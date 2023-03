Tom Cruise dập tắt tin đồn đóng Iron Man

(Ảnh: TPG News/Click Photos)

Trong cuộc trò chuyện mới đây với người dẫn chương trình podcast Phase Zero, Tom Cruise đã phủ nhận thông tin này. Anh nói: "Không phải đâu". Sau đó nói thêm: "Tôi yêu Robert Downey Jr và tôi không thể tưởng tượng được có ai khác có thể đảm nhận vai trò đó, và tôi nghĩ vai diễn đó thật hoàn hảo với anh ấy".

Năm ngoái, nhà biên kịch của Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Michael Waldron thừa nhận rằng ông đã được truyền cảm hứng từ truyền thuyết đến mức ông đã đưa ra ý tưởng để nam diễn viên Top Gun đóng một biến thể của Tony Stark trong bộ phim Sam Rami. Có lẽ vì phát biểu này mà tại một thời điểm, trên mạng xôn xao với suy đoán rằng Cruise sẽ xuất hiện trong một vai khách mời của phần phim mới.

Nói chuyện với The Rolling Stone về tin đồn này, nhà biên kịch Waldron nói: "Vâng, điều đó hoàn toàn bịa đặt. Ý tôi là, không có cảnh cắt nào của Tom Cruise cả".

"Nhưng tôi yêu Tom Cruise, và tôi đã nói với chủ tịch Marvel Studios Kevin Feige tại một thời điểm rằng: "Chúng ta có thể lấy Người sắt của Tom Cruise không?". Tôi nhớ đã đọc về điều đó trong Ain't It Cool News ngày trước, rằng Tom Cruise sẽ trở thành Người sắt".

"Khi nó đang được bàn tán trên mạng, tôi đã nghĩ: "Ừ, điều đó thật tuyệt!"" - nhà biên kịch này nói thêm.

Nhưng Waldron khẳng định ông không nghĩ có ai liên lạc với đội của Cruise "vì có việc".

Trở lại năm 2005 (trước Marvel Studios, trước MCU), nam diễn viên của Mission: Impossible thừa nhận anh đã được tiếp cận cho vai diễn này nhưng không cảm thấy nó "sẽ hoạt động" theo cách mà anh mong muốn. Tom nói với IGN sau đó: "Họ đến với tôi vào một thời điểm nhất định và khi tôi làm điều gì đó, tôi muốn làm điều đó đúng. Nếu tôi cam kết làm điều gì đó, nó phải được thực hiện theo cách mà tôi biết nó sẽ trở nên đặc biệt".

Tom nói tiếp sau đó: "Tôi cần có khả năng đưa ra quyết định và làm cho bộ phim trở nên tuyệt vời nhất có thể, và nó đã không đi theo con đường đó".