Tôi chân thành khuyên bạn giữ 3 thứ này để giàu lên từ từ

Tỷ phú dầu mỏ người Mỹ John D. Rockefeller từng nói:" Kể cả khi tôi bị tước đoạt mọi thứ và bị bỏ lại giữa sa mạc Sahara, tôi vẫn có thể trở thành triệu phú nếu có một đoàn xe đi ngang qua".

Theo quan điểm của ông, của cải thực sự mà một người sở hữu là nhận thức và ý tưởng. Khi bạn có quan điểm đúng đắn về sự giàu có, việc kiếm tiền sẽ đến một cách tự nhiên.

Nhận thức ảnh hưởng đến hành vi, và hành vi quyết định kết quả.

Trong năm mới, chỉ bằng cách nâng cao hiểu biết về sự giàu có, thay đổi quan điểm và phát triển tư duy, bạn mới có thể mở ra con đường dẫn đến thành công tài chính.

01

Từ tư duy kiếm tiền nhanh sang tư duy tích lũy bền vững

Làm giàu nhanh chóng đã trở thành mong ước của nhiều người. Nhưng như Warren Buffett đã nói: " Làm giàu nhanh chóng là điều rất khó, nhưng làm giàu bền vững lại dễ dàng hơn".

Mọi người đều thích kiếm tiền nhanh chóng và hy vọng sẽ được tự do tài chính chỉ sau một đêm.

Nhưng bản chất của tiền là giá trị.

Mọi người phải có đủ khả năng tạo ra đủ giá trị thì mới đạt được sự giàu có tương ứng.

Khi có gió, đến lợn cũng có thể bay. Nhưng con đại bàng trên gió sẽ luôn bay cao hơn và nhanh hơn con lợn.

Hãy lấy bản thân tôi làm ví dụ. Nhiều người nói tôi may mắn. Nhưng họ không biết rằng, trước khi nổi tiếng với lĩnh vực truyền thông số, tôi đã có gần một thập kỷ làm việc trong ngành báo chí truyền thống. Chính sự chuẩn bị đó giúp tôi nắm bắt cơ hội khi thời đại mới đến.

Không chỉ riêng tôi, rất nhiều đồng nghiệp của tôi cũng như vậy.

Cơ hội chỉ là chất xúc tác của cuộc sống. Nếu bạn không đủ tiềm lực, bạn sẽ không thể nắm bắt được, ngay cả những cơ hội tốt nhất.

Câu chuyện tương tự xảy ra với bậc thầy hoạt hình Hayao Miyazaki. Bộ phim Nausicaä of the Valley of the Wind (Nàng công chúa ở Thung lũng gió) giúp ông đạt tự do tài chính, nhưng trước đó, ông đã âm thầm làm việc trong ngành suốt 21 năm. Sự thành công của ông không đến từ may mắn, mà từ sự kiên trì, nỗ lực không ngừng.

Ảnh minh hoạ

Đừng để những trường hợp hiếm hoi làm giàu nhanh chóng khiến bạn mất cân bằng và gia tăng lo lắng trong cuộc sống.

Doanh nhân Robert Kiyosaki đã nói: Nếu bạn đang cố gắng làm giàu, hãy nhớ, đừng xây tòa nhà Empire State trên giàn giáo dày 15 cm. Những gì bạn tình cờ có được cuối cùng sẽ bị mất đi nhanh chóng. Hãy luôn giữ vững lập trường, tìm ra con đường riêng và điểm mạnh, đồng thời không ngừng mài giũa và cải thiện bản thân.

Khi khả năng của bạn có thể tạo ra đủ giá trị, sự giàu có ắt nhiên tìm đến.

02

Chi tiêu: Từ tiêu dùng thông thường đến tiêu dùng đầu tư

CEO của Amazon - ông Bezos có một cô con gái nuôi.

Hàng tháng, ông cho con gái mình rất nhiều tiền tiêu vặt để cô bé có thể học cách tiêu tiền.

Một lần, con gái nuôi của ông đã mua được một đôi giày Converse giảm giá. Nhưng Jeff Bezos đã nói với con gái nuôi rằng: " Mua một đôi giày giảm giá không phải là cách tiêu tiền đúng đắn. Nếu con thích Star Wars, hãy đầu tư vào bản quyền của nó".

Mục đích của việc đầu tư vào tài sản có giá trị là để bảo toàn, gia tăng giá trị và thu được lợi nhuận.

