Cứ nghĩ kem nền chưa đủ tốt nên lớp trang điểm mới nhanh xuống tông, tôi liên tục đổi sản phẩm. Nhưng sau cùng, điều tôi cần xem lại trước tiên lại là cách chăm sóc và làm sạch da mỗi ngày.

Tôi thuộc hội thích thức khuya. Có những hôm sáng dậy, nhìn gương đã thấy gương mặt thiếu sức sống. Trang điểm xong chưa được bao lâu, lớp nền bắt đầu đọng quanh cánh mũi, lộ rõ bề mặt sần và những vùng da không đều màu. Đến chiều, khuôn mặt trông xỉn đi, lớp phấn càng dày càng khó cứu.

Phản ứng đầu tiên của tôi là đổ lỗi cho kem nền. Tôi thử đổi từ loại này sang loại khác, nghĩ rằng chỉ cần tìm được sản phẩm phù hợp thì mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng khi tình trạng lặp lại, tôi mới bắt đầu nhìn lại những bước diễn ra trước lúc trang điểm.

Lớp nền đẹp cần một bề mặt da được chăm sóc phù hợp

Trước đây, tôi khá qua loa với bước làm sạch cuối ngày. Những hôm mệt, tôi chỉ muốn rửa mặt thật nhanh rồi đi ngủ. Trong khi đó, ban ngày vẫn dùng kem chống nắng, có hôm thêm cả lớp trang điểm.

Tôi từng nghĩ kem nền phải "thấm vào da" mới đẹp. Thực tế, kem nền được tán trên bề mặt; độ ẩm, dầu thừa, tình trạng bong tróc và cách phối hợp mỹ phẩm đều có thể ảnh hưởng đến độ mịn của lớp nền. Vì vậy, thay vì tiếp tục mua thêm, tôi quyết định chăm chút lại quy trình cơ bản.

Điều này cũng không có nghĩa phải dùng dầu tẩy trang trước mỗi lần makeup. Tôi tập trung làm sạch phù hợp vào cuối ngày, còn buổi sáng giữ các bước nhẹ nhàng, dưỡng ẩm vừa đủ trước khi chống nắng và trang điểm.

Điều khiến tôi chú ý ở dầu tẩy trang Fanxie

Trong bài chia sẻ này, sản phẩm tôi thử là dầu tẩy trang Fanxie. Cảm nhận ban đầu là kết cấu khá lỏng, dễ dàn trên da, không quá đặc nặng. Khi massage nhẹ, lớp trang điểm dần hòa ra, giúp bước tẩy trang bớt cảm giác vội vàng.

Theo phần giới thiệu đi kèm, công thức có các thành phần nguồn gốc thực vật như trà, rau má, dầu hạt meadowfoam và dầu hướng dương. Tuy nhiên, với tôi, danh sách thành phần chỉ là thông tin tham khảo ban đầu. Một sản phẩm có hợp hay không vẫn phải xem phản ứng thực tế của da.

Tôi cũng không xem những cụm từ như "không cồn" hay "chiết xuất thiên nhiên" là lời bảo đảm tuyệt đối về độ dịu nhẹ. Da mỗi người có thể phản ứng khác nhau, kể cả với sản phẩm được quảng bá dành cho da nhạy cảm.

Nhũ hóa và rửa sạch là bước tôi chú ý hơn

Điểm tôi thích là khi thêm nước, dầu chuyển sang dạng sữa và tương đối dễ rửa trôi. Sau khi làm sạch, theo cảm nhận cá nhân, bề mặt da không còn lớp màng dầu nặng và vùng quanh mũi có vẻ mềm hơn trước.

Tôi thực hiện theo hướng dẫn của sản phẩm, massage nhẹ bằng đầu ngón tay, thêm nước để nhũ hóa rồi rửa kỹ. Tôi không cố day miết vùng mũi để "kéo" hết mụn đầu đen, cũng không lấy cảm giác sạch kin kít làm tiêu chuẩn.

Gần một tháng sử dụng, tôi rút ra điều gì?

Sau gần một tháng, da ít sần hơn và không xuất hiện đợt nổi mụn mới. Dù vậy, đây là trải nghiệm cá nhân, chưa đủ để khẳng định dầu tẩy trang có thể trị mụn đầu đen, loại bỏ mụn ẩn hay phục hồi hàng rào da.

Với tôi, điều đáng giữ lại là thói quen làm sạch đều đặn, nhẹ tay và dưỡng ẩm phù hợp. Một chai tẩy trang có thể giúp quy trình dễ chịu hơn, nhưng làn da vẫn cần cả giấc ngủ và sự chăm sóc lâu dài.

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