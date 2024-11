Parole Examiner Lee là dự án phim đầu tuần mới của đài tvN. Sau một thời gian dài kể từ Lovely Runner, khung phim đầu tuần của nhà đài này mới được khán giả chú ý trở lại. Mới hai tập đầu tiên, Parole Examiner Lee đã có màn tăng trưởng rating ấn tượng với tỷ suất người xem là 4,6% cho tập 1 và 5,4% ở tập 2. Với mức rating này, Parole Examiner Lee chiếm vị trí trí đầu tiên trong khung giờ chiếu trên toàn quốc tối thứ Ba vừa qua, ngày 19/11.

Sau hai tập đầu, Parole Examiner Lee nhận về nhiều lời khen bởi diễn biến nhanh chóng, kịch tính cùng chủ đề khá thú vị, chưa từng được khai thác trên màn ảnh Hàn năm nay. Nhân vật chính trong phim là Lee Han Shin (Go Soo) - một cựu luật sư chuyển sang làm giám định viên ân xá. Mục đích chính của Han Shin là để ngăn cản việc Ji Dong Man được tha bổng và cuối cùng là đối đầu với Ji Myeong Seop - con trai của Ji Dong Man, chaebol thế hệ thứ hai và luôn tin rằng mình đứng trên luật pháp.

Đồng hành cùng Han Shin là An Seo Yun (Yuri SNSD) - một nữ cảnh sát chính trực cùng bà trùm cho vay nặng lãi Choi Hwa Ran (Baek Ji Won). Ở cuối tập 2, bộ ba bất đắc dĩ đã bắt đầu nhen nhóm được thành lập, hứa hẹn về cuộc chiến chống tham nhũng kịch tính trong tương lai.

Sau hai tập đầu, ngoài kịch bản mới mẻ, kịch tính thì diễn xuất của cặp chính Go Soo - Yuri cũng được chú ý. Đặc biệt Yuri dù là idol lấn sân nhưng vẫn thành công mang đến màn trình diễn rất thuyết phục, ngoại trừ những cảnh hành động có vẻ còn hơi quá sức với nữ idol. So với những vai diễn trước đây của Yuri, vai nữ cảnh sát An Seo Yun có phần cá tính, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Và dù xuất hiện trong tạo hình đơn giản, gần như không trang điểm, chải chuốt do đặc thù công việc của nhân vật nhưng Yuri vẫn tỏa sáng trong mọi khung hình.

Bình luận của khán giả: - Cốt truyện thú vị, diễn xuất tuyệt vời và cho đến nay phim được triển khai khá ổn. Không ngạc nhiên khi phim đạt được rating cao nhất cho một bộ phim truyền hình tvN trong khung giờ đầu tuần năm nay. - Phim hay thật nha. Tôi thấy một số tranh cãi nhưng tôi vẫn rất thích nó cho đến tập 2. Yuri xinh quá trời, đúng là visual của top idol đời đầu. - Kịch bản khá lạ, dù tôi hơi nhớ tới Taxi Driver. Cũng là lần đầu tôi thấy ngành nghề này trên phim luôn. - Go Soo chọn kịch bản thì luôn tốt rồi. Thật mong sự bùng nổ cho bộ phim này.

Nguồn ảnh: tvN