Trong mắt người giàu, cách làm giàu tốt nhất là biết cách tiêu tiền. Trong mắt họ, tiêu tiền có nghĩa là đầu tư vào tài sản có thể kiếm ra tiền chứ không phải là tiêu dùng phô trương vô nghĩa.

Phần lớn số tiền chi ra phải trở thành tài sản và nguồn vốn có thể tạo ra tiền.

Trên thực tế, điều này cũng đúng với những người bình thường như chúng ta.

Đầu tư vào sách, khóa học, sức khỏe hay công nghệ không chỉ giúp bạn nâng cao kỹ năng mà còn mở ra nhiều cơ hội trong tương lai. Ngược lại, những chi tiêu xa xỉ, khoe khoang chỉ làm suy giảm tài sản mà không mang lại giá trị thực sự.

Trong thời gian tới, bạn hãy tăng cường tiêu dùng theo kiểu đầu tư và giảm tiêu dùng vào những thứ không cần thiết.

Chỉ bằng cách này, bạn mới có thể khiến ví mình dày hơn và cuộc sống trở nên dễ dàng hơn.

Ảnh minh hoạ

03

Đầu tư: Từ tư duy mạo hiểm sang tư duy bền vững

Những năm gần đây, nhiều người có xu hướng gửi tiết kiệm thay vì đầu tư mạo hiểm. Lý do là vì nền kinh tế đang bước vào giai đoạn suy thoái, nơi các khoản đầu tư dễ dàng sinh lời đang dần biến mất.

Trong thời đại kinh tế khó khăn này, việc bảo toàn vốn và chờ đợi cơ hội là điều quan trọng hơn là lao vào những khoản đầu tư và nghề nghiệp đầy rủi ro.

Tôi có một người bạn khởi nghiệp là doanh nhân trong lĩnh vực thương mại điện tử. Anh nắm bắt được xu hướng trong ngành đồ hoạ sau đó giàu lên nhanh chóng.

Tuy nhiên, khi ngành nghề suy giảm, anh bắt đầu đầu tư vào các cửa hàng trà sữa vốn rất được ưa chuộng vào thời điểm đó. Không ngờ thời điểm này có rất nhiều người mở cửa hàng trà sữa, còn trùng hợp với làn sóng giảm tiêu dùng. Ngoài ra, cũng vì quy mô kinh doanh của bạn tôi quá lớn nên ở giai đoạn đầu, anh mất nhiều thời gian để thu hồi vốn.

Sau khi rời khỏi ngành thương mại điện tử, anh bạn tôi vốn có thể sống đời thoải mái và vô ưu. Nhưng giờ đây do khởi nghiệp thất bại nên anh bắt đầu tìm kiếm việc làm khắp nơi và sống khở sở.

Trong kinh tế học có một nguyên tắc " Những trái ngọt dễ hái đã được thu hoạch, phần còn lại đòi hỏi nhiều công sức và tiềm ẩn rủi ro cao".

Để hái được những trái cây này, một mặt chúng đòi hỏi từ bạn nhiều công sức, một mặt đằng sau là biết bao nguy hiểm. Một khi bạn ngã xuống, đó sẽ là một gánh nặng không thể chịu được. Bạn không chỉ khó thu hồi vốn mà còn đối diện nguy cơ mang nợ nần.

Hãy nhớ nguyên tắc: Đừng bỏ giờ bỏ tất cả trứng vào cùng một giỏ.

Đừng bao giờ dốc toàn lực vào các cơ hội kiếm tiền đầy rủi ro. Sự cẩn trọng trong đầu tư và việc công việc không phải là dấu hiệu của yếu kém, mà là cách để duy trì sự ổn định, phát triển bền vững.

Ảnh minh hoạ

Chuyên gia quản lý Peter Drucker từng nói: Rủi ro lớn nhất trong thời đại thay đổi không phải là sự thay đổi, mà là giữ nguyên tư duy trong quá khứ.

Những năm về trước, bạn có thể thấy cơ hội kiếm tiền ở khắp mọi nơi. Thế nhưng bây giờ môi trường và tình hình kinh tế đã thay đổi, chúng ta cũng phải điều chỉnh suy nghĩ và thói quen của mình.

Trong năm mới, hãy tuân thủ chủ nghĩa dài hạn, rèn luyện kỹ năng, làm giàu trí tuệ, ổn định bản thân và bảo vệ vốn của bạn.

Chỉ bằng cách khai thác hết tiềm năng cá nhân và vượt qua chu trình khó khăn này, chúng ta mới có thể tìm thấy sự giàu có và kho báu của riêng mình.

Theo Toutiao