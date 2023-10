Tôi đã không dừng lại - Lời tuyên ngôn mạnh mẽ gửi tới những người trẻ

"I didn’t stop" (Tôi đã không dừng lại) là chiến dịch nhằm khích lệ các bạn trẻ tiếp tục tiến lên, hành động để đạt được mục tiêu của mình vì một tương lai tốt đẹp hơn. Để tạo nên chiến dịch ấn tượng với thông điệp đầy ý nghĩa này, Prep đã hợp tác cùng Antiantiart - đội ngũ sản xuất nổi tiếng đứng sau hàng loạt dự án có tiếng vang cùng Vietnam Airlines, Netflix, VTV….



Vùng an toàn - Liệu có thực sự an toàn?

"Vùng an toàn" là trạng thái tâm lý thoải mái khi bạn được ở trong một môi trường quen thuộc, bạn có khả năng kiểm soát mọi vấn đề, hạn chế cảm giác thiếu chắc chắn. Thế nhưng trong một xã hội mà mọi thứ thay đổi một cách chóng mặt, an toàn, dừng chân tại một vị trí quen thuộc có phải điều tốt?

Mới đây, các trang mạng xã hội sục sôi trào lưu "flex", trong đó phải kể đến sự ra đời của hội nhóm "Flex đến hơi thở cuối cùng" thu hút hơn 1 triệu người tham gia với vô vàn các kiểu "flex", từ khoe thành tích học tập, khoe lên TV, lên báo, khoe được đi đu idol, khoe tình yêu đẹp…

Dưới mỗi bài đăng là hàng nghìn bình luận khen ngợi, tán thưởng sự thành công của một cá nhân nào đó và sự ngưỡng mộ với những thành tựu họ đạt được. Không thể phủ nhận lợi ích lớn lao trào lưu này mang lại, nhưng nhiều người cho rằng, "flex" là "con dao hai lưỡi" khiến không ít người vốn tự ti càng thêm phần hoang mang về hành trình của chính mình.

Biết bao câu hỏi được đặt ra, liệu mình có đang làm tốt không? Liệu mình có nên tiếp tục sống trong những vòng lặp an toàn như thế này mãi?

Vùng an toàn, có lẽ không phải lúc nào cũng an toàn như bạn nghĩ.

Ngoài vùng an toàn - Liệu có nguy hiểm?

Thế giới căn bản không tồn tại một vùng an toàn tuyệt đối. Bước ra khỏi vùng an toàn có thể có nhiều thử thách, nhưng nếu vượt qua mình sẽ đạt được nhiều cột mốc mới để tự hào hơn về bản thân. Vậy nên, ngoài vùng an toàn chưa chắc đã là nguy hiểm, mà là bạn đang dám cho mình nhiều cơ hội để phát triển hơn.

Thấu hiểu cảm xúc, suy nghĩ của những bạn trẻ đang trong độ tuổi đôi mươi, vừa qua, Nền tảng Học và Luyện thi thông minh - Prep đã phát động chiến dịch "I didn't stop" (Tôi đã không dừng lại) với mong muốn truyền cảm hứng cho các bạn trẻ bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân, tự tin bước tiếp để "kiến tạo" những tương lai tươi đẹp hơn.

"I didn't stop" chính là lời tuyên ngôn mạnh mẽ cho những nỗ lực của các bạn trong quá khứ và lời động viên tinh thần giúp các bạn tiếp tục tiến về phía trước "để biến mỗi trang giấy, mỗi bài học trở thành một cột mốc đánh dấu". Chỉ cần bạn không dừng lại, có thể ta không biết mình sẽ đi đến đâu nhưng chắc chắn, chúng ta sẽ đến một nơi mới tốt hơn.

Chỉ sau một thời gian ngắn đăng tải, video đã nhận về nhiều phản hồi tích cực với hơn … lượt yêu thích và … lượt chia sẻ trên Facebook. Thảo Vũ (Sinh viên năm 4, Học viện Ngoại giao) chia sẻ: "Cảm giác như nhìn thấy chính mình trong video này vậy, lúc nào cũng tự đặt câu hỏi: Mình có đang làm tốt không, mình có đang thua kém bạn bè? Thực ra mình hiểu mỗi người đều có một hành trình riêng và mình cũng đang làm tốt nhất trên con đường mình đã chọn. Cảm giác xem xong video mình được tiếp thêm động lực rất nhiều!".

"Một video truyền cảm hứng rất nhiều cho mình. Bản thân mình luôn lo sợ mỗi khi làm một cái gì đó mới, không biết mình có làm được không, mình có làm tốt không. Rất nhiều lần mình đã từ bỏ cơ hội phát triển vì sợ mình không đủ năng lực. Mình nghĩ còn trẻ thì cứ nên mạnh dạn làm, dù thành công hay thất bại thì mình cũng sẽ học được rất nhiều!", Hoàng Long (24 tuổi).

Prep - Hơn cả một nền tảng, đó là sự đồng hành

Được thành lập từ năm 2021, tính đến thời điểm hiện tại, Prep là nền tảng học và luyện thi IELTS, TOEIC và kỳ thi THPTQG ứng dụng trí tuệ nhân tạo Deep Learning AI tiên phong tại Việt Nam tạo nên môi trường luyện tập toàn diện giúp người học tiến bộ từng ngày.

Bà Nguyễn Hiền Mi (đại diện phòng Thương hiệu của Prep) chia sẻ, bất kỳ startup nào cũng từng trải qua những thời điểm khó khăn, nhưng nhờ ý chí và mong muốn mang đến sản phẩm thực sự có ý nghĩa, trở thành người bạn đồng hành cùng các bạn học sinh, Prep luôn nỗ lực và cố gắng không ngừng nghỉ. Tới ngày hôm nay, bất kỳ ai trong đội ngũ nhân sự của Prep cũng có thể tự hào nói rằng "Tôi đã ko dừng lại".

Bởi vậy, Prep thấu hiểu và đồng cảm với các bạn trẻ đang trên hành trình phát triển bản thân. Để có thể chạm tới những đỉnh cao mới, những thành công lớn hơn thì việc "không dừng lại", rời bỏ vị trí an toàn là việc chúng ta cần làm.

Hãy dũng cảm phá bỏ lớp "tường thành kiên cố" xung quanh bạn, dũng cảm bước ra khỏi "vùng an toàn" của bản thân mình, cuộc sống chỉ thực sự bắt đầu khi bạn dám bước ra khỏi vùng an toàn. Câu tuyên ngôn "I didn’t stop" (Tôi đã không dừng lại) chính là lời khẳng định cho việc bạn sẽ tiếp tục tiến về phía trước!

Các bạn có thể xem video "I didn't stop" trên kênh Fanpage Prep - Nền tảng học và luyện thi thông minh nha!