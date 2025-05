Tóm gọn 2 container thuốc lá lậu sắp xuất nước ngoài

Ngày 7/5, Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I (thuộc Chi cục Hải quan khu vực II) đã khởi tố vụ án hình sự về tội “Buôn lậu” do Công ty TNHH Xuất nhập khẩu TMDV vận tải An Khang (gọi tắt: Công ty An Khang ) thực hiện xảy ra tại Cảng Cát Lái . Đồng thời chuyển hồ sơ vụ án đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Lực lượng chức năng kiểm tra thực tế hàng hóa trong container. Ảnh: C.A.

Trước đó, quá trình giải quyết thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Hải quan cửa khẩu Cảng Sài gòn Khu vực I phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra và phát hiện Công ty An Khang có đăng ký 2 tờ khai xuất khẩu vào ngày 27/3 và ngày 1/4.

Kết thúc kiểm tra và làm việc với các cá nhân liên quan, Hải quan xác định vụ việc có dấu hiệu của tội “Buôn lậu”. Cụ thể, ngày 27/3, Công ty An Khang đăng ký tờ khai hải quan để xuất khẩu hàng hóa theo khai báo bao có 6 mục hàng, gồm ghế thay giày, ghế sofa, giường xếp gấp gọn, dép cao su đi trong nhà, bàn cafe, bồn cầu bằng sứ; hàng hóa xuất xứ Việt Nam…

Đơn vị nhập khẩu hàng hóa là Venture Freight Australia Pty Ltd (Úc). Tờ khai được hệ thống phân luồng 2 (luồng vàng) và được chuyển kiểm tra thực tế hàng hóa. Ngày 3/4, lực lượng chức năng kiểm tra thực tế và ghi nhận ngoài hàng hóa phù hợp theo nội dung khai báo của doanh nghiệp, còn phát hiện các loại thuốc lá điếu xuất khẩu không khai báo là 11.949 hộp (10 bao/hộp) tương đương 119.490 bao. Trị giá hàng vi phạm xác định hơn 3,3 tỷ đồng.

Ngày 1/4, Công ty An Khang tiếp tục đăng ký tờ khai hải quan để xuất khẩu hàng hóa theo khai báo bao gồm 5 mục hàng, gồm: gạch lát nền đã tráng men hiệu Viglacera, ghế sofa, giường xếp gấp gọn, vỏ bọc chống bụi ghế sofa, tủ quần áo bằng kim loại; hàng hóa xuất xứ Việt Nam…

Thuốc lá lậu được tìm thấy trong các container. Ảnh: C.A.

Tờ khai được hệ thống phân luồng 2 (luồng vàng) và được chuyển kiểm tra thực tế hàng hóa. Lúc 13h30 ngày 9/4, lực lượng chức năng kiểm tra thực tế ghi nhận, ngoài hàng hóa phù hợp theo nội dung khai báo của doanh nghiệp, còn phát hiện các loại thuốc lá điếu xuất khẩu không khai báo là 13.365 hộp (10 bao/hộp) tương đương 133.650 bao. Trị giá hàng vi phạm xác định hơn 2,5 tỷ đồng.

Cơ quan Hải quan nhận định, Công ty An Khang đã có dấu hiệu tội “ Buôn lậu ”; hàng hóa không khai báo, thuộc đối tượng khi xuất khẩu phải đáp ứng điều kiện có nguồn gốc hợp pháp, có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền nhưng người xuất khẩu không có.

Hành vi này đủ các yếu tố cấu thành tội phạm đối với tội “ Buôn lậu ” quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.