran bàn tán về một câu chuyện: Lời nguyền Met Gala.

Người ta tin rằng, thảm đỏ này chính là "thuốc thử" nghiệt ngã nhất cho các cặp đôi. Cứ hễ đôi nào chọn Met Gala làm nơi công khai tình cảm hoặc cùng nhau sánh bước, thì y như rằng sau đó kết cục chỉ có một: Đường ai nấy đi. Từ những biểu tượng thời trang quyền lực cho đến những cặp đôi trẻ đang nồng cháy, danh sách "nạn nhân" của lời nguyền này cứ dài ra qua mỗi năm, khiến các ngôi sao sắp dự Met Gala 2026 phải "rùng mình" cân nhắc.

Kim Kardashian & Pete Davidson (2022)

Đây có lẽ là màn xuất hiện ồn ào nhất lịch sử Met Gala. Kim Kardashian đã giảm cân thần tốc để diện bộ váy huyền thoại của Marilyn Monroe, sánh đôi bên "trai hư" Pete Davidson. Cặp đôi chiếm trọn mọi spotlight, trao nhau những cử chỉ tình tứ trước hàng trăm ống kính. Thế nhưng, chỉ 3 tháng sau màn "debut" hoành tráng đó, cặp đôi xác nhận chia tay, để lại một trong những khoảnh khắc Met Gala "đắt đỏ" nhưng ngắn ngủi nhất.

Kim Kardashian chia tay tình trẻ không lâu sau khi cùng dự Met Gala.

Shawn Mendes & Hailey Bieber (2018)

Trước khi trở thành bà Bieber, Hailey Baldwin từng có màn xuất hiện cực kỳ ngọt ngào bên Shawn Mendes tại Met Gala 2018. Cả hai trông như hoàng tử và công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Người hâm mộ đã đinh ninh đây là màn xác nhận tình cảm chính thức. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau, Hailey bất ngờ quay lại và kết hôn với Justin Bieber, còn Shawn Mendes thì thừa nhận họ "chỉ là bạn" trong sự ngỡ ngàng của công chúng.

Không lâu sau khoảnh khắc này, Hailey kết hôn với Justin Bieber.

Selena Gomez & The Weeknd (2017)

Năm 2017, Selena Gomez và The Weeknd đã khiến thảm đỏ Met Gala "tan chảy" bằng những nụ hôn và ánh mắt say đắm. Đây là lần đầu tiên họ công khai xuất hiện cùng nhau với tư cách một cặp đôi. Những tưởng đây sẽ là một chuyện tình bền lâu, nhưng chưa đầy 10 tháng sau, cả hai đã chính thức chia tay, khép lại một chương tình cảm đầy lãng mạn nhưng chóng vánh.

Selena Gomez và The Weeknd chia tay chóng vánh.

Miley Cyrus & Liam Hemsworth (2019)

Đây có lẽ là một trong những cuộc chia tay để lại nhiều tiếc nuối nhất. Tại Met Gala 2019 với chủ đề "Camp: Notes on Fashion", Miley và Liam đã có màn xuất hiện cực kỳ tình tứ với tư cách là một cặp vợ chồng mới cưới. Miley diện chiếc váy xanh đen lấp lánh của Saint Laurent, liên tục trao cho chồng những ánh mắt ngọt ngào và những nụ hôn trước ống kính.

Nhưng chỉ vỏn vẹn 3 tháng sau đêm hội định mệnh đó, cặp đôi bất ngờ thông báo ly hôn, kết thúc mối tình thập kỷ đầy thăng trầm. Thảm đỏ Met Gala 2019 vô tình trở thành khoảnh khắc huy hoàng cuối cùng của họ trước khi chính thức đường ai nấy đi.

Đây là khoảnh khắc thảm đỏ cuối cùng của cặp đôi.

Kylie Jenner & Travis Scott (2018 & 2019)

Cặp đôi quyền lực của làng giải trí và giới làm đẹp từng hai lần "làm mưa làm gió" tại Met Gala. Vào năm 2018, Kylie lần đầu tái xuất thảm đỏ sau khi sinh con gái Stormi, diện trang phục đen tối giản cực ngầu bên cạnh Travis Scott. Đến năm 2019, cả hai tiếp tục sánh đôi như một biểu tượng của sự giàu sang và quyền lực.

