Tôi lớn lên cùng bài hát của Shakira, nhưng tôi già đi, cô ấy thì không: Bí quyết "hack tuổi" để sắc vóc như U30 của "Nữ thần World Cup"

Shakira từ lâu đã là "linh hồn" không thể thiếu của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Thế nhưng, điều khiến hàng triệu khán giả phải trầm trồ kinh ngạc hơn cả sự xuất hiện trên sân khấu chính là sắc vóc của cô ở tuổi 49.

Cùng với tiếng còi khai cuộc của World Cup 2026, giai điệu rực lửa của "Nữ hoàng nhạc Latin" Shakira một lần nữa quét qua màn ảnh toàn cầu. Xuất hiện tại lễ khai mạc ngày 12/6 vừa qua trên sân vận động Azteca (Mexico), nữ ca sĩ đã làm nổ tung khán đài bằng những bước nhảy hoang dại, tràn đầy năng lượng cùng giọng hát live "nuốt đĩa" cực kỳ ổn định.

Từ Waka Waka (World Cup 2010), La La La (World Cup 2014) cho đến ca khúc chủ đề năm nay Dai Dai (hợp tác cùng nam ca sĩ Nigeria Burna Boy), Shakira từ lâu đã là "linh hồn" không thể thiếu của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Thế nhưng, điều khiến hàng triệu khán giả phải trầm trồ kinh ngạc hơn cả visual trên sân khấu chính là sắc vóc của cô ở tuổi 49. Làn da căng bóng, vóc dáng săn chắc không chút mỡ thừa cùng nguồn năng lượng như lốc xoáy khiến netizen đồng loạt cảm thán: "Trông cô ấy chỉ như mới 35 tuổi, không ai nghĩ đã cận kề ngũ tuần!".

Để duy trì phong độ "lão hóa ngược" đỉnh cao suốt hàng chục năm qua, giọng ca Hips Don't Lie sở hữu 5 nguyên tắc chăm sóc sắc đẹp cực kỳ nghiêm ngặt dưới đây:

1. Kem chống nắng là "vật bất ly thân"

Shakira từng nhiều lần khẳng định, chống nắng chính là bước "sống còn" trong chu trình skincare của cô. Bất kể lịch trình ngày hôm đó có phải làm việc ngoài trời hay không, cô đều thoa kem chống nắng đều đặn để thiết lập hàng rào bảo vệ da trước tia UV.

Tia cực tím chính là "hung thủ" số một gây ra tình trạng lão hóa sớm, phá hủy collagen, dẫn đến nếp nhăn và sạm nám. Thấu hiểu điều này, Shakira luôn ưu tiên các dòng kem chống nắng có bảng thành phần lành tính, tối giản, hạn chế tối đa các chất phụ gia gây kích ứng để da luôn giữ được trạng thái ổn định, khỏe mạnh từ bên trong.

2. Cấp ẩm chuyên sâu: "Nghiện" dầu Marula

Nói về triết lý dưỡng da, Shakira thừa nhận cô là một "tín đồ" của việc cấp ẩm. Kiềng ba chân trong tủ đồ skincare của nữ ca sĩ bao gồm: Axit Hyaluronic (HA), Vitamin C và dầu Marula. Nếu HA giúp ngậm nước cho da căng mọng, Vitamin C chịu trách nhiệm dưỡng sáng, mờ thâm và chống oxy hóa, thì dầu Marula lại là "vũ khí bí mật" giúp cô khóa ẩm.

Giàu axit béo Omega và Vitamin E, dầu Marula có khả năng phục hồi màng bảo vệ da cực tốt, giúp da khô và da trưởng thành lấy lại độ đàn hồi, mềm mịn như nhung.

3. "Điêu khắc" đường nét khuôn mặt bằng massage

Không chỉ phụ thuộc vào mỹ phẩm, Shakira đặc biệt chuộng phương pháp massage mặt. Nữ ca sĩ tiết lộ, trước mỗi buổi diễn lớn hoặc sự kiện quan trọng, cô luôn dành thời gian để massage kỹ vùng mặt và cổ nhằm kích thích tuần hoàn máu và tăng cường trao đổi chất dưới da. Luồng máu lưu thông tốt sẽ mang lại nhiều oxy và dưỡng chất hơn, giúp gương mặt bừng sáng tự nhiên mà không cần layout makeup quá dày.

Đặc biệt, cô rất chú trọng vùng cổ - nơi dễ tố cáo tuổi tác nhất - giúp tổng thể đường viền hàm luôn thon gọn, sắc sảo.

4. Chia nhỏ bữa ăn và "nạp" protein đều đặn

Chế độ ăn uống của "nữ thần Latin" là một bài học về sự tự luật. Cô duy trì thói quen ăn nhiều rau xanh, trái cây có chỉ số đường huyết thấp (Low GI) và các loại súp bổ dưỡng. Để tránh việc đường huyết tăng giảm đột ngột gây mệt mỏi, Shakira chia nhỏ khẩu vị: cứ 2 - 3 tiếng lại nạp một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bên cạnh đó, protein là thành phần không thể thiếu. Theo huấn luyện viên cá nhân của Shakira, cô bổ sung đạm trong hầu hết các bữa ăn thông qua sinh tố protein, bánh pancake protein, ức gà hoặc cá. Protein không chỉ giữ cơ, tăng cường trao đổi chất mà còn là nguyên liệu cốt lõi để cơ thể sản sinh collagen, giữ cho da dẻ luôn săn chắc.

5. Tập luyện 3 - 4 buổi/tuần: Sự kết hợp của "combo hủy diệt mỡ thừa"

Để giữ được sức bền kinh ngạc trên sân khấu ở tuổi 49, việc tập luyện của Shakira gần như trở thành một tôn giáo. Mỗi tuần cô duy trì tập từ 3 đến 4 buổi, và sẽ tăng cường tần suất trước các chuyến lưu diễn. Giáo án của cô là sự pha trộn linh hoạt giữa tập tạ (kháng lực), cardio và các bài tập core (cơ lõi) để tăng tối đa sức bền và sự dẻo dai.

Tất nhiên, vũ đạo chính là bài tập đốt calo khủng nhất của cô. Nhảy cường độ cao vừa giúp tiêu hao năng lượng, vừa rèn luyện hệ tim mạch và khả năng kiểm soát cơ thể linh hoạt. Cuối mỗi buổi tập, Shakira không bao giờ quên giãn cơ và lăn bọt (foam roller) để giải tỏa căng thẳng cho các khối cơ, giúp cơ thể phục hồi nhanh chóng.