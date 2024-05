Tom Cruise cởi trần tắm biển giữa lúc con gái bỏ họ cha

Ngày 14/5, Page Six chia sẻ hình ảnh mới nhất của Tom Cruise giữa ồn ào cắt đứt hoàn toàn với con gái Suri. Những bức ảnh được chụp tại bãi biển Formentor thuộc đảo Mallorca, Tây Ban Nha vào ngày 12/5.

Trong ảnh, tài tử sinh năm 1962 cởi trần, ngâm mình dưới nước cùng nhà làm phim đến từ Mexico Alejandro Gonzalez Iñarritu. Hai người đang hợp tác trong dự án chưa có tên. Đây là bộ phim nói tiếng Anh đầu tiên của Iñárritu kể từ The Revenant (2015, tựa Việt: Người về từ cõi chết), tác phẩm giúp ông và Leonardo Dicaprio thắng giải Oscar.

Tom Cruise tắm biển cùng nhà làm phim Alejandro Gonzalez Iñarritu ở Tây Ban Nha. Ảnh: SplashNews.com.

Ngôi sao Mission: Impossible mặc quần bơi màu xanh hải quân, khoe cơ bụng săn chắc. Dù da thịt không còn căng bóng và rắn rỏi như thời trẻ, Tom Cruise vẫn được đánh giá là giữ phong độ tốt ở tuổi 62.

Trước đó một ngày, người ta thấy Tom mặc chiếc áo cổ chữ V màu xám, đội mũ cao bồi và đi giày thể thao chunky màu trắng, cùng Iñarritu bước lên chiếc thuyền nhỏ để di chuyển đến chiếc du thuyền lớn neo đậu ngoài khơi.

Nam diễn viên tranh thủ hai ngày cuối tuần nghỉ ngơi trong thời gian bận rộn quay phần mới của Mission: Impossible trên khắp châu Âu, chủ yếu ở Vương quốc Anh và Na Uy.

Qua những hình ảnh do paparazzi chụp được có thể thấy trạng thái tinh thần của Tom tốt, nụ cười thường trực trên môi, dường như không bị ảnh hưởng bởi tin tức con gái Suri bỏ họ cha.

Tom Cruise vui vẻ tận hưởng kỳ nghỉ bất chấp ồn ào bị con gái hắt hủi. Ảnh: SplashNews.com.

Trước đó, Hello Magazine đưa tin Suri đã quyết định bỏ họ Cruise ra khỏi tên sau khi tròn 18 tuổi vào ngày 18/4. Khi tham gia vở kịch Head Over Heels ở New York vào đầu tháng 5, “tiểu công chúa Hollywood” một thời được liệt kê trong danh sách diễn viên với tên là Suri Noelle. Suri dùng tên đệm của mẹ (Katie Holmes có tên thật là Kate Noelle Holmes) thay cho họ của cha. Chưa rõ đây là tên chính thức hiện tại của Suri hay chỉ là nghệ danh. Tuy nhiên, động thái bỏ họ Cruise sau 18 năm gắn bó cho thấy tình cảm của Suri với cha bị xóa nhòa bởi thời gian và khoảng cách. Tom không gặp con gái ruột duy nhất kể từ khi ly hôn Katie vào năm 2012.

Không rõ Tom Cruise có suy nghĩ gì trước hành động của con gái. Tuy nhiên, ngoài ràng buộc về huyết thống, mối quan hệ giữa Tom và con gái ruột không khác gì những người xa lạ. Anh từng gây tranh cãi vì duy trì tặng quà sinh nhật cho con gái màn ảnh Dakota Fanning, đóng chung phim War Of The Worlds (2005), suốt gần 20 năm qua nhưng không hề quan tâm Suri đón tuổi mới như thế nào. Khi Suri bước sang tuổi 18, Tom không còn phải trả tiền cấp dưỡng nuôi con nữa, số tiền được cho là khoảng 400.000 USD/năm.

Người trong cuộc chia sẻ với Daily Mail: "Suri sẽ không có bất kỳ liên lạc nào với bố dù đã đủ 18 tuổi. Ngay cả khi anh ấy gọi điện, cô bé cũng sẽ không trả lời. Anh ấy không tồn tại đối với Katie hay Suri. Con gái anh ấy không muốn dựa dẫm vào anh ấy về bất cứ điều gì. Cô bé cảm thấy mình có một người cha và đó là mẹ mình".