Dù đã có với nhau hai thiên thần nhỏ, nhưng mối quan hệ của họ liên tục gặp sóng gió với những lần tan hợp không hồi kết. Cuối cùng, "đế chế" Kylie - Travis cũng không thể vượt qua được lời nguyền khi họ chính thức chấm dứt mối quan hệ tình cảm vào cuối năm 2022. Cho đến hiện tại, người hâm mộ chỉ còn thấy họ xuất hiện cùng nhau với vai trò là những bậc phụ huynh cùng chăm sóc con cái.

Kylie Jenner và Travis Scott đi dự Met Gala cùng nhau 2 lần vẫn chia tay.

Sabrina Carpenter & Barry Keoghan (2024)

"Nạn nhân" gần đây nhất của lời nguyền này chính là cặp đôi đình đám Sabrina Carpenter và nam diễn viên Barry Keoghan. Tại Met Gala 2024, cả hai dù không đi chung thảm đỏ ngay từ đầu nhưng đã có những khung hình "hẹn hò" cực tình tứ bên trong sự kiện. Thế nhưng, sau một thời gian ngắn gây bão truyền thông, những tin đồn rạn nứt bắt đầu bủa vây và dẫn đến cái kết buồn, chứng minh rằng lời nguyền Met Gala vẫn chưa hề "hết hạn".

Sabrina Carpenter là nạn nhân mới nhất của lời nguyền.

A$AP Rocky & Chanel Iman (2014)

Năm 2014, chàng rapper cá tính A$AP Rocky và thiên thần Victoria's Secret Chanel Iman đã cùng nhau tạo nên một khoảnh khắc thời trang đẳng cấp trên thảm đỏ Met Gala. Họ thậm chí đã đính hôn vào thời điểm đó. Tuy nhiên, chỉ 6 tháng sau màn xuất hiện đầy hứa hẹn, cặp đôi thông báo hủy hôn, để lại sự tiếc nuối lớn cho người hâm mộ.

Thêm 1 cặp đôi "toang" sau khi dự Met Gala.

Jamie Campbell Bower & Lily Collins (2013)

Cặp đôi phim Vũ khí bóng đêm đã mang phong cách Gothic đầy cuốn hút lên thảm đỏ Met Gala 2013. Sự ăn ý và ngoại hình cực phẩm của cả hai khiến fan tin rằng họ là định mệnh của nhau. Thế nhưng, sau nhiều lần tan hợp kéo dài vài năm sau đó, họ vẫn không thể vượt qua được "dớp" chia tay sau khi cùng nhau dự tiệc.

Lời nguyền này đã xuất hiện từ cách đây cả chục năm.

Vì sao lời nguyền này lại đáng sợ đến vậy?

Nhiều người cho rằng, áp lực từ sự chú ý quá lớn của truyền thông tại Met Gala khiến các cặp đôi dễ nảy sinh mâu thuẫn. Số khác lại đùa rằng, việc diện những bộ đồ quá lộng lẫy và tham dự một bữa tiệc "xa hoa bậc nhất" đã tiêu tốn hết vận may trong tình cảm của họ. Tuy nhiên, vẫn có không ít cặp đôi vẫn hạnh phúc sau khi xuất hiện tại Met Gala như Beyoncé - Jay-Z, Rihanna - A$AP Rocky hay Ryan Reynolds - Blake Lively, Justin - Hailey Bieber, Brooklyn Beckham - Nicola Peltz...

Liệu tại Met Gala 2026 sắp tới, có cặp đôi nào đủ "can đảm" để cùng nhau bước lên những bậc thang của Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan và phá vỡ lời nguyền này? Hay chúng ta sẽ lại phải chứng kiến thêm những cuộc chia tay đầy tiếc nuối sau "đêm hội phù hoa"?

Không thiếu cặp đôi cùng dự Met Gala vẫn bền chặt.

