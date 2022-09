Tới Nha Trang - nơi 'những món ăn trông bình dị nhưng hương vị tuyệt đỉnh' phải nhớ mua đặc sản này về làm quà

Ẩm thực Nha Trang đã được nhà báo Chris Dwyer - cây viết chuyên về du lịch và ẩm thực người Anh miêu tả đầy hấp dẫn trong bài báo được đăng trên SCMP năm 2018.

Bài viết có tiêu đề "Vietnam's simple pleasures are summed up in Nha Trang, where humble dishes taste heavenly" (tạm dịch: Những niềm vui thú giản đơn của Việt Nam tụ hội ở Nha Trang: Nơi những món ăn trông bình dị nhưng hương vị thì tuyệt đỉnh) đã được đăng tải trên báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP - Hồng Kông) năm 2018.

Tuy nhiên, ở Nha Trang không chỉ có món ngon bắt buộc phải thưởng thức tại chỗ mà còn nhiều những loại đặc sản có thể mua về làm quà khác!

5 đặc sản Nha Trang mà bạn nên mua về làm quà

1. Rong biển sấy khô

Một trong những loại đặc sản khô Nha Trang được nhiều người lựa chọn mua về chính là rong biển sấy khô. Đây là một loại thức ăn thơm ngon, hấp dẫn và rất có lợi cho sức khỏe. Rong biển tại Nha Trang có độ giòn, vị thơm ngon và được chế biến sẵn nên có thể ăn vặt hay ăn cùng cơm.

Mức giá của rong biển sấy, cũng khá mềm để bạn có thể mua số lượng lớn. (Ảnh: MIA)

- Mức giá trung bình: Khoảng 50.000 đồng/100 gram.

- Gợi ý địa điểm mua: Tại các cửa hàng chuyên bán đặc sản Nha Trang hoặc siêu thị lớn như: CoopMart; Đặc sản Nha Trang Ngọc Linh - G17 chung cư Chợ Đầm; Hải sản khô Hương Trang - Đường 2/4, TP. Nha Trang; Chợ đêm; Trung tâm thương mại Hòn Chồng...

- Cách chọn mua: Đảm bảo những sản phẩm luôn có nguồn gốc rõ ràng chất lượng và an toàn.

2. Bánh tráng xoài

Một loại đặc sản ở Nha Trang rất nổi tiếng và được ưa chuộng nhất đó chính là bánh tráng xoài – một món ăn thơm ngon, hấp dẫn cực kỳ. Món bánh tráng xoài Nha Trang là một món ăn vặt nổi tiếng và trở thành đặc sản của vùng biển này.

Bánh tráng được làm từ xoài chín nên có vị chua chua, ngọt ngọt hài hòa. Hương vị này chắc chắn sẽ khiến bạn không thể nào quên.

Bánh tráng được làm từ xoài chín nên có vị chua chua, ngọt ngọt hài hòa. (Ảnh: chamkhanhhoa)

- Mức giá trung bình: Khoảng 50.000 đồng/100 gram.



- Gợi ý địa điểm mua: Tại các các chợ, cửa hàng bán đồ đặc sản ở Nha Trang.

- Cách chọn mua: Dễ tìm mua được sản phẩm có hương vị thơm ngon nhưng cần đảm bảo những sản phẩm luôn có nguồn gốc rõ ràng chất lượng và an toàn.

3. Cơm cháy Nha Trang

Món cơm cháy có lẽ không còn quá xa lạ với mọi người. Nhưng điểm đặc biệt của món đặc sản Nha Trang này là ruốc tép. Ruốc được nêm nếm vừa phải, tươi ngon và to chứ không nhỏ như loại có trong bánh tráng trộn. Đây sẽ là một món quà thơm ngon, mà giá lại cực kỳ rẻ để bạn mua về làm quà.

Với sự kết hợp giữa cơm cháy giòn, chà bông và ruốc mặn, mỡ hành béo,… đã mang lại một món ăn cực bắt miệng. (Ảnh: cathegioicuatuiii)

- Mức giá trung bình: 12.000 – 22.000 đồng/hộp.

- Gợi ý địa chỉ mua: 13 Nguyễn Trãi, Phước Tân, Nha Trang.

4. Mắt cá ngừ đại dương

Cá ngừ đại dương là một loại cá bổ dưỡng được nhiều người yêu thích. Trong các sản phẩm đến từ cá ngừ thì mắt cá ngừ đại dương có thể chế biến thành nhiều món ngon.

Mắt của loại cá này mang nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe nên bạn có thể lựa chọn đây là món quà cho người thân sẽ vô cùng ý nghĩa. (Ảnh minh hoạ)

- Mức giá trung bình: khoảng 120.000 đồng/1kg.

- Gợi ý địa chỉ mua: Bạn có thể tìm thấy loại đặc sản này tại nhiều khu chợ hoặc nhà hàng tại Nha Trang.

- Cách chọn mua mắt cá ngừ đại dương:

+ Khi chọn mua, bạn nên chọn phần mắt cá có độ đàn hồi, trong veo, thấy rõ con ngươi bên trong.

+ Nếu mắt cá bị hóp lại chứng tỏ đã để trong kho đông lạnh lâu và thịt không còn ngon. Phần thịt cá bao quanh mắt càng đỏ và săn chắc thì càng ngon, thịt cá càng trong thì chất lượng càng giảm.

5. Nhum biển

Nhum biển hay còn được biết đến là nhím biển hay cầu gai là một món ăn thơm ngon bổ dưỡng rất quen thuộc với nhiều người. Nhum biển có vẻ bề ngoài trông như một con nhím với các gai tua tủa xung quanh. Đối với những du khách ở các tỉnh thành lân cận có thể mua loại thủy hải sản này về làm quà cho người thân.

Bên trong nhum biển có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon. (Ảnh minh hoạ)

- Mức giá trung bình: giá mỗi con nhum biển dao động từ 15.000 - 25.000 đồng/con, trong khi phần thịt nhum đóng gói sẵn thì có giá khoảng 400.000 đồng/kg.



Riêng nhum biển có trứng hay gạch nhum thì giá bán rất cao, khoảng 500.000 VNĐ - 700.000 VNĐ/kg, có nơi trên cả triệu đồng mỗi ký.

- Gợi ý địa chỉ mua: Bạn có thể đến các chợ hải sản để mua nhum biển hoặc ghé qua chợ đêm Nha Trang để mua nhum và nhiều món hải sản khác của vùng biển này ngay khu bán đồ tươi sống.

- Cách chọn mua nhum biển:

+ Để được như ý, bạn phải luôn đảm bảo nhum mình chọn còn sống. Cách xác định là bạn hãy nhìn vào những cái gai bên ngoài xem chúng sẽ cử động như thế nào khi có nước hoặc không có nước.

+ Hãy nhớ rằng lượng thịt bên trong luôn được quyết định bằng kích thước bên ngoài. Con càng to thì thịt càng nhiều. Chọn nhum biển phải chọn con có kích thước to cỡ bàn tay, lượng thịt bên trong dồi dào hơn hẳn so với các loại khác, tầm 16 múi thịt chắc thì mới cho ra được vị bùi bùi, béo béo khó cưỡng.

+ Dù thịt nhum gai có mùi tanh hơn nhum sọ nhưng nếu bạn đã ăn được thì chắc hẳn, thịt nhum gai sẽ ngon hơn nhiều so với nhum sọ.