Tôn Bằng khoe ảnh cưới cùng vợ 4 kém 26 tuổi, vẫn gây tranh cãi về hôn nhân cũ

Với nhiều cư dân mạng, không mấy ai còn xa lạ với cái tên Tôn Bằng (SN 1981) - chồng cũ người ngoại quốc của Hằng Du Mục. Cả hai từng có loạt ồn ào “đường ai nấy đi” vào tháng 6/2024. Từ đó đến nay, Tôn Bằng chăm hoạt động mạng xã hội TikTok, liên tục cập nhật cuộc sống và chia sẻ với cộng đồng mạng ở Việt Nam.

Đến khoảng tháng 8 vừa qua, Tôn Bằng khiến nhiều người chú ý khi công khai có bạn gái mới. Thậm chí, trên các video mà anh đăng tải, còn thoải mái gọi là vợ và đưa nhau về ra mắt gia đình.

Mới đây trên trang TikTok của mình, Tôn Bằng đã đăng tải loạt ảnh cưới cùng bạn gái của mình. Tôn Bằng cho biết đây là lần chụp ảnh cưới đầu tiên trong đời và đang đếm ngược đến đám cưới “đầu tiên” trong đời. Được biết, vợ sắp cưới của Tôn Bằng đang mang thai.

Tôn Bằng đăng ảnh cưới cùng vợ kém 26 tuổi

Trước đó, Tôn Bằng đã từng trải qua 3 cuộc hôn nhân. Tuy nhiên, anh chưa từng chụp ảnh cưới hay tổ chức lễ cưới. Do đó, anh cho biết đây là lần đầu tiên làm điều này với người vợ thứ 4.

Vợ sắp cưới của Tôn Bằng là Nguyễn Thanh Thảo (SN 2007, quê quán Yên Bái cũ). Cô gái này kém Tôn Bằng 26 tuổi, từng có thời điểm được nhiều người quan tâm khi úp mở xuất hiện chung. Từ khoảng đầu tháng 8, Thanh Thảo cũng dần thoải mái hơn trong việc chia sẻ về mối quan hệ của mình.

Trên trang cá nhân của mình, Thanh Thảo thường đăng tải các hình ảnh đi du lịch tại các tỉnh, thành ở Trung Quốc. Cô cũng “flex” một số đoạn clip khoe góc nghiêng của bạn trai, ngồi trong xe ô tô, được Tôn Bằng nấu đồ ăn cho,... và thể hiện sự hạnh phúc.

Song đáng chú ý, trong cùng ngày đăng tải hình ảnh cưới, Tôn Bằng lại một lần nữa gây tranh cãi khi nhắc về chuyện cũ. Anh đăng tải một đoạn tin nhắn dài với nội dung tố vợ cũ - Hằng Du Mục và gia đình đang giành quyền nuôi con, đưa các con riêng, con chung của Tôn Bằng và Hằng Du Mục về Việt Nam sống. Ngoài ra, Tôn Bằng cũng đưa ra thêm một số thông tin tiêu cực liên quan đến người thân của Hằng Du Mục.

Điều này khiến cộng đồng mạng đưa ra nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí bức xúc vì dù cả hai đã ly hôn nhưng Tôn Bằng vẫn liên tục đăng tải các thông tin về vợ cũ, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của các con.

Hiện tại, 4 con trai của Tôn Bằng (bao gồm con riêng và con chung) đều đang ở Việt Nam, sống chung với bố và các anh trai, em trai của Hằng Du Mục.

Trước khi vướng vòng lao lý, Hằng Du Mục đã giành được quyền nuôi cả 4 người con, bao gồm 2 con riêng của chồng. Tại tòa án làm thủ tục ly hôn, cô chấp nhận ra đi tay trắng, để lại toàn bộ tài sản chung cho Tôn Bằng. Thỏa thuận này đã được xác nhận và thông qua từ 2 phía.

Song vào đầu tháng 4 năm nay, khi có thông tin Hằng Du Mục bị bắt, Tôn Bằng đã livestream, nhắc đến vợ cũ và bày tỏ mong muốn trở thành người chịu trách nhiệm chăm sóc cho hai con trong giai đoạn này. Tôn Bằng cũng bày tỏ sự lo lắng, không biết nên giải thích hay chia sẻ thế nào với các con nhỏ để chúng hiểu vấn đề. Song sau đó khoảng 2 tháng, Tôn Bằng đăng tải đơn kiện đòi giành quyền nuôi con vì vợ cũ vướng vòng lao lý, không còn khả năng nuôi con.