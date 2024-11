Ngày 18/11, QQ đưa tin bộ phim ngắn chiếu mạng Đại thoại đại thoại tây du do Châu Tinh Trì sản xuất, hai diễn viên Tưởng Long và Trương Thiên Ái đóng chính đã ra mắt nhưng nhận được những phản hồi không tích cực.

Phim mới do Châu Tinh Trì sản xuất bị chê chất lượng kém.



Theo QQ , phim có nhiều tình tiết khiến khán giả nhớ tới tác phẩm Đại thoại tây du (1995) của Châu Tinh Trì, được đánh giá là một trong những tác phẩm lấy cảm hứng từ Tây du ký có chất lượng tốt. Thời điểm ra mắt phim bị chê nhưng theo thời gian, những giá trị nghệ thuật, ẩn ý mà Châu Tinh Trì cài cắm trong bộ phim dần được khám phá và khen ngợi.

Ví dụ như trong Đại thoại tây du , Chí Tôn Bảo (Châu Tinh Trì) từng nói rằng mình có một người em song sinh, do đó, nam chính trong phiên bản mới có tên Chí Tôn Ngọc (Tưởng Long). Nữ chính Nguyệt Quang (Trương Thiên Ái) cũng thừa nhận là chị gái của Tử Hà tiên tử (Chu Ân đóng). Ngoài ra, nhân vật này còn có ba chấm đen ở chân vốn là để nhận biết ai là chuyển kiếp của Tôn Ngộ Không .

Bộ phim bắt đầu khi Chí Tôn Ngọc muốn gia nhập một bang phái, nhưng để gia nhập nơi này hắn phải tự chặt một cánh tay của mình. Chính vì vậy Chí Tôn Ngọc sợ hãi giả chết, lại vô tình lọt vào một hang ổ của bọn cướp. Khi bị phát hiện, hắn lâm vào tình thế nguy hiểm may mắn có nữ hiệp Nguyệt Quang xuất hiện giải cứu.

Chí Tôn Ngọc là em trai của Chí Tôn Bảo bị Nguyệt Quang (Trương Thiên Ái bắt về giam giữ). Trong phim còn xuất hiện "Hắc Tôn Ngộ Không" do diễn viên da màu thể hiện.



Hóa ra, Nguyệt Quang nghe lời tiên tri và biết được rằng người có ba chấm đen ở chân là chuyển kiếp của Tôn Ngộ Không, sau này sẽ khiến nàng rơi vào nguy hiểm, nên nàng đi khắp nơi, bắt những người có đặc điểm này về để tìm xem ai thực sự là kiếp nạn của mình.

Trong nhà ngục của Nguyệt Quang có rất nhiều biến thể của "Tôn Ngộ Không", thậm chí có cả "Hắc Tôn Ngộ Không", hay chú khỉ con, King Kong... Sau những màn tranh cãi hiểu lầm, Nguyệt Quang và Chí Tôn Ngọc trở thành bạn đồng hành để đi tìm báu vật giúp cả hai lấy lại ký ức.

Theo QQ , Đại thoại đại thoại tây du được chia thành 20 tập ngắn mỗi tập 10 phút. Phim bị đánh giá là hài nhảm, nội dung như một bản nhái kém chất lượng của Đại thoại tây du 1995. Châu Tinh Trì và nhà sản xuất đã cố gắng vận dụng lời thoại, tình tiết hài hước vào phim. Tuy nhiên, thể loại hài nhảm (vô ly đầu) của Châu Tinh Trì không phải ai cũng có thể hiểu hết và cảm thấy phù hợp.

Hai diễn viên Tưởng Long và Trương Thiên Ái gây thất vọng từ diễn xuất tới khả năng tương tác diễn cặp với nhau. Tưởng Long bị chê vừa kém sắc vừa diễn lố, khó có thể nối gót Châu Tinh Trì. Trương Thiên Ái cũng không thể so với đàn chị Chu Ân cả về nhan sắc lẫn biểu cảm.

Tưởng Long bị chê vừa kém sắc vừa diễn hài kém duyên.

Nội dung phim bị đánh giá là nhạt nhẽo, không thu hút người xem.

Trương Thiên Ái cũng không tạo được sự xao xuyến như đàn chị Chu Ân.

Theo QQ , dù không so sánh với phiên bản gốc, Đại thoại tây du cũng có chất lượng kém so với các phim truyền hình ngắn hiện tại do nội dung nhạt, tình tiết phát triển thiếu sự cuốn hút.

Ngoài ra, trước khi phim phát sóng, nhiều khán giả không ủng hộ việc Châu Tinh Trì làm lại Đại thoại tây du . Công chúng cho rằng Châu Tinh Trì đang mất hết sức sáng tạo, giờ đây ông chỉ có thể đem những tác phẩm kinh điển đã thành công vang dội của mình ra xào nấu lại, thay bình mới để bán cho khán giả.