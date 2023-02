Tom Cruise đã tự mình thực hiện những phân cảnh mạo hiểm để đời như thế nào?

Tom Cruise là một trong những diễn viên đình đám nhất Hollywood hiện nay. Một phần danh tiếng của nam tài tử đến từ tinh thần hết mình vì công việc, khi anh đã tự thực hiện gần như mọi pha hành động mạo hiểm trong hơn 40 năm sự nghiệp của mình.

Điểm đặc biệt là dường như cứ mỗi lần thực hiện dự án phim mới, mức độ mạo hiểm của những phân cảnh mà Cruise tham gia lại càng tăng thêm một bậc. Điều đó khiến cho khán giả phải đặt câu hỏi về giới hạn thực sự trong năng lực và lòng can đảm của nam diễn viên được mệnh danh là “ông hoàng phim hành động” này.

Tom Cruise đã tự mình thực hiện rất nhiều phân đoạn hành động mạo hiểm trên màn ảnh lớn - Ảnh: Internet

Không chỉ đơn giản là những pha nhào lộn hay chiến đấu thông thường, Tom Cruise đã từng tự mình thực hiện hàng loạt phân cảnh hành động mạo hiểm đúng nghĩa, với độ rủi ro rất cao mà ngay cả những chuyên gia đóng thế cũng phải dè chừng.

Điều này có thể thấy rõ nhất thông qua Mission: Impossible, một trong những loạt phim đình đám nhất của Tom Cruise. Nam diễn viên từng leo vách đá cao đến 2000 feet (khoảng 610 mét) trong Mission: Impossible 2, và sau đó là chinh phục Burj Khalifa cao 1700 feet (hơn 518 mét) - tòa nhà cao nhất thế giới, trong bom tấn Ghost Protocol.

Tiếp đến, trong Rogue Nation, Tom Cruise đã đảm nhận không chỉ 1, mà là 2 phân cảnh đặc biệt nguy hiểm. Đầu tiên, anh tự treo mình lơ lửng bên hông một chiếc máy bay trong suốt quá trình từ khi cất cánh cho đến khi đạt đến độ cao 1000 feet (305 mét). Sau đó, nam diễn viên khiến tất cả tiếp tục phải kinh ngạc khi có thể nhịn thở và ghi hình trong suốt 6 phút dưới nước - một nhiệm vụ không hề đơn giản và cần đến sự chuẩn bị kỹ càng theo phong cách nghiêm ngặt của quân đội. Tuy nhiên mới đây, kỷ lục này của Tom Cruise đã bị Kate Winslet xô đổ với thành tích nín thở 7 phút 47 giây trong quá trình sản xuất Avatar: The Way of Water.

Mức độ mạo hiểm trong những phân đoạn hành động mà Tom Cruise thực hiện tăng dần theo thời gian - Ảnh: Internet

Trong phần phim Fallout, Tom Cruise tiếp tục đẩy giới hạn bản thân lên một tầm cao mới khi nhảy khỏi máy bay ở độ cao 25000 feet (7620 mét). Để làm được điều này, nam diễn viên đã phải trải qua khóa huấn luyện chuyên nghiệp kéo dài 2000 giờ.

Tinh thần “người thật việc thật” còn được Tom Cruise tiếp tục duy trì cả bên ngoài loạt phim Mission: Impossible. Nam tài tử từng ghi hình trong trạng thái không trọng lực khi thực hiện The Mummy, hay học cách thực hiện những pha hành động khi phải mặc bộ đồ nặng đến gần 40kg trong Edge of Tomorrow.

Để hình dung rõ hơn cách Tom Cruise thực hiện những phân đoạn hành động mạo hiểm nêu trên, mời bạn đọc theo dõi đoạn video dưới đây.